Калининградским учителям выделят деньги на покупку жилья

Педагог должен принять обязательства отработать в школе в течение 5 лет. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области некоторым учителям планируют выделять единовременную выплату на покупку жилья. Региональные власти уже подготовили проект соответствующего постановления, а также разработали порядок и условия предоставления выплаты.

Разработать механизм улучшения жилищных условий учителей губернатор Антон Алиханов поручил в начале апреля.

- Я перед 8 Марта встречался с учителями, и прозвучала тема, что для врачебного персонала, медиков такая мера поддержки существует. А мы знаем, что для новых школ мы уже «импортируем» людей из других регионов, понимая, что своих педагогов нам уже не хватает и мы не можем переманивать их из других наших учебных учреждений. Нам нужны новые учителя - либо выпускники, либо матерые профессионалы из других регионов. С ними тоже надо работать. Но мне бы не хотелось обижать и действующих педагогов, которые не могут претендовать ни на «Молодую семью», ни на ипотеку для учителей, - сказал Антон Алиханов.

Губернатор поручил, чтобы к осени, когда будет формироваться бюджет на 2022 год, была разработана специальная программа для учителей.

- Создадим комиссию, чтобы принимать решение, кому дать деньги на приобретение жилья. Открыто проводить эти комиссии и выделять деньги учителям на улучшение жилищных условий или приобретение нового жилья. Особенно если это приводит к социальным эффектам, в том числе к рождению детей, то это дополнительный критерий, - добавил глава региона. - Я хочу, чтобы в следующем году этот механизм у нас начал работать.

В понедельник, 17 мая, проект постановления о единовременной денежной выплате был опубликован на сайте регионального правительства. На покупку жилья педагогам будут выделять жилищные сертификаты на 1,5 млн рублей. Однако, чтобы получить выплату, педагогам необходимо соответствовать ряду критериев.

Условия предоставления выплаты учителю:

В первую очередь педагог должен относиться к категории нуждающихся в улучшении жилищных условий. В частности, не являться нанимателем социального жилья или не иметь своего жилья. В случае если жилье есть, оно должно быть менее 33 «квадратов» для одиноких, для семьи из двух человек - менее 42 кв. метров, для семьи из трех и более человек - менее 18 метров на каждого человека. Также к категории нуждающихся отнесены педагоги, проживающие помещениях, не отвечающих установленным требованиям для жилых помещений.

На выплату могут претендовать преподаватели русского языка и литературы, математики, физики, информатики и ИКТ и химии. Возраст учителя должен быть до 40 лет включительно на дату подачи документов, стаж педагогической деятельности - не менее 5 лет. Кроме этого, педагог должен принять обязательство отработать в течение 5 лет по основному месту работы при условии учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю.

Деньги педагогу будут перечислены после регистрации договора купли-продажи или договора долевого строительства. Стоимость жилья, превышающая сумму выплаты, оплачивается учителем за счет собственных или заемных средств, говорится в проекте постановления.