Больше «квадрата» на человека: Калининград вошел в пятерку регионов – лидеров по вводу жилья

Всего в области в 2020 году построили более 1 млн кв.м. жилья Фото: Александр Подгорчук

Калининградская область вошла в число регионов - лидеров по вводу жилья в расчете на одного человека в 2020 году. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном «РИА Новости».

По итогам прошлого года в Калининградской области на одного человека было введено 1,146 кв. м жилья. Это четвертый результат по России. Больше всего жилья в расчете на одного человека построили только в Ленинградской области (1,415 кв. м), Севастополе (1,340) и Московской области (1,174). В число лидеров также вошли Липецкая и Тюменская области - 1,086 и 1,027 «квадрата» соответственно.

Всего в 2020 году в области строительные компании возвели 1 млн 164 тыс. квадратных метров жилья - и это когда в условиях пандемии коронавируса были приостановлены работы на многих площадках. Более того, в прошлом году в Калининградской области было построено почти на 20 процентов жилья больше, чем в спокойный 2019 год.

Опрошенные «РИА Новости» эксперты отмечают, что четыре из шести регионов были в лидирующей группе и по результатам рейтинга в прошлом году, а наращивание темпов строительства в Севастополе и Калининградской области можно объяснить повышенным спросом на курортах в условиях закрытых границ.

Помимо лидерства по темпам ввода жилья, Калининград занимает верхние места в различных рейтингах по росту стоимости квартир. По данным «Авито. Недвижимость», за год новостройки в области подорожали в полтора раза. Сейчас квадратный метр жилья стоит в среднем 75 тысяч рублей. Более того, в регионе растет спрос на земельные участки для частного строительства: за год интерес к покупке земли вырос на 30 процентов.

За первые три месяца 2021 года в Калининградской области уже введено 235 тысяч квадратных метров жилья, в прошлом году за тот же период - 163 тыс. «квадратов».