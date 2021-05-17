Погода на неделю в Калининграде: похолодание до +4 и снова гроза

В этом году знаменитые майские грозы немного припозднились. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пока центральная часть России изнывает от страшной жары, на нашу область надвигается очередное похолодание. Ощущать его мы будем практически всю неделю.

Самым теплым днем станет понедельник, 17 мая. Сегодня синоптики прогнозируют до +20 градусов, без осадков и сильного ветра. Во вторник температура будем немного ниже (+18..+19), однако вероятность осадков выше.

В среду, по данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух прогреется всего до +14. При этом нас ждет еще более холодная ночь – лишь +4 градуса.

Во второй половине недели температура пойдет в рост. В четверг термометр покажет +15, в пятницу и субботу – до +16. В воскресенье, по самым оптимистичным оценкам, будет +17.

Осадки, пусть и небольшие, прогнозируются на весь уикенд. В воскресенье портал gismeteo.ru не исключает грозу.