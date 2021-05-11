Обвал температуры: синоптики прогнозируют резкое похолодание в Калининграде

Судя по всему, на этой неделе действительно теплые дни мы сможем пересчитать по пальцам. Фото: Александр Подгорчук

Понедельник, 10 мая, стал самым жарким днем с начала 2021 года. Столбик термометра добирался до отметки +25 градусов!

- Благодаря изменениям в синоптической обстановке поступают теплые воздушные массы из района Африки и Средиземноморья, - объясняют в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Во вторник и среду ночные температуры составят около +10...+13 градусов, днем же столбики термометра будут подниматься до отметок в +22...+25 градуса. Сохранится порывистый юго-восточный ветер - до 10-16 м/с.

Судя по всему, жара отступит так же резко, как пришла. Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует обвал температуры уже в четверг. Синоптики ожидают, что днем в нашем городе будет всего +14 градусов.

Другие источники тоже указывают на предстоящее похолодание, хотя и предлагают более мягкий сценарий. Так, Гидрометцентр России уверен, что в четверг действительно похолодает, но до +19 градусов, а самая скромная температура установится в субботу и составит +17. Портал rp5.ru в целом рисует похожую картину с той лишь разницей, что минимальное значение прогнозируется в пятницу и оно будет равняться +16 градусам.

Вместе с похолоданием в Калининград придут дожди. Атмосферное давление останется пониженным (750-756 миллиметров ртутного столба), ветер - спокойным, до 8 метров в секунду.