Надежда Михалкова: Дети не должны быть рабами своих родителей

На предложение курировать подростковое жюри Надежда откликнулась без раздумий. Фото: пресс-служба фестиваля «Край света. Запад».

Известная актриса, младшая дочь Никиты Михалкова, оценивала и обсуждала фильмы кинофестиваля «Край света. Запад» вместе со школьниками. Поэтому в перерыве между просмотрами мы поговорили с Надей не только о кино, но и о молодежи.

Жюри как место для дискуссий

- «Край света. Запад» совсем молодой фестиваль. Как вы себя тут ощущаете?

- Я вообще за молодость. Особенно, если такого рода формат, когда в течение семи дней обращаются к молодежи, подросткам. Я только за!

- Как вы отреагировали на предложение курировать подростковое жюри? И вообще на саму идею такого жюри?

- Согласилась сразу. Ведь это не просто номинальное присутствие молодых людей и подростков для того чтобы просто поставить галочку. Здесь есть возможность диалога, а не монолога либо одной стороны, либо другой. И чаще всего, конечно, монолога взрослой стороны, направленного на подростков.

По словам Надежды Михалковой, с каждым днем дискуссии после просмотра фильмов становлись все более оживленным и открытыми. Фото: пресс-служба фестиваля «Край света. Запад».

- Каково это с ними смотреть фильмы, обсуждать?

- Это здорово. Я в принципе не делю по возрасту зрителя. Потому что если кино хорошее, оно в любом случае найдет отклик. И не всегда нужно положительное восприятие, одобряющие слова. Хорошо, когда звучат разные мнения. В этом, мне кажется, функция кино, вообще искусства. В процессе обсуждения, конфликта, может родиться третий вариант или даже истина. В этом возрасте важно разговаривать и проговаривать, уметь это делать. Причем не как на уроке говорить то, что от тебя хотят услышать. До ребят важно донести, что кино – это зона, где нет «правильно» или «неправильно». Здесь есть исключительно только твои личные ощущения, эмоции, ты ни в коем случае не обязан подстраиваться под какие-то правила. И это сложно донести. Потому что все равно есть сознание молодого человека, который учится в школе: существует иерархия, и если взрослый тебя что-то спрашивает, ты должен ответить то, что он хочет услышать. Поэтому поначалу, в первый день, наши обсуждения после фильмов были достаточно сухие. Сейчас ребята разошлись и уже вступают в дискуссии.

- Такое обсуждение не похоже на школьный урок!

- Да, да! Умение формулировать, понимать, почему тебе что-то нравится, отстаивать свою позицию – это очень важные навыки. Иногда ребята рассказывают мне, что имел в виду режиссер, потому что была пара фильмов, после которые я не очень поняла. Иногда случается так, что они на корню рубят: «Нет, это слишком детское кино!». Когда как-то с другой стороны пытаешься рассказать внутреннюю кухню, они начинают соглашаться, по-другому смотреть на кино. То есть семейное кино – это не обязательно очень плохо для подростков, потому что у них оно ассоциируется с чем-то, что они переросли.

- Система школьного образования убивает возможность на равных обсуждать? Единичны случаи, когда учитель позволяет ученику высказать свое мнение.

- Чтобы об этом серьезно, не по-дилетантски, рассуждать, надо изучать проблему. Здесь, конечно, лучше всего балансировать. Ведь известно, что как только ты встаешь с ребятами на один уровень, позволяешь им быть с тобой друзьями, то это всегда палка о двух концах. С одной стороны ты потом удивляешься, почему тебе могут нахамить, а им кажется, что они имеют право это сделать. С другой стороны слишком разделять и показывать, что ты умнее, выше и тебя должны слушаться беспрекословно, должны говорить только то, что ты хочешь услышать - это не вариант. Думаю, однозначного ответа здесь нет. Одному ребенку достаточно сказать: «Не надо так делать!», и он услышит. А другому то же самое нужно жестче дать понять. Все индивидуально. Да и в семьях то же самое. Я не приверженец того, чтобы родители были друзьями своим детям. Но это не означает, что дети – рабы своих родителей. Попытка подстроиться под это веяние «родитель-друг» может быть губительна.

Правила, которые не нарушаются

- У вас самой двое детей. Вам, наверное, тоже было сложно в процессе воспитания и их взросления?

- Дочке Нине сейчас 10 лет, сыну Ивану - 8. Да, есть время, когда, условно говоря, мы все ведем себя плохо. Но после таких «праздников непослушания» все равно возвращаемся к определенным правилам в семье, которые должны беспрекословно соблюдаться. Ведь в обычные дни есть расписание, определенные графики. Но при этом есть правила, которые не нарушаются. Так, не допускается хамство, вне зависимости от того, считают они меня своим другом или нет. И важнее, что они знают: я – их защита. С любым вопросом или жизненно важными вещами можно прийти ко мне. Родитель оберегает ребенка. Это первично.

- В моменты непослушания сильно их балуете?

- Конечно, балую, в меру возможностей. У каждого критерии разные. Кому-то покажется, что сильно балую, а кому-то – нет. Это еще вопрос дозволенности. Но они не избалованные дети в определенном смысле. У них есть понимание, когда самому себе нужно сказать «Стоп!».

- У них же скоро день рождения, они родились в один день. Как будете отмечать?

- Отмечаем обычно, как они хотят.

- А свои дни рождения детские помните? Как папа поздравлял?

- На съемочной площадке помню было… Но ничего сверхъестественного (смеется).

- В одном интервью вы сказали: «Я не вижу сегодня достаточного количества картин для молодых ребят и подростков. Нет того объема, того качества и вкуса, который мне нравится». Давайте отдельно про объем, качество и вкус.

- Фестиваль в Калининграде говорит об обратном, показывает, что качество, объем и вкус есть. Все это достойно и интересно. Я с огромным удовольствием смотрю! Давно с таким ощущением не ходила в кино.

- Фестиваль международный. А вы говорили о нашем кино.

- Думаю, движение есть. Но не могу припомнить, чтобы смотрела подростковое кино. Если бы мне понравилось, я бы запомнила. А может, просто не могу вспомнить.

Разные поколения

- То, над чем вы сейчас работаете, связано с подростками?

- Ближайшее – нет. Я буду делать сериал. Но пока все в рабочей форме, не могу много говорить.

- Ваша недавняя роль - в фильме «Батя». Какие впечатления остались от съемок?

- Это крепко написанный сценарий с хорошими диалогами. Очень жизненная ситуация. Мне легко было работать.

- Меня смутила сцена в машине, когда семья едет, и дети вдруг матерятся. А вас?

- Я не обратила на это внимание. Значит, не резануло. Да нет, случается, у детей вылетает периодически.

- И у ваших вылетает?

- Если начинает вылетать, то сразу влетает обратно. И им уже прилетает по одному месту (смеется). Конечно, они знают, что если вдруг у них вырывается то слово, которое мне может не понравиться, то им придется круто. Поэтому держат себя в руках.

- В вашем детстве было, чтобы при папе или маме выругались?

- Да нет, не помню такого. И я не люблю сравнивать воспитание наше и наших детей. Потому что слишком разные поколения.