Рыбный порт в Калининграде отдают в аренду на 49 лет московской компании

Аренда порта обойдется в 68 млн рублей в год. Фото: Александр КАТЕРУША

Рыбный порт в Калининграде могут отдать в долгосрочную аренду компании из Москвы. В понедельник, 17 мая, состоялся аукцион на право аренды федерального имущества на территории порта площадью более 340 тысяч квадратных метров.

Участие в аукционе приняла только одна компания – АО «Современные инфраструктурные технологии и инновации», так что аукцион был признан несостоявшимся. Конкурсная комиссия предложила единственному участнику заключить договор аренды по начальной цене.

Цена вопроса – 5 млн 708 тысяч рублей в месяц, или чуть более 68 млн рублей в год. За эти деньги компания может арендовать 139 объектов недвижимости, расположенных в границах морского рыбного порта.

«Целевое назначение: увеличение объемов перевалки рыбы и рыбопродукции; хранение и различная степень переработки рыбы и рыбопродукции, а также иной продукции и грузов; расширение спектра оказываемых услуг в Калининградском морском рыбном порту», - отмечается в конкурсной документации. Договор аренды планируется заключить на 49 лет.

Напомним, морской рыбный порт в конце 2017 года вошел в состав ФГУП «Нацрыбресурс». В феврале 2021 года губернатор Антон Алиханов посетил порт и заявил, что «эта территория должна быть каким-то образом переосмыслена». На прямой вопрос о том, что может ждать порт, глава региона ответил, что есть хорошие примеры в соседних государствах, в Европе, когда портовые территории превращаются в новые районы города.

«Это какая-то застройка, не обязательно жилищная. Часто у воды располагают какие-то деловые кварталы. Вполне возможно, что это судьба и этого порта», - сказал Антон Алиханов.