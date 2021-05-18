Бум в Калининграде: квартир много, но на всех не хватает

И на «серый» ключ цены сегодня кусаются. Да еще попробуй его найти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году, несмотря на дикий спрос на недвижимость, чиновники жаловались, что объемы строительства в Калининградской области, увы, не дотягивают до рекордных показателей, а застройщики сетовали, что в Калининграде свободных участков почти не осталось. Тем не менее, если общая стоимость работ по статье «Строительство» в прошлом году действительно была немного меньше, чем в 2019-м, то со строительством жилья было все в порядке. Даже более чем. Как показало свежее исследование агентства РИА «Новости», по вводу в эксплуатацию жилья Калининградская область по итогам прошлого года заняла почетное пятое место.

На первом месте рейтинга - Ленинградская область, где на одного жителя было введено 1,415 квадратного метра. На втором месте Севастополь - 1,34 квадратного метра. На третьем Московская область - 1,174 квадратного метра. Далее - Калининградская (1,146) и Липецкая (1,086) области.

- Четыре из шести регионов были в лидирующей группе и по результатам рейтинга в прошлом году, а наращивание темпов строительства в Севастополе и Калининградской области можно объяснить повышенным спросом на курортах в условиях закрытых границ, - говорят эксперты.

Калининград находится в лидерах и по темпам роста ввода жилья. В 2020-м этот показатель составил у нас 19,6 процента по сравнению с «доковидным» 2019-м. Выше только в Сахалинской области – 32,7 процента.

По мнению участников строительного рынка, в настоящее время спрос на жилье в нашем регионе заметно превышает предложение, а значит, объемы строительства будут только расти.

- Ввод жилья у всех идет по плану, - сказала в интервью радиостанции «Бизгнес ФМ Калининград» руководитель компании «Ремжилстрой» Ирина Губко. - И прошлом году был зафиксирован рост по отношению к предыдущему году, и в этом году, думаю, план будет выполнен. Мы даже сдадим свои объекты раньше срока. Спрос-то будет, а вот предложения будет недостаточно. Больше надо строить.

Из-за повышенного спроса растут цены. По данным Калининградстата, в первом квартале текущего года квадратный метр в «первичке» подорожал в среднем на 11 процентов. При этом больше всего выросли в цене квартиры повышенной комфортности – почти на 17 процентов. Где ценовой потолок, сегодня никто не скажет.