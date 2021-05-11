Трусы и очки уходят с молотка: Как Калининград чистят от нелегальной торговли и брошенных машин

Брошенные авто нередко становятся притоном для бездомных или неблагополучных подростков. Фото: Александр КАТЕРУША

В мэрии Калининграда есть комитет муниципального контроля. Следит он за мусором, незаконной рекламой и несанкционированной торговлей. О рейдах и методах борьбы с нарушителями председатель комитета Денис Белозеров рассказал в студии радио «Комсомольская правда» в эфире передачи «Говорит Калининград».

Сотни протоколов

Первое, что бросается в глаза на улицах Калининграда – это нелегальные торговые прилавки. Продают лепешки, носки с трусами, стельки, очки и еще бог знает что.

- Сотрудники комитета муниципального контроля практически ежедневно осуществляют рейды по Калининграду. На начало мая уже составлено более 460 протоколов. Если взять за год, простым умножением, может быть, мы придем к 1,5 тысячи протоколов. Если ничего не изменится, если мы не найдем законные инструменты, чтобы побороть несанкционированную торговлю, - говорит Денис Белозеров.

Первое, что бросается в глаза на улицах Калининграда – это нелегальные торговые прилавки. Фото: Иван МАРКОВ

Он отмечает, что треть протоколов выписали торговцам на улице Профессора Баранова. В поте лица трудятся и сотрудники комитета контроля, и полиция, и судебные приставы. Последние следят за неоплаченными ранее штрафами, а еще могут изымать товар.

- Изымается по большей части непродовольственный товар. Продукты ведь нужно хранить, нужны особые условия. А по непродовольственным товарам уже было два рейда с судебными приставами. За изъятым товаром, кстати, никто не обратился. Понятно, просто документов на него нет, кто будет обращаться? Судьба его проста – он будет продан с торгов, все в счет долгов, - объясняет Денис Белозеров.

Бабушек не трогают

А как быть с бабушками, которые продают зелень, огурчики и ромашки со своего огорода? Их власти обещают не трогать, а даже наоборот, помочь, подготовив удобные места.

- В прошлом году мы оборудовали место на Советском проспекте. Планируем еще оборудовать семь мест. Например, напротив «Киноленда» на улице Киевской. Организуем точки торговли, вокруг проведем благоустройство.

А вот с незаконными ларьками и палатками, как уверяют власти, у нас идет борьба непримиримая:

- С 2019 года выявлено более 100 несанкционированных торговых объектов. Кто-то их демонтировал добровольно, а кого-то сносили.

Металлолом во дворах

В городе, как выяснилось, есть и порядок работы с брошенным транспортом. Ну, вы знаете эти машины, которые годами стоят и гниют во дворах.

- В апреле прошло первое заседание комиссии. Мы рассмотрели 15 автомобилей. Из них 8 признали брошенными. При этом один из этих 8 автомобилей собственник убрал. В отношении 7 автомобилей будем работать совместно с ГИБДД, через суд, по закону, - сказал Денис Белозеров.

Правда, разобраться с брошенным авто не так просто. Все же это вопрос частной собственности. Взять и увезти на стоянку нельзя, нужно определять владельца, договариваться, судиться. Так что если у вашего дома есть брошенный автомобиль, не стоит ждать, что его быстро уберут.

Но волноваться надо. Такие машины нередко становятся притоном для бездомных или неблагополучных подростков. А еще разбитые автомобили частенько поджигают. Может быть, такая машина в вашем дворе вообще не внесена в список мэрии. Уточнить это можно в комитете муниципального контроля по телефону: (4012) 92-36-04.