В Польше прокурор предъявил обвинение бывшим хозяевам русского раба

Несмотря на все пережитое, Николай Ерофеев хочет остаться в Польше. Фото: Польский культурный центр

О судьбе Николая Ерофеева, который провел больше 23 лет в рабстве на семейной птицефабрике под польским городом Люблин, «КП-Калининград» уже писала.

Напомним, что в Польшу тогда еще гражданин СССР приехал в 1989 году, будучи вольнонаемным служащим Советской армии. Когда начался вывод войск, решил не возвращаться на Родину и устроился подсобным рабочим на ферму в Нижнесилезском воеводстве.Условия труда оказались весьма специфическими. Денег русскому не платили, Николай практически без выходных вкалывал за еду и кров над головой. Кормили впроголодь и зачастую самыми настоящими помоями. У мужчины забрали документы, так что, никуда, кроме фермы он выйти не мог. Есть сведения, что раба периодически избивали. По словам Ерофеева, с его хозяевами никто из окружающих связываться не хотел – фермеров их соседи откровенно побаивались. Наконец, с помощью одной неравнодушной и смелой женщины рабу удалось бежать, после чего история его жизни получила широкую огласку.

Расследование по делу Николая Ерофеева продолжалось несколько месяцев, и наконец, прокуратура предъявила обвинение в торговле людьми бывшим хозяевам русского раба. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на материалы программы «Вмешательство» телеканала Polsat.

Как было установлено, в отношении Ерофеева все эти годы «применялись противоправные действия и использовалось его критическое положение и состояние беспомощности, с целью оказания им труда принудительного характера, унижающего достоинство человека». В отношении обвиняемых по уголовному дулу применена мера пресечения в виде залога имущества, полицейского надзора, запрета на выезд из страны с запретом на выдачу паспорта, запрета личного, телефонного или иного контакта с потерпевшим, а также запрета на приближение к потерпевшему на расстояние менее 100 метров. Кроме того, арестовано имущество одного из подозреваемых на сумму 200 тысяч злотых – эти деньги впоследствии перейдут потерпевшему. Несмотря на все с ним произошедшее, 60-летний Ерофеев хочет остаться в Польше. Его адвокат пообещал, что сделает все для того, чтобы Николай был легализован и, возможно, в будущем даже получил польское гражданство.

Судя по откликам на странице телепередачи в интернете, эта история вызвала широкий общественный резонанс. Абсолютное большинство поляков горячо сочувствуют русскому рабу и возмущаются слишком, по их мнению, мягкими мерами в отношении его бывших хозяев, а заодно и некоторыми особенностями действующего законодательства. Предлагаем вашему вниманию некоторые из комментариев, которых набралось уже несколько сотен.

Историк

Всего три года?! Это какая-то насмешка. Они должны получить минимум 10 лет отсидки. Какое смешное обеспечение - 200 тысяч злотых! Должны быть миллионы. Мужчину лишили свободы на 23 года. Эти мучители должны стать банкротами.

XXI век

Торговля людьми и рабство - это преступление против человечества. Это должно наказываться наравне с геноцидом и, следовательно, не иметь срока давности. Зачем футболистам вставать на колени на поле перед игрой, если правовая система не наказывают нынешнее рабство и торговлю людьми?

Анатолий

Я предлагаю, чтобы наказание, которое получат, они отбывали в России.

Фокс

Прокурор должен ходатайствовать о предоставлении ему польского гражданства, а возмещение ущерба должно быть в размере не менее миллиона злотых.

Blandare

Кодекс Хаммурапи был бы здесь уместен. Справедливый приговор - 23 года тюрьмы. А компенсация - передача всего имущества садистов в пользу потерпевшего..

бзик

Если эти псевдолюди так поступили с русским, то, может быть, пусть русский суд разбирает дело? Польша только выиграет от этого, потому что не придется иметь с ними дело, и справедливость восторжествует. Если русский суд даст им хотя бы 3 года лагерей, они потом будут выглядеть хуже этого несчастного через 23 года его рабства.

Ади

А теперь подумайте, сколько таких историй происходит во многих местах в Польше. Возможно, где-то рядом с вами происходит подобная трагедия, и никто об этом не знает. У этого человека даже нет возможности обратиться за помощью.

Павел

А бабе, которая заправилась на 50 злотых и сбежала, грозит 10 лет, и она сидит под арестом. Польский закон-это издевательство!

Даро

В течение 23 лет этот бедняга заработал им состояние. Так что, продайте все их имущество, а деньги отдайте этому человеку за его работу и страдания. Это было бы наказанием, адекватным тому, что они сделали с ним и с его жизнью.

Данута

Спасибо большое, что есть люди, которые помогли этому обиженному человеку. Когда я читала о том, через что он прошел, на глаза навернулись слезы. Государство, заключившее его в тюрьму, должно заплатить несколько миллионов за его работу и лишение свободы. Здоровья этому пану! И пусть остается у нас.