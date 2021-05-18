Юбилей Калининградской области, год 1977-й: в космосе - наш третий земляк

1974 год. Один из моментов тренировки при подготовке в качестве дублера по программе «Союз-Аполлон». Надпись на снимке: «Дорогим папе и маме в память о первой серьезной космической работе их сына». Фото: Архив автора

Ты бы в летчики пошел?

Он уже много лет живет под Москвой, но Калининград все равно занимает в его душе особое место. Этот город Романенко называет своей «стартовой площадкой».

Приехал он сюда с родителями в 1959 году. Здесь пошел в девятый класс. На Калининград пришлась его юность. Прекрасная и сложная пора, когда надо определяться: «Кем быть?» Между прочим, первая рабочая специальность Романенко – цинкограф. А получил он ее, проходя в 1960-м производственное обучение в типографии «Калининградской правды» (потом это было издательство «Янтарный сказ»). К слову, удостоверение цинкографа наш земляк-космонавт сохранил. А 20 лет спустя в Звездном городке ему пришлось «вернуться в журналистику» – поручили делать стенгазету отряда космонавтов.

12 апреля 1961-го десятиклассник Юра Романенко в числе тысяч калининградцев ликовал на площади Победы, узнав о полете своего тезки Гагарина. Не тогда ли и сам решил стать космонавтом?

– Нет, так высоко я в тот день не замахивался, – усмехнулся Юрий Викторович в ответ на мой вопрос. – Однако желание пойти учиться на летчика у меня тогда стало еще сильнее.

Переехав в Калининград, он еще подумывал стать моряком – как отец. Но манило и небо. Записался в авиамодельный кружок областной станции юных техников. Руководил им полковник запаса Александр Малиновский – бывший военный летчик, фронтовик. «Мы, мальчишки, были влюблены в него и ходили за ним по пятам», – вспоминал Романенко. Так, в общем, все и определилось.

Путевка в космос от Титова

Правда, решив пойти в военные летчики, наш герой припозднился с подачей документов в военкомат. В результате попробовать поступить в летное училище мог лишь через год. Не желая терять время даром, пошел работать бетонщиком на мехстройзавод. Причем устроился туда 1 августа 1961-го – такой вот подарок сделал сам себе на 17-летие.

Тяжелая работа стала отличной школой жизни и возможностью проверить себя. В 1962 году Романенко уверенно поступил в Черниговское высшее военно-авиационное училище летчиков. Окончил с отличием, был оставлен в качестве летчика-инструктора. А потом к ним однажды приехал Герман Титов, чтобы отобрать новые кадры в отряд космонавтов.

– Инструкторская работа меня абсолютно не интересовала, тяготила. Личная летная деятельность – это да, а инструктор – рутина, взлет-посадка, повторяешь одно и то же, как попугай. И вдруг – такая возможность вырваться! К тому же кто предложил – сам космонавт № 2! С той поры Германа Степановича я шутя называю своей повивальной бабкой в космонавтике.

Письмо с орбиты

В отряд космонавтов его зачислили в 1970 году. Таким образом, космос впервые увидел только через семь лет. Трудно было ждать первого полета?

– Я не ждал, работал, – говорит Романенко. – Сразу по окончании курса общекосмической подготовки, в 1972 году, был назначен командиром дублирующего экипажа первой международной программы «Союз-Аполлон». Именно подготовку в рамках этого проекта считаю своей первой серьезной космической работой.

Напомним, командиром «Союза-19», совершившим на орбите стыковку с американским кораблем, стал Алексей Леонов. Так что в историческом проекте «Союз-Аполлон» были задействованы сразу двое наших земляков-космонавтов.

В конце 70-х запуски в космос уже не вызывали былых восторгов. Ничего не попишешь – привыкли. Но весть о том, что 10 декабря 1977-го «туда» отправился «тот самый Юрка из 23-й школы», всколыхнула область. В квартире на улице Театральной, где жили родители Романенко, не умолкал телефон. А уж сколько гостей они тогда приняли…

Во время его первого космического полета родителям Романенко – Ларисе Григорьевне и Виктору Петровичу – пришлось не раз рассказывать журналистам о своем «звездном» сыне. Фото: Владимир МАКЕЕНКО

Кстати, 12 февраля 1978-го у отца космонавта был день рождения. И сын придумал-таки, как прислать поздравление. В Калининград вдруг пришло письмо с уникальным обратным адресом: «Борт орбитальной станции «Салют-6». Космическая почта».

А 16 марта Романенко и его напарник Георгий Гречко благополучно приземлились. И телефон в квартире на Театральной снова буквально раскалился от звонков. Казалось, весь Калининград решил поздравить родителей с благополучным возвращением их Юры.

Родилась династия

В 1980-м по проекту скульптора Бориса Едунова в Калининграде возведут памятный знак землякам-космонавтам. В том же году Романенко снова полетит в космос, вместе с Арнальдо Тамайо Мендесом – первым кубинским космонавтом.

Осенью 1984-го он открыл музей авиации и космонавтики, созданный в его родной школе № 23. Школа теперь стала лицеем, а музей носит имя Ю.В. Романенко.

В 1987 году состоялся его третий полет. Проведя тогда на орбите 326 суток 11 часов 37 минут 59 секунд, он и поныне остается в числе главных космических рекордсменов.

В 1988-м Романенко стал почетным гражданином Калининграда. В том же году его перевели на земную работу, назначив начальником 3-го управления в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Гагарина. В запас вышел в 1995-м. Но на заслуженный отдых долго не уходил, работая консультантом в фирме, которая занимается экранопланами.

2009-й стал для него особенным годом – родилась космическая династия Романенко. Его старший сын Роман впервые отправился на МКС, став вторым в нашей стране и третьим на планете потомственным космонавтом. Совершивший два полета в космос Герой России Романенко-младший ныне – депутат Государственной думы.

Старший сын Юрия Романенко Роман тоже стал космонавтом.

В 2017 году власти Калининграда решили, что в Чкаловске появится улица Космонавта Романенко. Для него это стало приятным сюрпризом. И вдвойне ему приятно, что рядом будет улица Космонавта Викторенко – еще одного нашего земляка-космонавта. «Мы ведь с Александром Степановичем и на орбите вместе были. И сегодня дружим».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В феврале 1977-го во Дворце культуры рыбаков состоялась премьера фильма «Первый рейс», снятого у нас летом 1976-го по повести калининградского писателя Вольфа Долгого.

16 февраля был запущен троллейбусный маршрут № 5: Южный вокзал – улица Ялтинская. С 6 мая продлили «четверку» – от улицы Брусничной до поселка Александра Космодемьянского, с 1 октября маршрут № 2 – от Ялтинской до конца Московского проспекта. А 30 декабря удлинили «тройку» – от улицы Станиславского до Борисово.

В апреле улицу Луговую переименовали в честь Героя Советского Союза старшего лейтенанта Алексея Сибирякова (в 1991 году Луговая вернется на карту города – в районе парка Макса Ашманна).

30 апреля на улице Ольштынской открыли знак в честь советско-польской дружбы.

9 мая в Черняховске был открыт памятник дважды Герою Советского Союза генералу армии Ивану Черняховскому (автор – Борис Едунов).

В мае на углу проспекта Мира и улицы Сержанта Колоскова открылось кафе «Сказка», рассчитанное на детей с родителями.

В мае-июне студия «Арменфильм» снимала у нас картину «Солдат и слон».

В июне в новом доме на улице Печатной при отделке впервые в области потолки не белили, а оклеивали обоями.

В июне чемпионат РСФСР по мотокроссу выиграла калининградская команда. По итогам соревнований сразу четверо наших гонщиков были включены в сборную республики.

В июле на чемпионате РСФСР по вольной борьбе в весовой категории до 52 килограммов лучшим стал наш земляк Анатолий Белоглазов, в категории до 57 кг – его брат Сергей. А в октябре Анатолий победил уже на чемпионате мира. После чего их наставник Гранит Таропин первым из калининградцев стал заслуженным тренером СССР.

В июле на чемпионате РСФСР по теннису калининградка Екатерина Суханова завоевала три золотых медали: в одиночном, парном и смешанном разрядах.

В июле-августе на Куршской косе был снят один из лучших советских фильмов для детей – «Про Красную Шапочку».

«Про Красную Шапочку» снимали на Куршской косе. Фото: кадр из фильма

В августе в зоопарке родился морской котик (первый случай рождения такого животного в неволе).

1 сентября открылась еще одна школа – № 50.

В октябре областной краеведческий музей повысил статус, став историко-художественным.

30 декабря на Московском проспекте открылся первый в области специализированный магазин «Подарки».