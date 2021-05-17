Небывалый ажиотаж в Калининграде: места в ретропоезде разобрали за два дня

Поездка займет практически весь день Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде анонсировали первый рейс туристического ретропоезда – 29 мая, суббота. Паровоз поедет по маршруту Калининград - Полесск - Советск - Калининград, который назван «Дорогой первых переселенцев». Но, как оказалось, мест уже нет. Об этом «Комсомолке» сообщили в турагентстве «Юнона»,

- 72 места в вагоне уже забронированы. Их разобрали за два дня! Более того, желающих не убавляется. Звонки идут ежедневно, в лист ожидания мы уже внесли 40 человек. Запросили у железной дороги дополнительный рейс на 30 число. Ждем ответа, - рассказала нам Ксения, представитель туристического агентства.

В вагонах пассажиров ждет привычная обстановка. Фото: Александр Подгорчук

По мнению экспертов от туриндустрии, ажиотаж связан с новизной предложения. Это и понятно. Автобусные и пешие экскурсии – все это было, все проходили. А тут появилось что-то новенькое и необычное.

Места в ретропоезде бронируют и туристы, и местные жители. Когда еще за один день побываешь в Полесске, где посетишь историческое здание пивоварни 1840 года постройки, в школе-музее «Вальдвинкель» в поселке Ильичево, в Советске, где расскажут про заключение Тильзитского мира, да еще и накормят королевским обедом?

Интересно, что обычный взрослый билет анонсировался по цене 2900 рублей. Для пенсионеров по возрасту и студентов 2700 рублей. 2500 рублей – дети от 3 до 16 лет (до 3 лет бесплатно). Собственно, за эти цены и выкупили все билеты. А вот билеты на следующий рейс обойдутся уже в 3200 рублей за взрослого человека. Турфирмы отмечают, что это пока предположительная, но весьма вероятная и окончательная цена.

Отметим, путешествие на ретропоезде займет практически весь день – с 10 до 21 часа. В каждом городе, где остановится паровоз, будут организованы экскурсии.

Паровоз ЭР 791-94, построенный в 1951 году, прибыл в Калининградскую область из Санкт-Петербурга в конце апреля. Он прошел все тестовые испытания и готов возить счастливых туристов.