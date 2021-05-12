Нужны силовики вместо бабушек: что предлагают калининградцы для усиления безопасности в школах

Какой должна быть охрана в школе – сегодня это по-настоящему больной вопрос. Фото: Олег ЗОЛОТО

После нападения на казанскую школу № 175, в результате которого погибли 9 человек, в том числе 7 учеников, федеральные власти начали предлагать меры по предотвращению подобных ситуаций. Сред них: проработка ужесточения правил оборота гражданского оружия, усиление меры безопасности в школах и детских садах, принятие закона о привлечение к охране образовательных учреждений сотрудников Росгвардии.

Рядовые калининградцы весь минувший вторник сопереживали казанским семьям, потерявших детей и близких, а также - обсуждали общую для всех российских регионов проблему – как повысить эффективность охраны образовательных учреждений?

Одна из площадок для обсуждения – традиционно Инстаграм губернатора Антона Алиханова, где глава региона разместил соболезнование и слова поддержки президенту Татарстана Рустаму Минниханову, жителям Казани и родственникам погибших при стрельбе в казанской школе.

- От лица всех жителей Калининградской области и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, - написал Антон Алиханов. - Произошедшее в республике Татарстан — ужасная трагедия. Это наше общее горе, и мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

Что же пытаются донести до властей калининградские родители? Как правило, все предложения связаны с введением в школах и детских садах профессиональной охраны. Приводим некоторые комментарии.

- Может, в наших школах и садах не бабушки сидеть будут, а настоящие силовики? – поинтересовалась одна из подписчиц.

- Пора подключать Росгвардию! – предлагает другой.

- Почему нельзя школы усилить подразделениями МВД? – еще одно мнение.

Кто-то напрямую обращается к губернатору Калининградской области:

- Как мы защитим наших детей от такого ужаса? У меня сын идет в 8 класс… Пока 7 лет скидываемся с родителями на пенсионерку-охранницу… Сколько стоит один-два военнизированных охранника для школы? Неужели для нас это непосильно? Что же мы за взрослые, если в мирное время так страшно гибнут наши дети? Светлая память…

Однако о каких-то новшествах - например, в плане ужесточения входного контроля в школах или закрытия для посторонних школьных дворов (подобным проходным двором «славится», в частности, лицей № 23) - информации со стороны регионального правительства вчера не последовало. Чиновники подчеркивают, что проверки системы безопасности школ Калининграда проводятся системно в рабочем режиме.

- Проверки, обеспечение антитеррористической защищенности учреждений, тренировки осуществляются в регионе планово. Усиливаем межведомственное взаимодействие и оперативный обмен информацией, - отметили в правительстве.