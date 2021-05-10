Артем Ткаченко - о кинофестивале «Край Света. Запад»: Самое сложное было договориться с учителями и подростками

Артем Ткаченко с женой Екатериной и сыном Тихоном в Калининградском областном драматическом театре, где проходил киносмотр. Фото: пресс-служба фестиваля

Артем Ткаченко приезжал в Калининград на кинофестиваль «Край света. Запад» со своей семьей. В качестве члена профессионального жюри он смотрел фильмы вместе с директором Датского института культуры в Санкт-Петербурге Хенриетте Борг Рейнхольдт, писателем Евгением Гришковцом, членом Европейской киноакадемии и отборочной комиссии премии Европарламента Мирой Сталевой и писательницей Анной Старобинец.

В перерыве между киносеансами мы поговорили о военных фильмах, родном Калининграде и его сыновьях.

Про Калининград

- На фестиваль в Калининград мы прилетели всем табором, - рассказал Артем Ткаченко. - Привез с собой жену, двух детей и левретку. Это малая итальянская борзая: изящная, худощавая.

В Калининграде живет моя мама. И детей, и собаку мы отвезли к ней домой. Мама счастлива проводить время с внуками. А мы с женой ходили на фильмы: по два-три ежедневно смотрели. Я – в качестве члена жюри, а моя вторая половина - как жена декабриста все время была со мной, наслаждалась кинематографом.

В Калининграде живет моя бабушка, ей 92 года. Она обездвижена, не видит, со слухом не очень хорошо, но ум - кристальный, чистейший. Она в курсе всех новостей: футбол, политика, аудиокниги, радио.

Я приезжаю в Калининград с радостью!

Про работу в жюри

- В жюри фестивалей меня приглашают не очень часто. Первый раз это было давно. Считаю, что это был аванс. Тогда мне было 26 лет, и я жюрил на Московском кинофестивале вместе с председателем - Павлом Григорьевичем Чухраем. Лет через десять был фестиваль «В движении», который делает Алексей Агранович. И вот спустя несколько лет я в жюри в Калининграде! Здорово! Я, честно говоря, ничего не знал про «Край света. Запад». Знал, что есть такой фестиваль на Сахалине. Согласился из уважения к Леше Аграновичу (генеральному продюсеру кинофестиваля «Край Света. Запад». – Ред.). Мы с ним работали на «Кинотавре» в 2020 году, я проводил тогда церемонию открытия, Алексей все это инициировал – это был такой моноспектакль. Я не мог ему отказать. И ни разу не пожалел.

Основное наше жюри быстро определилось с лучшими работами. Но дальше было самое интересное – мы встретились за одним столом с жюри учительским и жюри подростковым. Мы не совпали в поиске призеров ни по одной позиции! В какой-то момент казалось, что мы безнадежно зашли в тупик. Путем долгих переговоров, объяснений, препарирований мы все же выработали единое мнение. И поняли, что решение было правильное. Определив Гран-при, мы с легкостью распределили и другие награды. Все, а главное - дети, остались счастливы!

Про кино

- Попав на фестиваль, отсмотрев программу, я понял, что это стоящая штука. Я получил много самых разных эмоций. И не только положительных! Некоторые темы, которые затрагиваются на фестивале, стали для меня шокирующими. Например, фильм «Пойманные в сети». Это про людей нездоровых, с сексуальными отклонениями, которые провоцируют и развращают детей в Интернете. Это про педофилов. Я не предполагал, какие катастрофические масштабы у этой проблемы. Просто катастрофические! Фестиваль очень правильный. Он занимается просвещением нашего молодого поколения. Говорит о том, о чем предпочитают замалчивать.

Во внеконкурсной программе были очень интересные работы. Я посмотрел прекрасный японский фильм «Запечатлеть отца». Удивительное дело, но этот фильм изменил мое отношение к японскому чувству юмора. Понял, что по остроте оно очень близко нашему.

Про военные фильмы

- Я слежу за киноновинками. На «Девятаева» пойду обязательно! Во-первых, Паша Прилучный хороший актер. Во-вторых, Тимур Бекмамбетов - не последний человек в кинопроизводстве. С Сергеем Трофимовым, одним из создателей фильма, я работал, когда он был в качестве оператора на разных проектах. Я всех этих людей знаю, мне очень понравился тизер фильма. Тема войны – волнующая для меня, важная. У меня бабушка жива, дедушка прошел войну.

А что еще было из последнего про войну? «28 панфиловцев»? Я вообще не стал бы эту историю трогать, поскольку она с реальными событиями ничего общего не имеет. «Т-34» - крутой фильм, мне понравился. Очень понравилась картина «Битва за Севастополь».

Возможно, военные фильмы часто критикуют. Но я не критик. Я мыслю двумя категориями: «нравится» - «не нравится».

Про детей

- Моему старшему сыну восемь лет, младшему – четыре года. Они от разных мам, обычно вместе проводят выходные. Прекрасно контактируют друг с другом. Младший гиперактивный, он провокатор. Если что-то ему запрещать… Если поймал настроение, что родители недовольны тем, что он что-то делает не так, он будет это делать еще настойчивее! И все время прощупывает, насколько глубоко можно зайти в непослушании. Пытаемся искать общий язык.

Я оба раза присутствовал на родах. Первый раз было совсем не страшно. А второй раз, когда уже знаешь, чего ждать, когда ты примерно понимаешь схему… Схема-то одинаковая – родился ребенок, меняй ему памперсы, воспитывай, води в сад и школу.

Я хотел бы и третьего ребенка! Вот тогда точно почувствую себя многодетным отцом.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

Лучшим признан фильм польского режиссера

Киносмотр в Калининградском областном драматическом театре проходил с 30 апреля по 7 мая. Вот имена лучших режиссеров и названия ярких работ.

- Гран-при. Совместным решением трех фестивальных жюри главный приз был присужден фильму польского режиссера Петра Домалевского «Я никогда не плачу».

- Приз зрительских симпатий. Фильм нидерландского режиссера Миши Камп «Салон Роми».

- Спецприз жюри подростков достался чешскому документальному фильму «Пойманы в сети» Вита Клусака и Барборы Халуповой.

- Второй приз подросткового жюри получил фильм француженки Мари-Софи Шамбон «Звезды на вес».

- Спецприз жюри учителей присудило фильму австралийца Джона Шиди «С - значит счастье».

- Второй приз жюри учителей («Герой») получила картина нидерландского режиссера Миши Камп «Салон Роми» - Спецприз Международного профессионального жюри получила документальная картина «Волевой подбородок», ее автор – дебютантка из США Лиза Мэнделап. - Приз международного жюри «Автор» получила картина нидерландского режиссера Миши Камп «Салон Роми». - Специального упоминания профессионального жюри удостоился иранский фильм «Тигрица Майя».

В жюри фестиваля в этом году работали двое наших земляков – Артем Ткаченко и Евгений Гришковец. Фото: Правительство Калининградской области

Как отмечают организаторы, кинофестиваль «Край света. Запад» – единственный фестиваль в России, а возможно, и в мире, где Гран-при присуждается совместным решением трех жюри: международного, состоящего из профессиональных кинематографистов и деятелей культуры, жюри школьников от 12 до 17 лет, и жюри учителей калининградских школ.