Гитарист-виртуоз Диего Алехандро Бонилья из Черняховска: «В Колумбию возвращаться пока не думаю»

Российский вуз Алехандро и его девушка Анхела закончили с отличием. Фото: Личный архив героя публикации

В Драматическом театре 18 мая состоится совместное выступление (6+) Калининградского симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана и Диего Алехандро Бонилья – гитариста-виртуоза из Колумбии. Впрочем, латиноамериканец уже довольно давно живет в Черняховске. Однако давайте обо все м по порядку…

Чайковский – великий композитор

- Алехандро, начнем знакомство традиционно – с краткой биографии.

- Я родился в городе Ибаге – это в центре Колумбии, от столицы Боготы на машине ехать где-то три часа. У нас он считается не очень большим, население – 500 тысяч человек. Моя мама была юристом, сейчас на пенсии. Отец – бизнесмен, он давно умер. Еще у меня есть старшие брат и сестра. После школы я сначала учился электронике, потом физику изучал в Боготе, а играть на гитаре начал, когда почти исполнилось 19. Считается, что для профессионального музыканта это очень поздно. Поэтому пришлось много заниматься, гораздо больше, чем мои соученики. Родители не ограничивали меня в выборе профессии, но когда я объявил, что хочу поступать в консерваторию, сказали: «Наконец-то! Мы же давно поняли, к чему у тебя склонность». Я ведь даже когда на физическом факультете учился, если образовывалось «окно» между лекциями, сразу хватался за гитару. Просто думал, что если папа с мамой узнают об этом моем увлечении, то сильно огорчатся. А они наоборот, меня всячески поддерживали. Хочу заметить, что Ибаге считается музыкальной столицей Колумбии, так что, тяга к музыке у меня, наверное, действительно в крови.

- Почему продолжать образование решили именно в России?

- Когда мы говорим о музыке и об искусстве вообще, всегда подразумеваем страны, прославленные этим во всем мире: Германия, Франция, Италия, Австрия и, конечно же, Россия. Где же еще учиться музыке, как не на родине Чайковского! Мне повезло выиграть специальный грант от российского правительства, и в 2017 году вместе с еще 70 моими соотечественниками, которые получили такие же гранты для обучения в различных вузах, я приехал в Россию. Поступил в Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Сразу в магистратуру, потому что степень бакалавра получил еще в моем родном городе. Но сначала пришлось год отучиться на подготовительных курсах – я ведь не знал по-русски ни слова! Потом еще два года учебы теперь уже непосредственно по специальности, и в 2020-м я получил диплом. Кстати, могу похвастаться – красный! (смеется)

- Русский язык тяжело давался?

- Очень тяжело! В испанском совсем другая структура, другие звуки, почти все другое. Но это было увлекательно. Русский язык чрезвычайно интересный, как и русская культура, и особенно – русские люди. Я познакомился с ровесниками не только из Питера, но и из Москвы, Казани, Сибири, и каждый из них по-своему был интересен, у каждого имелись какие-то особенности.

О дружбе и тепле

- Повседневная жизнь в России, наверное, так же сильно отличается от колумбийской, как русский язык от испанского?

- Я бы сказал, что да, особенно в том, что касается коммуникации. В Колумбии люди общаются совсем по-другому, они более открытые, обняться и поцеловаться при встрече даже с полузнакомым человеком считается совершенно нормальным. То, как общаются русские, поначалу стало для меня настоящим шоком. Например, я по своей колумбийской привычке подходил к понравившейся русской девушке и протягивал руку: «Здравствуйте! Меня зовут Алехандро!». А она не только в ответ не подает руки, но еще и смотрит на меня круглыми от удивления глазами. Я терялся – почему, неужели произвожу впечатление плохого человека или есть еще какая-то причина? Потом понял, что русским нужно время, чтобы составить свое мнение о другом человеке. Но уж если ты попадешь в круг друзей, то это будут твои настоящие, очень-очень хорошие друзья, по-настоящему близкие. А в Колумбии мы, вроде бы, умеем сдружиться очень быстро, но на самом деле ничего кроме простого общения за этим часто не стоит.

- Наверняка у колумбийцев много стереотипов о нашей стране?

- Да, как обычно: балалайка, водка, медведи, всегда холодно…

- Но ведь в Колумбии действительно намного теплее. Трудно было привыкать к нашей погоде?

- Когда имеешь цель в жизни, остальное не так важно. Мне очень хотелось учиться, поэтому на погоду особого внимания не обращал. К тому же, оказалось, я неплохо переношу холод. Да и все дома в России приспособлены для такой погоды, не то, что наши – без центрального отопления и с тонкими стенами. Кстати, и в Колумбии есть районы, где совсем не жарко - прежде всего, в горах. Но вот в моем родном городе круглый год 20-25 градусов тепла, если на улице, скажем, +15, все жалуются: «Ужасно, невозможно выйти из дома!». Когда сейчас мне звонит мама и спрашивает, какая погода, я смотрю на градусник за окном и отвечаю: «Сегодня +17, очень тепло и хорошо!»

Вид на жительство и планы на будущее

- Ладно, с Питером все понятно, а вот как удалось оказаться в Черняховске?

- Благодаря все той же русской дружбе. Моим соседом по общежитию оказался Арсений Матуров из «Замка Инстербург» (черняховская некоммерческая организация – Ред.). Он пригласил приехать туда на лето, и я с моей девушкой Анхелой (она тоже из Колумбии, но мы познакомились в Петербурге) приехали. Там оказались такие открытые и общительные люди – почти как колумбийцы, только русские (смеется). Мы очень со всеми подружились, и следующей зимой я отправился в Калининградскую область, чтобы дать несколько концертов в Черняховске, Гусеве, Нестерове и самом Калининграде. Везде меня принимали очень хорошо.

- Кроме гитары вы еще на каких-то инструментах играете?

- Да, на куатро – эта тоже гитара, только четырехструнная, как видно по названию. Еще на кене – индейской флейте. Первая часть программы представляла собой небольшую лекцию о латиноамериканской музыке и музыкальных инструментах, вторая была собственно музыкальной. Еще были рождественские выступления с хором черняховской епархии по инициативе владыки Николая. Я теперь и с ними сильно дружу. Все эти знакомства в итоге стали для нас с Анхелой большой удачей. В прошлом году мы закончили учебу, но домой уехать не можем – пандемия, границы закрыты. А места в студенческом общежитии нужно освобождать. Тут позвонил Арсений, узнал о наших проблемах и сказал, чтобы приезжали в Черняховск, с жильем и едой все будет нормально. Мы думали, что переждать придется от силы месяц, а оказалось – гораздо дольше. Но хочу сказать, что мы еще до этого хотели остаться в России, только не знали как. А тут появилось время все разузнать, собрали все необходимые документы и можете поздравить - три недели назад получили вид на жительство в РФ! Теперь Анхела (у нее специальность менеджера по культуре) хочет поступать в аспирантуру, а я - в ассистентуру, чтобы совершенствоваться как исполнитель. Учиться придется в Петербурге или Москве, есть разные варианты, но свое будущее мы оба хотим связать с Калининградской областью. Конечно, лучше всего было бы обосноваться в Черняховске, тем более, ребята из замка Инстербург говорят, что мы стали частью их семьи. Но если не получится, можно и еще где-нибудь. В Колумбию пока возвращаться не думаем.