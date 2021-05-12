Медсестра самого крупного пункта вакцинации в Калининграде: Принимаем по 500 человек в день

На сегодняшний день в нашей области привиты обоими компонентами вакцины больше 67 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 12 мая, все прогрессивное человечество отмечает Международный день медицинской сестры. «Комсомолка» побывала в самом крупном на территории Калининградской области пункте вакцинации против коронавирусной инфекции - в Центральной городской клинической больнице Калининграда и познакомилась с Анной Пороховник, медсестрой прививочного кабинета, проработавшей в больничной поликлинике 35 лет.

Анна Пороховник работает в больничной поликлинике уже 35 лет. Фото: Надежда РЖЕВСКАЯ

- Главная забота всего нашего отделения – как можно больше сделать прививок от коронавируса, - говорит Анна. – Совершенно справедливо говорит заведующая нашей поликлиникой Виктория Александровна Пасканова: если каждое медучреждение победит ковид на своем участке, так и до всеобщей победы над вирусом недалеко.

В день через прививочные кабинеты поликлиники проходит порядка 500 пациентов, желающих защитить себя от тяжелых форм коронавируса и его последствий.

- Прививали всех желающих даже во время всех майских праздников. Бригады работают еще и на выездной вакцинации. Благо, вакциной обеспечены, отлажена вся цепочка – от доставки до выдачи сертификатов о полученном иммунитете, - рассказывает Анна Пороховник.

Как пояснили в поликлинике, сегодня горожане могут записаться на вакцинацию всеми известными способами: по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте областного министерства здравоохранения, а также при обращении в регистратуру поликлиники на улице Летней. Как правило, в день обращения возможность сделать прививку.

Анна Пороховник училась на врача в Киеве, но «из-за сомнений» не закончила медвуз.

- Я в душе – математик, - объясняет медсестра. – И, будучи юной, задумалась - правильно ли сделала, что пошла в медицину. Бросила. А потом судьба привела меня сюда. Могу сказать, что дело свое люблю и знаю. Мне и бумажная работа легко дается, и с пациентами я всегда стараюсь найти общий язык. Что ждут от медсестры пациенты? Профессионализма, добра, терпеливости, милосердия, сострадания. Пусть у каждой из нас для выполнения нужной и важной работы будет крепкое здоровье, мир в душе и в семьях, и, конечно, благополучие!

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