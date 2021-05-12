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Звезды12 мая 2021 15:17

Надежда Михалкова: Дети не должны быть рабами своих родителей

Актриса побывала в Калининграде, где возглавила подростковое жюри кинофестиваля «Край света. Запад»
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
Комментарии (5)Комментарии (5)
На предложение курировать подростковое жюри Надежда откликнулась без раздумий.

На предложение курировать подростковое жюри Надежда откликнулась без раздумий.

Фото: пресс-служба фестиваля «Край света. Запад».

Известная актриса, младшая дочь Никиты Михалкова, оценивала и обсуждала фильмы кинофестиваля «Край света. Запад» вместе со школьниками. Поэтому в перерыве между просмотрами мы поговорили с Надей не только о кино, но и о молодежи.

Жюри как место для дискуссий

- «Край света. Запад» совсем молодой фестиваль. Как вы себя тут ощущаете?

- Я вообще за молодость. Особенно, если такого рода формат, когда в течение семи дней обращаются к молодежи, подросткам. Я только за!

- Как вы отреагировали на предложение курировать подростковое жюри? И вообще на саму идею такого жюри?

- Согласилась сразу. Ведь это не просто номинальное присутствие молодых людей и подростков для того чтобы просто поставить галочку. Здесь есть возможность диалога, а не монолога либо одной стороны, либо другой. И чаще всего, конечно, монолога взрослой стороны, направленного на подростков.

По словам Надежды Михалковой, с каждым днем дискуссии после просмотра фильмов становлись все более оживленным и открытыми.

Фото: пресс-служба фестиваля «Край света. Запад».

- Каково это с ними смотреть фильмы, обсуждать?

- Это здорово. Я в принципе не делю по возрасту зрителя. Потому что если кино хорошее, оно в любом случае найдет отклик. И не всегда нужно положительное восприятие, одобряющие слова. Хорошо, когда звучат разные мнения. В этом, мне кажется, функция кино, вообще искусства. В процессе обсуждения, конфликта, может родиться третий вариант или даже истина. В этом возрасте важно разговаривать и проговаривать, уметь это делать. Причем не как на уроке говорить то, что от тебя хотят услышать. До ребят важно донести, что кино – это зона, где нет «правильно» или «неправильно». Здесь есть исключительно только твои личные ощущения, эмоции, ты ни в коем случае не обязан подстраиваться под какие-то правила. И это сложно донести. Потому что все равно есть сознание молодого человека, который учится в школе: существует иерархия, и если взрослый тебя что-то спрашивает, ты должен ответить то, что он хочет услышать. Поэтому поначалу, в первый день, наши обсуждения после фильмов были достаточно сухие. Сейчас ребята разошлись и уже вступают в дискуссии.

- Такое обсуждение не похоже на школьный урок!

- Да, да! Умение формулировать, понимать, почему тебе что-то нравится, отстаивать свою позицию – это очень важные навыки. Иногда ребята рассказывают мне, что имел в виду режиссер, потому что была пара фильмов, после которые я не очень поняла. Иногда случается так, что они на корню рубят: «Нет, это слишком детское кино!». Когда как-то с другой стороны пытаешься рассказать внутреннюю кухню, они начинают соглашаться, по-другому смотреть на кино. То есть семейное кино – это не обязательно очень плохо для подростков, потому что у них оно ассоциируется с чем-то, что они переросли.

- Система школьного образования убивает возможность на равных обсуждать? Единичны случаи, когда учитель позволяет ученику высказать свое мнение.

- Чтобы об этом серьезно, не по-дилетантски, рассуждать, надо изучать проблему. Здесь, конечно, лучше всего балансировать. Ведь известно, что как только ты встаешь с ребятами на один уровень, позволяешь им быть с тобой друзьями, то это всегда палка о двух концах. С одной стороны ты потом удивляешься, почему тебе могут нахамить, а им кажется, что они имеют право это сделать. С другой стороны слишком разделять и показывать, что ты умнее, выше и тебя должны слушаться беспрекословно, должны говорить только то, что ты хочешь услышать - это не вариант. Думаю, однозначного ответа здесь нет. Одному ребенку достаточно сказать: «Не надо так делать!», и он услышит. А другому то же самое нужно жестче дать понять. Все индивидуально. Да и в семьях то же самое. Я не приверженец того, чтобы родители были друзьями своим детям. Но это не означает, что дети – рабы своих родителей. Попытка подстроиться под это веяние «родитель-друг» может быть губительна.

Правила, которые не нарушаются

- У вас самой двое детей. Вам, наверное, тоже было сложно в процессе воспитания и их взросления?

- Дочке Нине сейчас 10 лет, сыну Ивану - 8. Да, есть время, когда, условно говоря, мы все ведем себя плохо. Но после таких «праздников непослушания» все равно возвращаемся к определенным правилам в семье, которые должны беспрекословно соблюдаться. Ведь в обычные дни есть расписание, определенные графики. Но при этом есть правила, которые не нарушаются. Так, не допускается хамство, вне зависимости от того, считают они меня своим другом или нет. И важнее, что они знают: я – их защита. С любым вопросом или жизненно важными вещами можно прийти ко мне. Родитель оберегает ребенка. Это первично.

- В моменты непослушания сильно их балуете?

- Конечно, балую, в меру возможностей. У каждого критерии разные. Кому-то покажется, что сильно балую, а кому-то – нет. Это еще вопрос дозволенности. Но они не избалованные дети в определенном смысле. У них есть понимание, когда самому себе нужно сказать «Стоп!».

- У них же скоро день рождения, они родились в один день. Как будете отмечать?

- Отмечаем обычно, как они хотят.

- А свои дни рождения детские помните? Как папа поздравлял?

- На съемочной площадке помню было… Но ничего сверхъестественного (смеется).

- В одном интервью вы сказали: «Я не вижу сегодня достаточного количества картин для молодых ребят и подростков. Нет того объема, того качества и вкуса, который мне нравится». Давайте отдельно про объем, качество и вкус.

- Фестиваль в Калининграде говорит об обратном, показывает, что качество, объем и вкус есть. Все это достойно и интересно. Я с огромным удовольствием смотрю! Давно с таким ощущением не ходила в кино.

- Фестиваль международный. А вы говорили о нашем кино.

- Думаю, движение есть. Но не могу припомнить, чтобы смотрела подростковое кино. Если бы мне понравилось, я бы запомнила. А может, просто не могу вспомнить.

Разные поколения

- То, над чем вы сейчас работаете, связано с подростками?

- Ближайшее – нет. Я буду делать сериал. Но пока все в рабочей форме, не могу много говорить.

- Ваша недавняя роль - в фильме «Батя». Какие впечатления остались от съемок?

- Это крепко написанный сценарий с хорошими диалогами. Очень жизненная ситуация. Мне легко было работать.

- Меня смутила сцена в машине, когда семья едет, и дети вдруг матерятся. А вас?

- Я не обратила на это внимание. Значит, не резануло. Да нет, случается, у детей вылетает периодически.

- И у ваших вылетает?

- Если начинает вылетать, то сразу влетает обратно. И им уже прилетает по одному месту (смеется). Конечно, они знают, что если вдруг у них вырывается то слово, которое мне может не понравиться, то им придется круто. Поэтому держат себя в руках.

- В вашем детстве было, чтобы при папе или маме выругались?

- Да нет, не помню такого. И я не люблю сравнивать воспитание наше и наших детей. Потому что слишком разные поколения.

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