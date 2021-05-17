Раньше жили пауки, а теперь гномики: художник из Калининграда поселила человечков в старом доме

Гномики живут в стене дома с августа прошлого года, хотя известно о них стало только сейчас. Фото: Instagram.com

У знаменитых калининградских хомлинов появились конкуренты - в стене старого дома на улице Минина и Пожарского поселились милые гномики. Фотографии фигурок уже вовсю разлетаются по соцсетям. Впрочем, автор фигурок – художник-керамист Анжела Бондаренова - сравнение с хомлинами считает некорректным.

- Гномики появились, потому что дом, где я живу, ждет капитального ремонта и в нем есть дырки. Гномы заполняют дырки, а не привлекают внимание. У них нет имен, нет параллели с хомлинами, – утверждает автор.

Оказывается, гномики живут в стене дома с августа прошлого года, хотя известно о них стало только сейчас.

- Они 8 сантиметров в длину, крохотные. Первый гномик просто заполнил дырку в доме, в которой раньше жили пауки.

- Какая же у них история? Наверняка скрывается какая-то загадка?

- Нет у них никакой истории, - разводит руками художник.

- Появятся ли в Калининграде еще гномики? – спрашиваем.

- Может быть. Просто у меня нет времени на гномов. Сезон туристический и я немножко другими делами сейчас занята. Появится время – сделаю еще.

Между тем, на улице Минина и Пожарского все чаще появляются экскурсионные группы. Впрочем, автора гномиков туристы и гиды совсем не радуют. Точнее – радуют, но не совсем.

- Я к великой известности и большой славе не стремлюсь. Я сделала и сделала. Другое дело, что из уст в уста это стало передаваться в городе. Это чудесно, что сюда ходят группы туристов с утра до вечера, но иногда, когда я слышу рассказы, то думаю, что лучше бы они не ходили и не рассказывали. Потому что чушь несусветная то, что они плетут. На пустом месте рождается черт знает что, - говорит Анжела.

Мы желаем художнице оптимизма и хорошего настроения. И все же надеемся, что гномики будут появляться и в других местах нашего города.