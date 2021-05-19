«Я купил будущее городу»: Алиханов эмоционально ответил на вопрос о покупке Дома Советов

На восстановление здания ушло бы 15 лет и более 10 миллиардов рублей. Фото: Александр Подгорчук

В среду губернатор Антон Алиханов приехал в облдуму, чтобы рассказать депутатам о том, чем будет заниматься региональное правительство в 2021 году. Доклад главы региона длился почти полтора часа, потом еще 15 минут Алиханову пришлось объяснять, зачем власти купили и почему решили сносить Дом Советов.

Про недострой вспомнил депутат от КПРФ Виталий Садков. Парламентария интересовало, кто генерирует, по его мнению, противоречивые решения по Дому Советов и почему здание необходимо сносить.

- Один губернатор продал его за несколько миллионов, вы купили за сотню миллионов, потом единолично решили снести. Здание, которое строили советские люди, с огромным запасом прочности, - сказал Садков. По мнению депутата, снос Дома Советов - это продолжение либеральной идеи десоветизации улиц и площадей, названных в честь героев-победителей.

- Дом Советов - это символ нашей советской, российской, русской власти, и, конечно, в этом смысле я хотел его восстановить, и его можно восстановить, - ответил Антон Алиханов. - Но это будет в разы дороже и в разы дольше, более 15 лет займет. Потому что его нужно будет разобрать и воссоздать в таком же виде.

Алиханов напомнил про планы перевести в Дом Советов региональное правительство и признался, что даже подыскивал себе кабинет, из которого пойдет на губернаторские выборы в 2022 году. Однако - не получилось, потому что дорого и очень долго.

- Поэтому направлять более 10 миллиардов рублей на его восстановление не совсем целесообразно.

На этом можно было бы ставить точку, но, судя по всему, губернатора тема Дома Советов явно задела за живое. Он вспомнил двоих своих предшественников - Георгия Бооса и Николая Цуканова, которые безуспешно пытались решить вопрос с недостроем.

- Я тоже пытался по-разному и понял, что мы не можем решить этот вопрос. Но мы смогли сделать так, чтобы бюджет получил дополнительные ресурсы (на покупку). И мы купили юридическое лицо, которое владело Домом Советов и землей, предварительно зарегистрировав компанию в Калининградской области, чтобы они заплатили налог на прибыль с этой сделки, - заявил губернатор.

Поэтому, продолжил мысль Алиханов, не коммунистам, которые не смогли его достроить, высказывать ему претензии по поводу Дома Советов.

- Вы же не смогли его достроить, а потом отдельные комсомольские работники его продали. Я, что ли, его продал? Развалили страну, не достроили, потом отвернулись в сторону, когда его (Дом Советов) грабили и выносили паркет с другими ценными вещами. А я виноват.

Губернатор напомнил, что свои намерения он озвучил перед выборами в 2017 году и не менял позицию.

- 244,5 тысячи человек проголосовали за меня на тех выборах, и я считаю, что определенный мандат на то, что я делаю, я имею. Я живу в этом городе, здесь учатся мои дети, и я хочу, чтобы сердце этого города билось. Все, что происходило с Домом Советов и прилегающей территорией, - это символ политической импотенции. Я купил будущее городу, моя команда нашла ресурсы, чтобы разрубить этот узел, - эмоционально заявил Антон Алиханов.