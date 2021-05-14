«Музейная ночь- 2021» в Калининграде: лазерные шоу, поездка на трамвае и сеансы в кинотеатре «Победа».

Гвоздь программы Музея изобразительных искусств – выставка работ Марка Шагала. Посмотрим? Фото: Александр КАТЕРУША

В этом году «Музейная ночь» (6+) пройдет 14 и 15 мая и в нашем регионе будет посвящена 75-летию Калининградской области. Посетить музеи-участники акции вновь можно будет по единому билету. С ним можно побывать в Кафедральном соборе, Музее Мирового океана, Музее янтаря, Музее изобразительных искусств, Историко-художественном музее, во Фридландских воротах.

Программа «Музейной ночи» делится на два дня:

14 мая, пятница — работа калининградских музеев в рамках единого билета, а также дополнительных площадок, выразивших желание присоединиться к акции: интерактивного ретро-музея «Bit’ИPixel» и арт-пространства «Замок DSGNclub».

15 мая — работа Калининградского зоопарка, Новой Калининградской синагоги и музеев области, среди которых Дом-музей Германа Брахерта (Отрадное), Морской выставочный центр Музея Мирового океана (Светлогорск), Краеведческий музей Зеленоградска, Музейная группа центра Параdox (Зеленоградск), Историко-археологический музей «Рантава» (Пионерский), Музей Балтийского флота (Балтийск), Городской музей в Мамоново, Краеведческий музей Правдинска, Историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова (Гусев), Музей истории города Советска, Музей «Вальдавский замок» (Низовье).

Многие из этого списка впервые участвуют в акции, присмотритесь к новичкам!

В этом году всех гостей акции ждут спецпроекты. Например, «Музейный трамвай» (отправление в 19:00 от Южного вокзала, стоимость 300 рублей, билет приобретается заранее в кассе музея «Фридландские ворота»). А также: велоквест «Межмузейная гонка-4» от «Музея янтаря», выставка ретроавтомобилей у Историко-художественного музея.

КУДА СХОДИТЬ В КАЛИНИНГРАДЕ

Кафедральный собор

19:00 – 19:40. Открытие выставки «Чайковский. Между Россией и Европой», из Государственного мемориального музыкального музея заповедника П.И. Чайковского (г. Клин).

20:00 – 23:00. «Время Канта», костюмированное путешествие в мир Канта с загадками и подарками (сеансы по 25 человек). Выставка к 75-летию Калининградской области (Музей Канта).

20:00 – 21:30. Концерт (П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, М. Таривердиев, лауреаты международных конкурсов, солисты Новосибирского академического театра оперы и балета, органисты собора).

На острове Канта гостей ждет разнообразная программа как внутри собора, так и у его стен, Фото: Александр Подгорчук

22:00 – 23:15. Концерт «Два короля» (титулярные органисты Кафедрального собора, лауреаты международных конкурсов Евгений Авраменко и Мансур Юсупов, Вячеслав Тимин (литавры)

23:30 – 00:00. Выступление «Königsberg brass band» (площадь перед Кафедральным собором)

23:50 – 00:00. Музыкально-световое шоу (площадь перед Кафедральным собором)

Музей изобразительных искусств

20:00 – 21:00. Спектакль «Маленький принц»

21:00 – 22:00. Кавер-версии произведений The Beatles, ABBA и др. в исполнении оркестра народных инструментов

22:00 – 23:00. Программа электропроекта «Avve project» (электроскрипка и электровиолончель)

23:00 – 00:00. Программа инструментального проекта «Tangology Orchestra» (аккордеон, скрипка, бас-гитара, фортепиано)

С 20:00 - экспресс-экскурсии по всем экспозициям каждые 30 минут.

20:00 – 00:00. Экскурсии, квесты и мастер-классы для взрослых и детей, фотозоны, музейный челлендж «Поймай удачу!», акция «Открытка в будущее», светомузыкальный фонтан, живая музыка.

Фридландские ворота

20:00, 21:00, 22:00, 23:00. «Тебе пою, мой город!», оркестровые импровизации под открытым небом в исполнении военного оркестра.

21:20, 22:20, 23:20, 23:50. Лазерное шоу на водном экране.

21:50, 22:50, 23:50. Лазерное шоу на фасаде здания музея.

20:00 – 21:30. Город «К» сквозь века! Интерактивная зона для детей

20:30, 21:30, 22:30, 23:30. Флешмоб «Танцевальный микс», танцевальная команда Cover dance team El'Rey.

Историко-художественный музей

20:00 – 00:00. Концерт с пиротехническими эффектами (открытая площадка перед музеем)

20:30, 21:30, 22:30, 23:00. Праздничная викторина ,выставка ретроавтомобилей

20:00. Открытие фотовыставки «Музею — 75!» (фойе, 1 этаж)

20:00, 21:00, 22:00, 23:00. Интерактивная экскурсия «Балтийская история» (зал природы, 1 этаж)

20:30, 21:30. Мастер-класс «Кораблик» (7+)

22:30, 23:30. Мастер-класс «Природа и мы» (18+)

20:00 – 00:00. Работа фотозоны «Я – главный экспонат» (выставочный зал, 1 этаж)

21:00, 22:00, 23:00. Экскурсии по ретроспективной выставке Николая Карякина «На волнах памяти»

20:30, 21:30, 22:30; 23:30. Проект «Ожившие картины»

21:00, 22:00, 23:00. Авторские экскурсии (зал археологии «Путешествие за грань», зал «Прусская Москва», 1 этаж)

21:30, 22:30, 23:30. Театрализованная экскурсия по экспозиции «Прусская Москва».

20:00 – 00:00. Выставка Детской художественной школы г. Калининграда (конференц-зал, 2 этаж)

21:00. Поэтический вечер «Время, Фатум, Калининград» Артура Зекова и певицы Оксаны Царалунга

20:00 – 00:00. Мастер-классы «Кванториум»

20:00, 21:00, 22:00, 23.00. Интерактивные экскурсии по панораме «Кёнигсберг-45. Последний штурм»

22:00. Фронтовой концерт «Песни военных лет»

20:00 – 00:00. Мастер-класс «Фронтовой треугольник»

21:00, 22:00, 23:00. Персональная выставка резчика по дереву В.И. Чудакова (Багратионовск), авторская экскурсия и мастер-класс

22:00 – 23:30. Творческий вечер с писателями и поэтами Калининградской области. Литературная викторина.

20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:15. Театрализованная экскурсия «Новая жизнь на новой земле»

20:00 – 00:00. Сеансы в кинотеатре «Победа». Показ фильмов, которые снимали на территории Калининградской области

21:00, 22:00, 23:00. Литературный вечер

21:00, 22:00, 23:00. Экскурсии и мастер-классы на выставке «Сказание о земле русской»

20:30. Встреча с лектором Центра подготовки к ЕГЭ по истории «Логос» Николаем Иванченко

22:00 – 23:30. Экскурсии по выставке «Я – Земля! Я своих провожаю питомцев…»

20:00 – 00:00. Выставка «Эволюция предметов».

Музей янтаря

20:00, 21:00, 22:00, 23:00. Выступление струнного электродуэта Avve project

20:30, 21:30; 22:30, 23:30. Выступление инструментального дуэта «Миниатюра»

20:00 – 00:00. Космическая фотозона

20:00 – 00:00. «Ты просто космос» — выставка, посвященная 60-летию полета

человека в космос

20:00, 21:00, 22:00, 23:00. Экскурсионные сеансы по выставке

20:00 – 00:00. Выставка значков советского периода, посвященная 75-летию Калининградской области

20:00 – 00:00. «На орбите» — квест по экспозиции музея

20:00 – 00:00. Создание коллективной картины «Сотворим космос вместе»

и работа фудкорта

20:00 – 21:00. Welcome-зона от фрик-шоу «Мистик»

20:00 – 21:00. Диджей-сет

20:40 – 20:50. Викторина «Поехали!»

21:00 – 22:00. Выступление кавер-группы «Lalaband»

22:00 – 23:00. Выступление кавер-группы «Trionity»

23:00 – 00:00. Выступление кавер-группы «OKkeyBand»

00:00. Огненное шоу

Музей Мирового океана

20:00 – 22:00. Мастер-класс по виндсерфингу

20:30, 21:30. Мастер-класс и лекция о паровых машинах

20:00, 21:00, 22:00. «Роботы в глубинах океана», «Калан» и «Бефлек», интерактивная экскурсия

20:30, 21:30, 22:30. «Адмирал Тенгизский», рассказ о спускаемых космических аппаратах и истории необычных приземлений космонавтов А.А. Леонова и В.И. Рождественского

20:00 – 23:30. «Я – гидронавт!», фотозона

20:00, 21:00, 22:00. Интерактивное занятие с микроскопом (аквариумы). Рассказ о самых маленьких обитателях океана (количество мест ограничено)

20:00 – 00:00. Выставка, посвященная кругосветным путешествиям барка «Седов»

22:00 – 23:00. Встречи с капитанами парусных судов

20:00 – 00:00. Документальные фильмы и видеодневники парусных экспедиций

20:00 – 22:00. Выставка океанографического оборудования на «Витязе»

20:00, 21:00, 22:00. Мастер-класс по выходу в эфир на «Витязе»

20:00 – 23:30. Мастер-класс, элементы движения судна на «Витязе»

20:00 – 00:00. «Они были первыми», выставка о морском крае России

и его людях (выставочный корпус «Пакгауз»)

20:00 – 23:30. Ретроспектива кинохроники о становлении Калининградской области

20:00 – 23:30. Работа фотозоны

20:30, 21:30, 22:30. «Сокровища контрабандистов», экскурсия-прогулка по экспозиции, рассказ об охране животного мира

21:00 – 23:45. «Земляки-космонавты янтарного края», интерактивный видео-рассказ о покорителях космоса. Космический диджей-сет от DJ Pablo Utenkov на судне «Космонавт Виктор Пацаев».

Полную программу смотрите на сайте nochmuzeev39.ru.

ЧТО ПОЧЕМ

Стоимость билета составляет 600 рублей, приобрести его можно на официальном сайте nochmuzeev39.ru. Есть одно «но», которое станет, конечно, неудобством. Приобретенный электронный билет необходимо обменять на распечатанный в Туристском информационном центре по адресу (Калининград, площадь Победы, 1).