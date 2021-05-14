Юбилей Калининградской области, год 1976-й: на побережье впервые пустили электрички

Электрички курсировали с раннего утра и до поздней ночи. Фото: Николай МАРКОВ.

В горячие летние деньки поездка на побережье у нас и сегодня превращается в испытание. Только акценты сместились. В последние годы пригородные поезда не в чести, их мало, и погоды они не делают. Главным же средством передвижения к морю стал автотранспорт. И теперь мы страдаем в первую очередь из-за жутких пробок, возникающих на дорогах к курортным местам. А раньше, в середине 70-х?

Машин вообще и автобусов в частности было гораздо меньше. Так что в основном к морю и обратно народ добирался на дизелях. Ехали они медленнее электричек. Были тесными и душными. Да еще локомотивы вовсю чадили. Так что когда стало известно, что в области решено электрифицировать стальные магистрали, ведущие к побережью, калининградцы обрадовались. И с нетерпением ждали окончания этих работ.

2 июля 1976-го вступила в строй первая очередь электрифицированного пути на взморье – вместо дизелей между Калининградом и Зеленоградском начали курсировать электрички. Ездить стало быстрее, комфортнее. Кстати, именно тогда в вагонах пригородных поездов первые десять мест отвели для пассажиров с детьми.

2 июля 1976-го. Первый секретарь обкома КПСС Николай Коновалов перерезал красную ленточку – и сейчас к морю отправится первая электричка. Фото: Николай МАРКОВ.

Тем временем вовсю велись работы на втором участке. И уже 5 ноября 1976-го на станции Светлогорск-2 торжественно встретили первую электричку. А к Новому году завершилась электрификация железной дороги между Северным и Южным вокзалом.

Еще все сразу заметили, что движение поездов на курортных направлениях стало мягче. «Бархатными» пути стали после реконструкции, совмещенной с электрификацией. В ходе нее деревянные шпалы были заменены железобетонными. А уложили их уже не на песок – на щебень. И, наконец, вместо обычных 25-метровых рельсов были проложены новые, так называемые длинномерные плети длиной до 800 метров.

Сегодня на светлогорском направлении десяток поездов в сутки – норма. В 70-х их было в три раза больше. Добавьте к этому еще столько же зеленоградских электричек. Плюс – поезда до Балтийска, Янтарного, Приморска. И все это – с раннего утра до глубокой ночи (в Калининград последняя электричка приходила в 2.08). А в самые пики, например, с 9 до 11 часов, на Светлогорск подавали пять поездов, на Зеленоградск – шесть. То есть к двум нашим главным курортам можно было уехать, считай, каждые десять минут.

Правда, в пиковые часы пригородные составы и тогда все равно нередко брали штурмом, забивая вагоны до отказа. Однако на крышу, как раньше, уже никто не лез. Висящие над электричкой провода высокого напряжения отрезвляюще действовали даже на тех, кто был навеселе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В гостях у сказки

В 1976-м областной театр кукол наконец обрел свой дом.

Вообще первый театр кукол родился у нас еще во время боев в Восточной Пруссии. Это был стихийно возникший коллектив, который ставил спектакли на «злобу дня», кочуя с ними по частям и госпиталям 3-го Белорусского фронта. После демобилизации кукловоды решили остаться в янтарном крае, и их самодеятельная труппа продолжила деятельность, колеся теперь уже по городам и селам новой советской области. Однако мало-помалу все сошло на нет. Видимо, не удалось перейти на более солидную основу.

Но идея создать свой театр кукол продолжала витать в воздухе. И в 1960-м за дело взялся артист облдрамтеатра Анатолий Бронский. И в мае 1961-го организованная при «драме» кукольная группа дебютировала спектаклем «Хрустальный башмачок».

Новый коллектив быстро стал популярен, выступления в стенах драмтеатра проходили с аншлагом, начались гастроли по области. 20 августа 1963-го вышло распоряжение Совета Министров РСФСР о создании на базе кукольной группы театра кукол. 1 октября 1964-го он официально обрел этот статус.

В середине семидесятых руины кирхи превратились в одно из самых красивых зданий в городе. Фото: Архив автора

Однако шли годы, а театр кукол по-прежнему не имел своего дома, ютился под крышей «драмы», подобно бродячей труппе кочевал со спектаклями по чужим сценам. Местная пресса неоднократно поднимала эту тему, убеждая чиновников от культуры: пора что-то делать. В 1967 году было принято решение о реконструкции бывшей кирхи Королевы Луизы – для того, чтобы в ее здании разместился театр кукол. Но сами работы начались лишь в 1971-м, растянувшись на пять лет. Впрочем, когда они наконец завершились, результат превзошел все ожидания. Город получил одно из самых красивых зданий. А театр кукол – дом, о котором можно было только мечтать.

1 сентября 1976-го здесь дали первый спектакль – «Мальчик из Княж-озера». Пришедшие сюда в тот день дети были в восторге. А сопровождавшие их взрослые почувствовали себя вдруг снова детьми.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В январе 1976-го в зверосовхоз «Новоселовский» Багратионовского района прибыли 150 олених. После этого впервые в своей истории область стала поставлять консервированные панты (молодые рога) для фармацевтической промышленности.

14 января на улице Фрунзе открылся Дом быта.

10 марта бригадир механизаторов из Правдинского района Валентин Смирнов стал Героем Социалистического Труда.

21 марта команда Калининградского городского Дома пионеров заняла первое место на всесоюзных соревнованиях юных коротковолновиков.

19 апреля чемпионом Европы по вольной борьбе стал наш земляк Анатолий Белоглазов. А его брат Сергей в июне занял первое место на европейском чемпионате среди юниоров-«вольников».

30 апреля началось движение троллейбусов по маршруту № 2: улица Мастеровая (ныне – Маршала Борзова) – улица Ялтинская. 2 июня был запущен маршрут № 3: Южный вокзал – улица Станиславского (с 17 июля его продлили до площади Победы). А 31 декабря заработала первая очередь маршрута № 4: от вокзала до улицы Брусничной.

В мае на углу проспекта Мира и улицы Космонавта Леонова открылся первый в области коктейль-бар – «Космос».

15 июня на улице Черняховского, 8, заработал «Океан» – самый большой в СССР фирменный рыбный магазин.

В июле Государственный архив Калининградской области переехал в новое здание (ранее располагался в особняке напротив – на другой стороне улицы Комсомольской).

25 июля в Балтийске был открыт мемориал в честь советских войск, штурмовавших Пиллау.

В июле-августе в столичном Манеже работала выставка «Молодость России». По ее итогам за гобелен «Калининград – морской торговый порт» первой премии удостоилась калининградская художница Нелли Смирнягина.

В августе в Бранденбургских воротах открылся пивной бар, сразу ставший популярным.

В августе на улице Эпроновской достроили первое в области 14-этажное жилое здание.

1 сентября школа № 9 справила новоселье (до этого находилась в приспособленном старом здании).

28 сентября улица и переулок Дмитриевские стали Ольштынскими, а Молочная и Складская были объединены в улицу Эльблонгскую.

23 декабря комбайнеру Леониду Смирнову из Полесского района было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Накануне Нового года в Калининграде установили бюст Тельмана, созданный московским скульптором Борисом Едуновым.