Парад Победы в Калининграде 9 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Боевая техника на Ленинском проспекте 24 июня 2020 года. Фото: Александр КАТЕРУША

Ровно год назад Калининград жил в режиме строгих антиковидных ограничений и самоизоляции, поэтому 9 мая парада Победы не было. Он состоялся позже - 24 июня, когда первая волна коронавируса пошла на спад. Эту дату выбрали неслучайно: именно в этот день в 1945 году на Красной площади в Москве прошел первый парад в честь победы над фашистской Германией.

В этом году, несмотря на то, что пандемия еще не закончилась, парад было решено провести. Хотя программа мероприятий 9 мая 2021 года в Калининграде несколько отличается от традиционной. Например, шествия «Бессмертного полка» не будет. Всенародно любимая акция вновь пройдет в онлайн-режиме.

Зато военная техника по площади Победы пройдет. Сразу вслед за пешими расчетами из более чем 2 300 военнослужащих Балтийского флота и сотрудников силовых ведомств. Зрители увидят крупнокалиберные пушки «Гиацинт», зенитно-ракетные комплексы «С-400», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», тактические ракетные комплексы «Искандер» и другую технику, в общей сложности 76 единиц. Планируется и участие легендарного танка Т-34, который штурмовал Кенигсберг – для нашего города это уже стало традицией.

В воздушной части военного парада запланировано участие 20 самолетов и вертолетов.

9:00

Доброе утро, дорогие друзья! С Днем Победы!

Начинаем нашу трансляцию. Вот-вот начнется парад Победы в Москве, час остается до нашего. Посмотреть трансляцию вы сможете на телеканалах «Вести Калининград» и «Каскад». Первый проведет полную трансляцию, а второй сделает серию прямых включений.

9:04

Погода сегодня в Калининграде вполне соответствует событию - солнечно. Днем синоптики обещают +12 градусов по Цельсию, сейчас +8. Дождя не ждем.

9:17

Подписчик прислал из Балтийска: вот так по-праздничному сейчас выглядит Русская набережная.

. Фото: предоставлено очевидцем

9:20

У знаменитого танкаТ-34 на перекрестке Соммера и Рокоссовского - живые цветы.

. Фото: Александр КАТЕРУША

9:30

На Ленинском проспекте уже людно. Калининградцы идут к площади Победы, где через полчаса начнется главное действие.

. Фото: Александр КАТЕРУША

9:33

Фотография на фоне военной техники.

. Фото: Александр КАТЕРУША

9:36

Сегодня в центре Калининграда много детей.

. Фото: Александр КАТЕРУША

9:38

Тут же, в центре, бойкая торговля из багажника машины. Пилотки по 300 рублей, флажки по 250. Кому-то праздник, а кому-то - бизнес!