Два рекорда и 16 ударов: Как «Балтика» проиграла главный матч сезона

Увы, завершить сезон на мажорной ноте «Балтике» (в синей форме) не удалось. Фото: Александр Подгорчук

Так близко к Премьер-лиге, как в минувшую субботу, «Балтика» не подходила уже очень давно. Перед последним матчем сезона балтийцев отделяло одно-единственное очко от попадания в первую четверку команд, что позволило бы потом побороться в стыках за право попасть в РПЛ. Для решения турнирной задачи требовалось одержать победу самим и надеяться на то, что в параллельном мачте «Алания» потеряет очки в игре со «СКА-Хабаровск».

Прилетевшим в Калининград «Крыльям Советов» в игре с «Балтикой», по сути, не нужно было ничего. Новоиспеченные чемпионы даже не выставили «золотой» состав, хотя несколько ключевых футболистов, включая лучшего бомбардира сезона Ивана Сергеева, на поле вышли.

Еще до стартового свистка на стадионе «Калининград» состоялся рекорд: на трибунах собрались 14 374 зрителя - это лучшая посещаемость сезона-2020/2021 среди всех сыгранных матчей во всех городах. Подгоняемые самой большой в ФНЛ армией болельщиков балтийцы принялись осаждать ворота самарцев. За первые 20 минут у «Балтики» было как минимум три отличных шанса открыть счет, причем в одном из них «Крылья» спасла штанга.

А потом, к несчастью для нас, в Калининграде случился еще один рекорд. Полузащитник «Балтики» Ишхан Гелоян не смог обыграть оппонента Дмитрия Ефремова на своей половине поля и потерял мяч, который тут же отправился верхом в нашу штрафную. Нападающему соперников Егору Голенкову оставалось только подставить голову - и счет стал 0:1 в пользу «Крыльев». Для самарской команды гол оказался юбилейным, 100-м в чемпионате - так много в российском втором дивизионе в XXI веке не забивал еще никто. С трибуны, правда, показалось, что перед тем, как отдать голевой пас, Ефремов упустил мяч за линию. Боковой судья, однако, нарушения не заметил (за что услышал рекордное количество теплых слов в свой адрес), и гол был засчитан.

Пропустив, «Балтика» заметно растеряла боевой дух. Главный тренер Евгений Калешин еще до конца тайма заменил напортачившего Ишхана Гелояна на Аллефа, но, кроме мощного удара Ильнура Альшина выше перекладины, наша команда больше ничего не создала.

В перерыве тревожные вести прилетели из Хабаровска, где «Алания» в своем матче сумела выйти вперед. Такой результат делал для «Балтики» бессмысленной даже гипотетическую победу над «Крыльями», но, к чести футболистов, они бросили все силы на то, чтобы спасти положение. Дважды мог отличиться Аслан Дудиев, бил с разворота в упор Мирослав Маркович, на последних секундах эффектный удар ножницами исполнил Игорь Юрганов. К концу игры балтийцы пробили по воротам «Крыльев» 16 раз (соперник ответил только 6 ударами), но ни один из них не закончился голом.

Поражение на своем поле и победа «Алании» так и оставили «Балтику» на 5-м месте в турнирной таблице.

- Сегодня мы были не хуже соперника, но допустили глупейшую ошибку, которая стоила нам очень дорого, - признал после игры Евгений Калешин.