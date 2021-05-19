Антон Алиханов анонсировал введение курортного сбора в Калининградской области

Собранные с туристов деньги направят на обустройство парков, набережных, скверов и пляжей. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области не позднее 2022 года введут курортный сбор. Об этом в среду, 19 мая, заявил губернатор Антон Алиханов, выступая в облдуме с посланием об основных направлениях работы правительства в 2021 году.

Глава региона подчеркнул, что туризм становится полноценной отраслью экономики в Калининградской области. Сейчас он формирует пусть и небольшие цифры, порядка 2 процентов ВРП в денежном выражении, однако виден стабильный ежегодный рост в 10 процентов.

- С учетом роста интереса к путешествиям по стране и Калининградской области в частности, мы ожидаем, что траты туристов летом, в высокий сезон, составят не менее 4,5 млрд рублей, а это в том числе и вложения в экономику, - сказал Алиханов. - Область прочно обосновалась в топ-5 популярных среди россиян туристических направлений, и мы ожидаем, что число посещений региона в этом году будет около 2 млн.

Поэтому, добавил губернатор, он считает логичным в этих условиях ввести в ближайшее время в отдельных муниципалитетах плату за пользование курортной инфраструктурой, или т. н. курортный сбор.

- Собранные с туристов средства будут направлены на развитие курортной инфраструктуры, на обустройство территории для массового отдыха, парков, набережных, скверов, пляжей. Поручаю министерству туризма вместе с экспертами, депутатами проработать этот вопрос и подготовить необходимую нормативно-правовую базу, - сказал Антон Алиханов.

Туристическая отрасль также получит выгоды и от новой программы восстановления памятников и вовлечения исторических объектов в экономический оборот. Эти объекты будут новыми точками притяжения туристов, уверен глава региона.