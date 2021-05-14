Ее боялся весь город: жительница Немана зарезала мужчину на глазах у подростков

Даже среди женщин встречаются такие, которым самое место - за решеткой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Держала в страхе даже уголовников

Свой первый срок она получила в неполные 17 – и сразу по особо тяжкой статье Уголовного кодекса. По ходу бытового конфликта вместе с подельниками забила насмерть человека. Потом были еще два условных, за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. Водворить мать-одиночку за решетку, видимо, не позволяли гуманные принципы отечественного правосудия. Это не считая административных наказаний за мелкие кражи, хулиганство, драки и просто появление в пьяном виде в общественных местах. Последние несколько лет Ольга Фадеева уверенно «строила» жителей города Неман, где ее откровенно побаивались не только женщины, но и мужчины, даже успевшие сами побывать в местах, не столь отдаленных.

Все, что оставалось неманчанам – регулярно жаловаться в полицию на выходки отчаянной уголовницы. «В настоящее время нигде официально не работает, - значилось в справке отдела внутренних дел. - Злоупотребляет спиртными напитками. По характеру вспыльчивая, агрессивная, в состоянии алкогольного опьянения неуравновешенная, теряет контроль над собой. Часто была замечена при попытках учинить драку».

Свою квартиру на улице Победы Оля превратила в настоящий притон, где повадились собираться пьяные компании – в том числе неманские подростки, которым отчаянно хотелось недетских развлечений. Вот и ночью 3 апреля 2019 года по заветному адресу присутствовали, кроме хозяйки, двое взрослых – Вадим Ананьев (фамилия изменена – Ред.) со своей сожительницей Татьяной и трое несовершеннолетних – Илья, Настя и еще Таня. Одна девочка была из вполне благополучной семьи, ее ровесники - из семей, скажем так, немного менее благополучных, причем у мальчика уже имелись проблемы с законом, но пока не фатальные. Что до Ананьева, то и он еще недавно был нормальным работягой и примерным семьянином, но увлекся спиртным. Законная супруга терпеть алкоголика не стала и после развода выставила его из квартиры. Приютить Вадика согласилась Фадеева – не задаром, разумеется, деньги ей всегда были нужны.

Огненное погребение

Как обычно, выпивали – много и часто. Быстрее других «сломалась» старшая из Татьян, которая как заснула на диване, так потом и проспала все развернувшиеся в квартире события. Трое подростков потом утверждали, что начало ссоры Фадеевой с Ананьевым они пропустили, а сама Фадеева на этот счет предпочла ничего не говорить, так что причина конфликта осталась невыясненной. Скорее всего, изрядно уже пьяный Вадик неосмотрительно повысил голос на Ольгу, тем самым вольно или невольно поставив под сомнение ее непререкаемый авторитет. За что мгновенно получил две увесистых оплеухи с обеих рук и загремел на пол. Нанеся упавшему еще несколько ударов кулаками, вдобавок пару раз с разбегу прыгнула на него. Потом ушла в кухню и вернулась оттуда с большим ножом в руке.

- Ну, куда его лучше бить? – спросила Ольга с ужасом глядевших на захлебывающегося кровью Ананьева свидетелей расправы и несколько раз вонзила нож в поверженного противника. Вадим захрипел, задергался в агонии, но быстро затих.

- А теперь нужно спрятать труп, - хладнокровно констатировала Фадеева.

Свидетели убийства уверяли следователей, что не могли сбежать из страшной квартиры, поскольку дверь была заперта, а ключи находились у хозяйки. К тому же Фадеева поспешила предупредить подростков, что если они сейчас уйдут – потом будет хуже. Ольга принесла из подъезда какой-то ковер, на который за ноги втащила мертвого Ананьева, завернула и приказала младшей Тане помочь вымыть залитый кровью пол. Использованные тряпки сложили в пакет, Фадеева взялась за один конец продолговатого куля и кивком головы дала понять Илье, чтобы тот брался за другой. Ослушаться парень не посмел.

- И вы обе тоже с нами пойдете! – велела Ольга обеим девушкам.

Сквозь ковер обильно текла кровь, заливая ступени лестницы. Выйдя из подъезда, все четверо поплелись со своей страшной ношей по направлению к реке. Но так и не дотащили, бросив в полутораста метрах от дома у какого-то гаража. Забросив пакет с тряпками в кусты, Фадеева взяла у своего помощника зажигалку и подпалила штанину, высовывающуюся из-под ковра. Огонь разгорался плохо, и тогда все принялись ломать ветки деревьев, срывать куски рубероида и шифера с крыш ближайших сараев и бросать все это в импровизированный костер. Когда тот более или менее занялся, побрели обратно к дому – заметать оставшиеся следы. Вымыли лестницу в подъезде, отодрали забрызганные кровью куски обоев в комнате, нож тоже помыли и аккуратно положили в ящик кухонного стола.

- Ладно, теперь можете убираться, - разрешила Ольга своим подневольным сообщникам. – Но помните: сболтнете кому – сильно пожалеете. Я не только ваших родителей порешу, но и квартиры ваши сожгу!

Подавленные жутким зрелищем убийства и не меньше – леденящими душу угрозами убийцы, подростки поспешили по домам. А Фадеева, подумав немного, решила обеспечить себе твердое алиби. В хитрости и смелости ей было отказать нельзя: войдя в ночной магазин, она попросила продавщицу позвонить в полицию (мол, у самой на мобильнике кончились деньги) и сообщить, что она готова показать место, «где убили пацана». Дождавшись прибытия опергруппы, отвела ее к месту огненного погребения. Костер уже полыхал вовсю.

Прикрывалась ребенком

Труп успел сильно обгореть – однако судмедэксперты потом без труда установили причину насильственной смерти. В ходе осмотра места происшествия нашли кроссовки Анохина, обрывки обоев со следами крови. Тогда решили осмотреть и жилище заявительницы, что принесло ожидаемые результаты в виде многочисленных следов замытой крови, которые нашли повсюду: на лестнице подъезда, на полу квартиры, на тумбочке…

- Все это время она (Фадеева – Ред.) изображала из себя милую беззащитную девочку, которую постоянно обманывают злые люди, - рассказывает следователь по осбо важным делам Советского межрайонного следственного отдела Управления СКР по Калининградской области Елена Волкова. - Когда понимала, что пахнет жареным, пыталась прикрываться своей 6-летней дочкой, которую брала с собой на допросы и другие следственные действия. И ничуть не стесняясь присутствия ребенка, рассказывала подробности произошедшего.

Но сознаваться в убийстве Ольга вовсе не собиралась, решив «перевести стрелки» на незадачливого Илью. Дескать, той ночью она это она тоже уснула, а пробудилась от звуков ударов и увидела, что подросток избивает лежавшего на полу Ананьева.

- Он еще мне похвастался: «Смотри, Оль, я губу ему оторвал!» Потом спросил, есть ли у меня дома нож, взял его с кухни и зарезал Вадима, - живописала Фадеева.

- Это расчетливая женщина с очень волевым характером, которая всегда знает, чего хочет, - характеризует свою теперь уже бывшую подследственную майор юстиции Волкова. - Очень изворотлива, моментально подстраивается под обстоятельства, пытаясь втереться в доверие и к полицейским, и к следователям, и к судьям. Получается, надо заметить – если б не знать ее раньше, ни за что не поверить, что она способна на такое зверство.

В камеру следственного изолятора обвиняемую водворили уже в августе. Услышав, что Ольгу, наконец, «закрыли», жители Немана ликовали и чуть ли не со слезами на глазах благодарили правоохранителей.

Суд состоялся в апреле этого года. Очередной, теперь уже вновь реальный срок – 18 лет на общем режиме - Фадеева получила по совокупности двух убийств. Еще до событий на улице Победы, в январе того же года она оказалась в числе четверых горожан, которые потребовали денег у затесавшегося в их пьяную компанию пенсионера. Тот повел их к себе домой, попытавшись захлопнуть дверь перед носом, но неудачно. Беднягу долго избивали руками, ногами, другими предметами. Когда поняли, что умирает, подожгли диван и ушли. На допросах «бедная Оля» тоже утверждала, что ее заставили участвовать в разбое чуть ли не силком.