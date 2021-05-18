На фестиваль «Балтийские дебюты» в Светлогорск приедут Манижа и Сергей Гармаш

Манижа приедет с концертом, возможно, уже в статусе победительницы «Евровидения». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этим летом Калининградская область вновь будет дышать фестивалями. Уже объявлены и даты проведения международного кинофорума «Балтийские дебюты». Он пройдет с 24 по 29 июля в Светлогорске, в Театре эстрады «Янтарь-холл».

В прошлом, пандемийном году, «Балтийские дебюты» не проводили, как и многие другие культурные мероприятия. На этот раз 24 июля, в день открытия фестиваля, мы снова увидим звезд кино на красной дорожке. Некоторые имена звезд уже стали известны «Комсомолке». Так, вечером зрители увидят музыкальный спектакль с участием Михаила Швыдкого, Ефима Шифрина и артистов Московского театра мюзикла.

На следующий день, 25 июля, гостей «Балтийских дебютов» ожидает творческая встреча с народным артистом России Сергеем Гармашом.

26 июля состоится уникальный концерт – «Музыка Вячеслава Овчинникова», посвященный 85-летию со дня рождения композитора – автора музыки к знаменитым кинокартинам Бондарчука, Тарковского и Кончаловского. В концерте примет участие Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством Сергея Скрипки.

Вот уже который год организаторы радуют и популярными артистами. Так, в рамках кинофестиваля выступит Манижа, экстравагантная исполнительница, которая в этом году представляет Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». А завершит программу кинофестиваля концерт группы «Уматурман» (UMA2RMAN).

В этот же день станут известны имена победителей Международного кинофестиваля «Балтийские дебюты». А выбрать жюри будет из кого! Конкурсная программа «Балтийских дебютов-2021» по традиции представляет новые работы молодых режиссеров стран Балтийского региона и Северной Европы. (В 2019 году, например, в международном конкурсе «Балтийских дебютов» участвовали 10 фильмов режиссеров стран Балтийского региона).

Вторая программа фестиваля «Российские премьеры» составляется из самых последних отечественных фильмов, участников Московского международного кинофестиваля и фестиваля «Кинотавр». Так что посмотрим самые лучшие и крутые фильмы. Надеемся, организаторы не изменят себе и как обычно сделают кинопросмотры бесплатными.

Не обойдется в этом году и без специальных мероприятий вроде творческих встреч и спектаклей. Следите за афишей!