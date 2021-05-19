5 вопросов к «Балтике», которая снова пролетела мимо Премьер-лиги

Несмотря на все старания, прыгнуть выше головы балтийцам снова не удалось. Фото: Александр Подгорчук

В минувшую субботу калининградская «Балтика» завершила очередной сезон в ФНЛ, остановившись в шаге от того, чтобы реально побороться за выход в Премьер-лигу. Все должно было решиться в самой последней домашней игре с «Крыльями Советов», но результат, к сожалению, оказался не в нашу пользу. Можно ли выступление команды из-за этого назвать провальным? Или балтийцы, напротив, выступили лучше, чем могли?

Мы собрали все вопросы, накопившиеся к концу чемпионата, и попытались найти ответы.

1. Почему мало голов?

Если присмотреться к турнирной таблице, то можно заметить, что «Балтика» все-таки попала в четверку лучших команд. Правда, только по количеству пропущенных мячей. В ворота калининградцев соперники забили лишь 35 раз - меньше, чем мы, пропустили только «Крылья Советов» (26), «Нижний Новгород» (28) и «Оренбург» (33). Отличный результат, но...

Сегодня даже во втором дивизионе отечественного футбола нужно не только мало пропускать, но и много забивать. А здесь у «Балтики» все довольно плохо. 49 голов - это лишь 12-й показатель в лиге. Больше, чем балтийцы, наколотил даже «Спартак-2», который закончил сезон на далеком 14-м месте.

2. Где результат в решающий момент?

Меняются игроки и тренеры, но «Балтика» по-прежнему страдает болезнью решающих матчей. В XXI веке наша команда уже трижды подходила к тому, чтобы попасть в топ-4, но каждый раз давала осечку. В предпоследнем туре сезона-2012/2013 калининградцы под руководством Евгения Перевертайло проиграли прямому конкуренту - «Спартаку» из Нальчика. В сезоне-2017/2018 - и тоже в предпоследнем туре - команда Игоря Черевченко уступила «Динамо Санкт-Петербург», и разрыв вырос до недосягаемых 6 очков.

В нынешнем чемпионате интрига сохранилась до самого конца. Конечно, уже зная результат, можно сказать что от «Балтики» в матче с «Крыльями Советов» все равно ничего не зависело - владикавказская «Алания»-то свою параллельную встречу со «СКА-Хабаровск» выиграла. Но правдой будет и то, что в этом заочном противостоянии балтийцы дрогнули первыми, когда уже на 20-й минуте пропустили гол от немотивированного соперника. Об этом наверняка стало тут же известно в Хабаровске, где «Алания» получила дополнительный стимул и не только не потеряла драгоценные очки, но и вырвала победу,

3. Команде мало денег?

По экспертным оценкам, «Балтика» в сезоне-2020/2021 была далеко не самой бедной командой. Содержание нашего футбольного клуба и школы по подготовке резерва обходится в более чем 500 млн рублей в год (данные неофициальные). У «Торпедо» и «Нижнего Новгорода» траты скромнее - около 300 миллионов. На другом полюсе - «Крылья Советов», израсходовавшие на завоевание титула ровно миллиард.

А еще есть трансферная стоимость самих игроков. Авторитетный портал transfermarkt оценивает нынешний состав «Балтики» в 7,78 миллиона евро, или около 700 миллионов рублей по текущему курсу. В рейтинге команд ФНЛ это только 10-е место, и, получается, балтийцы обошли многих конкурентов с более дорогими футболистами в команде. Однако чемпионский состав «Крыльев», для сравнения, стоит почти в три раза больше нашего - 20 миллионов евро.

4. Во всем виноваты судьи?

Статистика говорит о том, что «Балтика» играла в этом сезоне едва ли не грубее всех остальных. Футболисты получили 129 желтых и 7 красных карточек, а капитан Младен Кашчелан вообще возглавил рейтинг по сумме персональных «горчичников» (накопил 19 штук).

Впрочем, у руководства клуба, похоже, несколько другая точка зрения на такое количество предупреждений. Скандал разразился после декабрьского матча 25-го тура, в котором «Балтика» сыграла вничью (0:0) с московским «Торпедо». Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев в интервью порталу sportbox.ru обрушился с критикой на работу судий.

- Мы недосчитались кучи очков в сезоне! - заявил тогда Качукаев. - Судейский фактор преследует нашу команду весь сезон. Мы молчали 24 тура, не хотели поднимать ажиотаж. Считаю, что Кашшаи (руководитель департамента судейства РФС. - Ред.) не справляется абсолютно! Рыба гниет с головы. Все это приводит к демотивации клубов и руководителей. Если при Егорове (бывшем руководителе судейского департамента. - Ред.) была трещина, то при Кашшаи - трещина с задницей!

Масла в огонь подлил руководитель отдела по развитию «Балтики» Юрий Аракелян. В Инстаграме он опубликовал эмоциональное обращение к судье матча с «Торпедо» Юнусу Кошко. В выражениях Аракелян не стеснялся, за что получил штраф в 150 тысяч рублей и отстранение от футбола на год. Но самое интересное, что экспертно-судейская комиссия признала, что Юнус Кошко действительно ошибся, когда не назначил пенальти в ворота московского «Торпедо».

5. Что будет дальше?

Как бы удивительно это ни звучало, но главную задачу на сезон «Балтика» выполнила. Оказывается, команда должна была всего лишь выступить не хуже, чем в предыдущем чемпионате, когда заняла 7-е место. Такую цель еще зимой озвучил Тажутдин Качукаев, причем, по его словам, задача была согласована с губернатором.

Главный тренер Евгений Калешин поставил за выступления оценку «хорошо».

- Команда провела хороший сезон, было много побед, - коротко резюмировал наставник.

Будет ли Евгений Игоревич тренировать «Балтику» дальше, пока неизвестно. Контракт тренера и его помощников был заключен до конца сезона-2021/2022, и пока никакой информации о его продлении нет. На прошлой неделе в СМИ появилась новость о том, что Калешин входит в число претендентов на пост главного тренера «Спартака», но в итоге москвичи, по слухам, остановили выбор на другом специалисте.

Что касается состава, то контракты заканчиваются далеко не у всех футболистов. К примеру, до 2022 года действуют соглашения с полузащитником Ильнуром Альшиным и лучшими бомбардирами команды - Аллефом и Михаилом Маркиным. Удастся ли влить в команду свежую кровь и замахнуться на более высокий результат, узнаем совсем скоро. Следующий сезон ФНЛ стартует 10 июля.

КСТАТИ

На матче «Балтика» - «Крылья Советов» на стадионе «Калининград» состоялся рекорд: на трибунах собрались 14 374 зрителя. Это лучшая посещаемость сезона-2020/2021 среди всех сыгранных матчей во всех городах. Всего на 21 домашней игре «Балтики» в этом сезоне побывали 122 654 человека.