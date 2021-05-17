Калининградские керлингистки выиграли «серебро» чемпионата мира и путевку на Олимпиаду

Наши спортсменки выиграли 12 матчей из 15. Фото: curling.ru

В чемпионате мира, который проходил на базе специализированной арены в Калгари, сыграли сборные 14 стран, в том числе команда Федерации керлинга России. Наша команда под руководством калининградского наставника Сергея Беланова повторила лучший результат в истории, победив в 12 матчах из 15, что позволило квалифицироваться на следующие зимние Олимпийские игры.

Интересно, что в составе команды Алины Ковалевой одну из важнейших ролей сыграла вице-капитан из калининградского Центра спортивной подготовки сборных команд Юлия Портунова. Она вообще заслуженно считается одной из сильнейших керлингисток России.

Юлия Портунова умеет направлять к победе. Фото: curling.ru

Сергей Беланов до 2018 года руководил сборной России по керлингу. Потом прервал эту работу, и сборная сразу перестала завоевывать медали. Мастера попросили вернуться, и он согласился. Как оказалось - не зря. Вернулись и медали! И второе место на чемпионате мира тому доказательство.

А что же этому предшествовало? Еще недавно страна, да и весь мир жил в условиях пандемии и жестких ограничений. В течение года не было соревнований. С одной стороны, не хватало турнирной практики. С другой - спортсменки смогли многое отработать в тренировочном процессе.

- Мы сидели на базе в Кисловодске почти безвылазно. В Калининграде бывали максимум неделю в месяц. Все остальное время - работали в закрытом режиме. Приезжаем, пройдем карантин, два теста сдадим - и делать нечего, никуда не выйти. Такой режим был на пользу. Мы проводили по три тренировки в день! - рассказывает наставник команды.

Стоит ли говорить, что именно это помогло победить в Канаде. В Калгари, где проводили соревнования, турнир был организован по системе bubble (от англ. «пузырь»). То есть была определена карантинная зона. Отель сняли только для участников чемпионата, а спортсмены имели право находиться только в определенных местах.

- Мы в теории могли бы куда-то уехать, например, в магазин. Но санкции были очень строгие, и никто, конечно, не рисковал, не нарушал. В течение месяца мы жили в уже привычных изоляционных условиях, - рассказывает Сергей Беланов. - Тренировались, готовились, играли. План у меня был такой, что команду я вывел на пик формы сразу к началу турнира. Обычно так не делают, а стараются держать команду в хорошем, но не пиковом состоянии и постепенно делать так, чтобы она набирала силу. Девять игр первых мы выиграли, все сработало. Потом, после такого серьезного напряжения, наступил естественный спад. Мы проиграли на спаде Чехии и Швейцарии.

К полуфиналу и финалу наши спортсменки подошли уверенно, в отличной форме. В полуфинале девочки обыграли олимпийских чемпионок из Швеции со счетом 8:7. Да и в самой последней игре были фаворитами. Но, как говорит тренер, не хватило эмоций.

- Девочки выплеснулись в полуфинале. Игра у нас не очень задалась. Швейцарки очень хорошо построили игру против нас. Они играли от обороны, а мы - атакующая команда, - говорит тренер.

В итоге со счетом 4:2 сильнее россиянок оказались действующие чемпионки мира из Швейцарии. И все же успех нашей сборной заслуживает внимания.

В июне у команды отпуск, в июле начинаются сборы и тренировки на льду. Есть надежда, что получится поучаствовать в 7-8 турнирах, чемпионате Европы в Норвегии.

Интересно, что с лета к сборной России присоединится и еще одна калининградка – Юлия Гузиева, которая выходит из декретного отпуска. Она гарантированно включена в расширенный состав сборной.

Желаем калининградским керлингисткам побед!