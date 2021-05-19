«Срочно! Очень срочно!»: калининградец ищет однокомнатную квартиру, чтобы отселить тещу

На какой креатив только не пойдешь в условиях дикого спроса на квартиры! Фото: СОЦСЕТИ

В Калининграде появились необычные объявления о покупке квартиры - их заметили у подъезда одного из домов в центре. Речь там о срочной покупке квартиры… для тещи.

«Куплю 1-2-комнатную квартиру теще. Рассмотрю все варианты. Первый и последний предлагать! Можно даже без ремонта. В общем, просто помогите ее отселить», - говорится в объявлении.

Мы решили позвонить и узнать, что к чему.

- Тещу отселили уже? – спрашиваю.

- Нет. Все еще пытаюсь, - отвечает грустный голос.

Мужчина представляется Виталием и признается, что он профессионально занимается недвижимостью. Ну вот, неужели мы так легко попались на хитрую рекламную уловку? Оказывается, не совсем так.

- Да, я риелтор. Но у меня есть жена и, соответственно, есть теща, которой я ищу квартиру. Как есть, так есть. Как бы это ни звучало. Это объявление, конечно, риелторский креатив. Аферы тут нет никакой. А собственнику все равно, кто купит - теща, зять или юморной риелтор. Я вообще просто к этому отношусь, - говорит Виталий.

А вообще, по словам представителя агентства недвижимости, народ пошел финансово неграмотный:

- Единственный способ вложения наличных денег - вложение в бетон, в недвижимость. Так считают. Никто не понимает особо, как это сохраняет или приумножает капитал. И пошло-поехало, скупают квартиры, начался бум. А ведь есть наработанная мировая наука. Форумы специалистов пестрят сообщениями про мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. По факту этого не происходит. Сейчас добавился туристический бум. Даже посуточно снять квартиру крайне сложно. Наплыв сумасшедший.

Отмечает Виталий, что приезжие стараются при удобном случае купить недвижимость в Калининграде, а еще лучше - на побережье Балтийского моря.

- Жители Москвы, Питера, северных регионов на квартиры у моря имеют средства, это сейчас модно сказать: «У меня квартира на море». Они, в ценовом плане, живут, словно в другом мире. Для них наши цены нормальные. Вот и покупают. А что дальше будет? Чтобы цены падали - я такого не помню. Стагнация была когда-то давно, да. Но нынешние цены в любом случае останутся. Найти что-то хорошее сейчас трудно. Спрос есть, желающих много.

За комментарием мы обратились и к другому эксперту по недвижимости, руководителю риелторского агентства Олегу Перевалову.

- Такие прикольные объявления - креативный маркетинг. Периодически они проскакивают. Креативят, потому что сейчас за ликвидными вариантами риелторы и покупатели действительно серьезно охотятся. Такими объявлениями хотят привлечь внимание потенциального продавца. Используются уже все возможные способы, - говорит Олег Перевалов.

По его словам, в Калининграде сейчас цены на готовые квартиры с отделкой и мебелью продолжают расти.

- Происходит это из-за дефицита. На такие объекты уровня «въехал и живи» спрос подрос даже за последний месяц. Цены ниже не становятся, - говорит Олег Перевалов. - При этом квартиры со старой отделкой в домах 90-х, 80-х годов и раньше в цене не скачут. Рынок сейчас стремится к качеству. Морально устаревшие квартиры, в которых очень давно не было ремонта, на рынке есть, и по ним даже можно торговаться.

Эту ситуацию эксперт сравнил с покупкой автомобиля. Можно взять новую машину, а можно бэушную, которая побывала в аварии, подремонтирована и еще требует вложений.

- И у местных, и тем более у приезжих нет времени и возможности делать ремонт в квартире. Хочется заехать и жить, особенно если контейнер с вещами вот-вот прибудет. Некогда отделку делать! Да и вообще сейчас бригаду отделочников не так просто найти. Любой хороший вариант, интересное предложение вызывает в городе ажиотаж. Эта ситуация усугубляется, - говорит Олег Перевалов.