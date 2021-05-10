Бегом к ручью: где Калининграде можно услышать пение соловья

В этом году соловьи прилетели в регион чуть позже обычного, но их много. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калининграде все больше зелени, с каждым днем становятся гуще кусты и кроны деревьев. В них уже непросто разглядеть птиц. Зато их можно услышать!

Читатели «Комсомолки» говорят, что последнее время активно поют соловьи. Их слышали и в городе, и в районе Лугового Гурьевского района, у садового общества «Чайка» на выезде в районе Московского проспекта… Список можно продолжать.

В этом году соловьи прилетели в регион чуть позже обычного. Но их много.

По словам орнитолога Геннадия Гришанова, слушать соловьев нужно не просто в парках или там, где много зелени, а у ручьев:

- Везде, где есть ручьи, заросшие кустарниками, есть и соловьи! Вдоль Менделеевского ручья, у зоопарка… Они несколько грязноваты у нас, но высокотравье и кустарники там есть. Сочетание воды, высокой травы и густых кустов – излюбленные места обитания соловьев. Раньше было очень много соловьев на Литовском валу, но теперь их меньше, поскольку район в значительной степени застроен.

Интересно, что в Калининграде можно услышать пение не только соловьев, но и иволги, черных дроздов, птички славки. Все они сейчас очень активны.

- Есть особенности каждой весны. Нынешняя весна очень странная! - замечает Геннадий Гришанов. - Сочетания условий очень динамичные. Апрель был аномально холодным. Но не все определяется температурой. Есть и более существенные факторы, возможно, это состояние кормовой базы или еще что-то, что мы не всегда видим человеческим взглядом и понимаем своим умом. Интересно, что некоторые птицы гнездятся даже чуть раньше, чем ожидалось. Например, у журавлей уже давно птенцы. У вяхиря уже давно птенцы. У сов тоже. А некоторые виды еще не прилетели. Я, например, не видел стрижа.

А что с аистами? Эти величественные красивые птицы могут считаться живым символом Калининградской области. И, конечно, они давно прилетели, радуют нас и туристов.

- Аисты давно насиживают гнезда. Мы их потихонечку считаем. Но пока никаких выводов по динамике численности нет. Подсчеты не завершены, - заключил Геннадий Гришанов.