Юбилей Калининградской области, год 1975-й: троллейбус запустили «по-гагарински»

Самый первый из 30 троллейбусов новейшей на тот момент модели – «ЗИУ-9», собранных на заводе имени Урицкого в городе Энгельсе, готовится к старту. Фото: Архив автора

Вообще впервые он появился в столице янтарного края в 1943 году, когда город был еще Кенигсбергом. Из оккупированного Киева фашисты вывезли советские троллейбусы, пустив их по такому маршруту: нынешняя улица Дзержинского – проспект Калинина – Ленпроспект (до района мореходки). Но – недолго музыка играла. В 1945-м во время боев все троллейбусы сгорели, троллейбусная линия была разрушена…

Шли годы, страна мало-помалу оправлялась от послевоенной разрухи. И в Калининграде с конца 50-х развернулось бурное строительство. Причем на месте руин бывшего немецкого города задумали возвести совсем другой город – не похожий на прежний, современный, просторный и светлый. Однако в таком городе и общественный транспорт должен быть на уровне. То есть не только комфортабельным и вместительным, но и – экологичным. Вот и решили делать упор на электротранспорт. Развивать трамвай, добавив к нему троллейбус.

В 1968-м начались изыскательские работы на будущем первом троллейбусном маршруте. А когда началось само строительство линии, в работу эту включился чуть ли не весь Калининград: в возведении объектов, необходимых для пуска троллейбуса, участвовали более 20 предприятий и организаций. Горожане выходили на субботники и воскресники. Немалый вклад внесли в общее дело и воины Калининградского гарнизона.

И вот – 5 ноября 1975-го, день официального начала работы в Калининграде троллейбуса. Местом «старта» стала площадь Калинина. Собрался многолюдный митинг. Наконец все положенные по такому случаю речи были произнесены. «Хозяин области» – 1-й секретарь обкома КПСС Николай Коновалов перерезал традиционную ленточку. В общем, как в той песне – он сказал: «Поехали!» (к слову, именно так и написали на транспаранте по случаю знаменательного события). И троллейбус № 001 отправился в первый рейс.

Троллейбусный маршрут № 1 пролег от Южного вокзала до Чкаловского поворота. Новый для Калининграда вид общественного транспорта вызвал бурный интерес. Поначалу в него часто садились «просто так», желая прокатиться и оценить. А тем временем вовсю шли работы по строительству второй очереди троллейбуса.

Он сразу полюбился горожанам и заметно улучшил транспортную ситуацию, взяв на себя немалую долю пассажиропотока. Конечно, никто тогда подумать не мог, что пройдет не так уж много лет, и электротранспорт у нас начнут убивать…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Встреча над Эльбой

В 1975 году наш земляк Алексей Леонов стал участником уникального космического проекта «Союз-Аполлон».

У калининградцев особый интерес к этому проекту возник еще в мае 1973-го. Тогда стало известно, что Леонов назначен командиром «Союза-19», который должен был совершить небывалое: произвести на орбите стыковку с американским кораблем. Кстати, в запасном экипаже оказался еще один наш земляк – Юрий Романенко. Дублеры не потребовались, и впервые космос Романенко смог увидеть лишь в 1977-м. Тем не менее, именно подготовку для проекта «Союз-Аполлон» он называет своей первой серьезной космической работой.

Космические братья Алексей Леонов и Дик Слейтон. Фото: архив Алексея ЛЕОНОВА.

15 июля 1975-го первым стартовал «Союз», следом – «Аполлон». 17 июля они успешно состыковались. Двое суток кружили вокруг планеты вместе. Затем разошлись – и еще раз состыковались, подтвердив, что первая успешная стыковка – не случайная удача.

Без преувеличения, то был триумф науки и техники. Тогдашние наработки легли в основу международной космонавтики. И все же для большинства землян важнее было другое.

Столько лет шла «холодная война», которая, казалось, однажды превратится в «горячую». И вдруг СССР и США осуществили совместный проект. Как когда-то на Эльбе, советские люди и американцы, встретившись на орбите, дружески пожали друг другу руки. Причем, по словам Леонова, произошло это именно в те секунды, когда корабли пролетали над Эльбой. Немудрено, что для людей, далеких от науки и техники, «Союз-Аполлон» прежде всего стал символом «разрядки» в отношениях между двумя великими державами.

У нас, конечно, с особым вниманием следили за тем полетом, поддерживая космонавтов добрыми словами и хорошими делами. С улицы Ремонтной, где по-прежнему жил отец героя Архип Алексеевич (мать, Евдокия Минаевна, в 1967 году умерла), на Байконур полетела телеграмма: «Благословляю тебя на успешные работы в космосе на благо Родины. Желаю благополучного возвращения на Землю. Целую, крепко обнимаю. Папа».

А что же сам Леонов, ставший после того полета уже дважды Героем Советского Союза и генерал-майором авиации? Только закончилась послеполетная суета – здравствуй, родной Калининград! 11 сентября 1975-го его снова, казалось, встречал весь город. Первым делом он посетил 21-ю школу. Потом побывал у курсантов военного авиационно-технического училища. А затем отправился на вагоностроительный завод.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В январе 1975-го памятниками природы стали озеро Виштынецкое и река Красная.

В феврале на улице Серпуховской заработало областное производственное объединение ремонта радиотелевизионной аппаратуры «Экран».

14 февраля начали добывать нефть. В этот день из Знаменска на Ново-Полоцкий нефтеперерабатывающий завод был отправлен первый состав с калининградским «черным золотом».

В феврале на турнире по вольной борьбе стран Европы, Азии и Африки в своей весовой категории победил наш земляк Сергей Белоглазов. Его брат Анатолий в марте занял второе место на чемпионате СССР среди «вольников»-юниоров. В августе на чемпионате мира среди юниоров Анатолий взял «золото», Сергей – «серебро».

В марте команда Балтийского флота заняла первое место в чемпионате Вооруженных Сил по шахматам.

В марте на улице, носящей имя геройски погибшего 13 февраля 1945-го летчика БФ Виктора Носова, была установлена памятная доска.

В апреле открылась областная юношеская библиотека имени Маяковского.

С 7 по 11 апреля проходил первый фестиваль искусств «Янтарное ожерелье».

В апреле-мае в области шли съемки фильма «Двадцать дней без войны».

30 апреля открылся кинотеатр «Октябрь» (ныне – Дом искусств).

7 мая заработала гостиница «Калининград».

8 мая на улице, названной в честь летчика Героя Советского Союза Василия Козенкова, открыли его бюст.

9 мая в Чкаловске и Прибрежном были открыты воинские мемориалы.

В августе вступил в строй Дворец культуры железнодорожников.

В августе на всесоюзном юношеском первенстве по теннису калининградская команда впервые заняла первое место.

1 сентября начались занятия в новой школе – № 22.

В сентябре состоялись первые областные соревнования по «собачьему многоборью». Победила немецкая овчарка Энда.

26 сентября был открыт ДК Калининградского опытного завода бумагоделательного оборудования (Дворец культуры «Машиностроитель»).

22 декабря от Советска до Калининграда был пущен ток по новой ЛЭП-330, связавшей область с единой энергетической системой Северо-Запада СССР.

В декабре Федерация радиоспорта по итогам соревнований юных коротковолновиков первое место присудила ребятам из Калининградского Дома пионеров.