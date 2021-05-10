4 квартиры, 20 миллионов: Антон Алиханов отчитался о доходах и имуществе

Доходы главы региона выросли в 7 раз. Фото: Александр Подгорчук

Рост - в 7 раз

За все время своего губернаторства Антон Алиханов впервые возглавил рейтинг самых «доходных» чиновников областного правительства. Сумма в его декларации за год выросла в 7 раз - с 2,8 до 20,4 миллиона рублей. Прибавка в 17,5 млн. объясняется доходом от использование кредитных средств и «продажи недвижимого имущества». Судя по всему, речь идет о квартире площадью 57,1 кв.м, которая была указана в прошлой (за 2019 год) декларации, но отсутствует в нынешней.

Без жилья глава региона, конечно же, не остался. Вместо проданной у него в собственности появилась еще более просторная (198,5 кв м) квартира. Кроме того, губернатор и его супруга владеют долями (чуть более 80 кв.м) в общей квартире и еще одной совместной квартирой площадью 101 квадрат. Наконец, четвертая квартира (80,9 кв м) у семьи Антона Алиханова находится в пользовании. Автомобиль у губернатора по-прежнему один - «Фольксваген Тигуан», приобретенный еще в 2018 году.

Доход супруги Антона Алиханова составил 281 тысячу рублей (в прошлой декларации был 0).

Квартиры, дома и баня

Если говорить о всех чиновниках правительства, то самая большая квартира - 279,9 квадрата - находится в собственности у вице-премьера Ильи Баринова (правда, ему принадлежит только доля). Полномочный представитель губернатора в областной думе Татьяна Шарова является обладательницей самого большого дома (263,1 квадрата) и может похвастаться собственной баней.

Владелицей самого большого участка оказалась министр-руководитель (директор) Агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова, которой принадлежат 3106 квадратных метров земли.

Меняет машины, как перчатки

Самым большим любителем автомобилей является министр здравоохранения Александр Кравченко. Свой автопарк глава минздрава обновляет чуть ли не каждый год. В 2016-м у него были «Ситроен С 4» и «Ниссан Тиана», в 2017-м остался только «Ситроен». В 2018-м Кравченко купил в пару к французу «Ауди А6», в 2019-м продал «Ситроен», в 2020-м продал один «Ауди» и купил другой, подороже - кроссовер Q7 (сообщалось, что машина обошлась в сумму менее 5,5 миллиона).

Вообще стоит заметить, что дико дорогих автомобилей в собственности членов областного правительства практически нет. Кроме нового «Ауди» Кравченко бросается в глаза только BMW 6-й серии, которым владеет министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков. Цена такого автомобиля в салоне начинается примерно с 5 миллионов рублей. Министр спорта Наталья Ищенко владеет сразу двумя кроссоверами престижных марок - Мерседес Бенц Ml 300» и BMW X6.

Вице-премьер Александр Рольбинов уже много лет холит и лелеет свой раритетный ГАЗ-12.

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