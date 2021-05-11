Юбилей Калининградской области, год 1974-й: ракурс имеет значение

5 ноября 1974-го на открытии монумента «Мать-Россия», конечно, даже не упоминалось, что раньше на этом постаменте стоял памятник Сталину. Фото: Государственный архив Калининградской области

– Где встречаемся?

– Давай у «Родины-матери».

На самом деле «Родина-мать» стоит в Волгограде. А в Калининграде – «Мать-Россия». Но даже те, кто в курсе, зачастую предпочитают называть наш монумент «по-волгоградски». Да что там, «Мать-Россию» порой даже на картах указывают как «Родину-мать». Такой вот казус. При этом – отнюдь не единственный в судьбе знакового для региона памятника.

Уронили и разбили

Так уж вышло, что история монумента «Мать-Россия» началась… с памятника Сталину. В 1953-м он был установлен на площади Победы. Однако через три года началась борьба с культом личности, и у нас решили убрать отца народов с лобного места. В 1958-м его постамент заняла статуя Ленина (сегодня стоит у Дома искусств), а Сталина перенесли туда, где ныне возвышается «Мать-Россия».

«Рокировку памятников» делали в спешке – требовалось уложиться к 7 ноября, очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В связи с чем пришлось идти на разные ухищрения. Так, бронзовый Ильич предназначался для другого города. Но он затянул с оплатой заказа, и калининградцам удалось «перекупить» на Мытищинском заводе художественного литья уже готовое изваяние.

С постаментом выручил Светлогорск. Там тоже собирались ставить памятник Ленину. Но, узнав о проблеме коллег из Калининграда, согласились отдать постамент. Правда, Ильич, заказанный для курортного городка, был в два раза меньше того, что приобрел областной центр. Соответственно, вдвое меньше был и постамент. Так что пришлось еще оперативно изготавливать дополнительные гранитные блоки-вставки.

А когда под покровом ночи Сталина снимали с постамента на площади Победы, его еще и уронили. То ли нечаянно, то ли… Но, как бы там ни было, рухнув, фигура раскололась на две части, которые затем спешно сваривали.

Мать-Россия вместо отца народов

В общем, напрягались, тратили народные средства. А уже в 1961 году Хрущев объявил об усилении борьбы с культом личности. После чего «политически вредный» памятник опять демонтировали, перевезли в трамвайное депо и пустили пять с половиной тонн бронзы на запчасти для трамваев. А в сквере остался постамент с торчащей арматурой.

Власти делали вид, что проблемы нет. Простые же горожане недоумевали и возмущались. В 1973-м во время очередных выборов на одном из бюллетеней кто-то даже написал: «Не пора ли установить что-то на пустующем постаменте? Нет средств – обратитесь к народу, он поможет…». Не факт, конечно, что этот крик души стал последней каплей. Тем не менее уже в следующем году в городе появилась «Мать-Россия», создал которую Борис Едунов.

Для Калининграда времен СССР этот московский мастер – пожалуй, главный скульптор. Среди его калининградских работ памятник Калинину и Карл Маркс, Тельман и монумент землякам-космонавтам. Однако № 1 – «Мать-Россия». Кстати, почему тогда было решено установить именно такой монумент? Дело шло к 30-летию Великой Победы. И захотелось подчеркнуть, что РСФСР, Россия, как добрая, заботливая мать, помогла встать на ноги своей новой самой западной окраине, возникшей в результате этой самой Победы. И что бывшая «неметчина» теперь навеки – наша.

Куда смотрел скульптор?

Открытие состоялось 5 ноября 1974-го. И, видимо, уже в тот день самые наблюдательные заметили одну, скажем так, особенность. Если посмотреть на памятник справа, со стороны Ленинского проспекта, то монументальная дама вдруг обретает еще и… сугубо мужские признаки.

История умалчивает, сколько уже за минувшие годы сделано фото этого «неожиданного ракурса». Раньше такое снимали втихаря, для себя. Теперь же это чуть ли не обязательный пункт туристической программы. А местные особенно «актуальные» художники однажды даже сварганили арт-плакат, подчеркнув достоинства, неестественные для женщины.

Да, как-то проглядел Едунов правую руку монумента. И мэтры иногда дают маху. Только ведь на монументальную двусмысленность можно взглянуть под другим углом: промашка автора придала изюминку, которая снижает пафос, делая памятник еще ближе к народу…

Уже не говоря о том, что никакие ракурсы не помешали ему стать эмблемой не только Калининграда, но и всей области. А лучший показатель отношения к нему – его состояние. В отличие от того же Калинина, «Мать-Россия» отреставрирована. А на днях ее еще и почистили. И она радует глаз, блестя на весеннем солнце пуще прежнего.

ГАСТРОЛЬ

Все лиры в гости к нам

В 1974 году в янтарном крае впервые прошли Дни литературы, на которые приехала целая плеяда звезд.

14 мая 1974-го из Москвы прибыла делегация поэтов и прозаиков, среди которых были Андрей Вознесенский, Григорий Горин, Виталий Коротич. Возглавлял писательский десант Роберт Рождественский.

После торжественной встречи на вокзале гости отправились к памятнику 1200 гвардейцам. Затем был прием в обкоме КПСС. А на другой день началось то, ради чего, собственно, и приехали к нам литераторы – встречи с читателями.

В мае 1974-го к нам приехали Роберт Рождественский и Андрей Вознесенский, Григорий Горин и Виталий Коротич. Фото: Борис ШТЕРН.

График был напряженным. 15 мая до обеда они побывали в Светлом: на рыбоконсервном комбинате и судоремонтном заводе. Во второй половине дня – сперва визиты на корабли в Балтийске, затем – выступления в Доме офицеров и матросском клубе. 16 мая поехали в порт, на вагоностроительный завод и ЦБК-2. А потом состоялись литературные вечера во Дворце культуры моряков и Доме офицеров.

17 мая поэзия и проза звучали в Советске, Гусевском, Зеленоградском и Черняховском районах – и снова всюду были переполненные залы. 18 мая писатели посетили янтарный комбинат, после чего приняли участие в празднике в Светлогорске. А вечером в забитом до отказа зале областного драматического театра состоялось закрытие Дней литературы.

С той поры у нас прошло их немало, но таких масштабных и ярких, как тогда, больше не было.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С 1 января 1974-го у нас стало можно полностью смотреть обе программы Центрального телевидения – передачи местной ТВ-студии начали показывать на своем канале.

В январе появилась Фестивальная аллея. Так назвали реконструированную трамвайную магистраль между двумя проспектами – Советским и Мира.

В январе первых посетителей приняла баня на улице Грига.

23 января старший мастер по добыче рыбы траулера «Хрусталь» Алексей Пресняков стал Героем Социалистического Труда.

1 февраля на первом этаже дома №№ 1-7 на площади Калинина заработало агентство «Аэрофлота».

3 февраля в здании у входа в зоопарк открылось первое в области детское кафе – «Конек-Горбунок».

5 апреля у нас прошла премьера фильма «Письмо из юности», снятого по повести «Какая-то станция» калининградского писателя Анатолия Соболева. Перед показом в кинотеатре «Россия» состоялась творческая встреча с участием автора, режиссера Юрия Григорьева и исполнителя одной из главных ролей Евгения Кондратьева.

26-27 апреля в Калининградском государственном университете (ныне – БФУ имени Канта) впервые прошли Кантовские чтения, собравшие ведущих кантоведов страны. В рамках научного форума, посвященного 250-летию со дня рождения великого философа, была открыта комната-музей Канта.

9 мая состоялось открытие парка на острове Канта.

В июле у нас снимали фильм «Великий укротитель». Главные роли исполняли Альберт Филозов и обезьянка Мими из театра зверей нашего зоопарка.

В августе на чемпионате Европы по вольной борьбе среди юниоров калининградцы братья Анатолий и Сергей Белоглазовы завоевали звание чемпионов.

16 августа была пущена в эксплуатацию Гурьевская птицефабрика.

В сентябре на светлогорском променаде «пошли» солнечные часы – завершилась работа над десятиметровым циферблатом с мозаичными рисунками, выполненными из смальты.

В октябре вступила в строй первая очередь окружной дороги, связавшая Северную Гору и Васильково. Также здесь впервые в области была сооружена развязка с разъездом по кольцу («клеверный лист»).

В октябре была разработана 300-километровая автобусная экскурсия по местам действий разведгруппы «Джек».

2 ноября на Советском проспекте открыли монумент «Летчикам Балтики».

В декабре появился еще один проспект – Московский (по итогам реконструкции бывшей улицы Московской).