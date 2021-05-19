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Звезды19 мая 2021 18:34

Светлана Светличная - о последствиях травмы: «Я сегодня калека, что-то произошло в голове»

Одна из самых эффектных актрис советского кинематографа отметила день рождения и ответила на несколько вопросов «Комсомолки»
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Светлана Афанасьевна не забывает Калининградскую область. Этот снимок был сделан во время визита актрисы на фестиваль «Короче».

Светлана Афанасьевна не забывает Калининградскую область. Этот снимок был сделан во время визита актрисы на фестиваль «Короче».

Фото: Александр КАТЕРУША

Накануне очередного дня рождения Светланы Светличной некоторые СМИ написали, что 81-летняя Заслуженная артистка РСФСР чуть ли не умирает в депрессии. Оказалось, это совсем не так. «Комсомолке» Светлана Афанасьевна рассказала о том, как живет и воспринимает жизнь сейчас.

«Кричала на всю Москву»

Около года назад со Светличной случилась беда.

- Мне как-то звонят: «Мы приехали! Стоим у вашего подъезда». А я ни с кем не договаривалась. Они: «Мы бы хотели, чтобы вы рассказали нам об актере Владиславе Дворжецком». Этим они меня заставили согласиться. Для меня Влад был человечище. Уникальный артист с невероятной внешностью. А глазища какие! Он оттуда, где Гагарин летал… Так что я согласилась. Мне предложили стул, я присела, а за спиной у меня налаживали какое-то оборудование. Когда интервью подходило к концу, на меня грохнулся столб, который держал осветительную лампу. То ли они его не закрепили, то ли порыв ветра был сильный… Я думала, что не выживу. Кричала на всю Москву, даже в роддоме такую боль не испытывала. Мне казалось, что мою голову разбило на части. Только что кровь не текла - я еще подумала «Хорошо, а то платье пришлось бы выбрасывать».

И хотя с того момента прошел почти год, я до сих пор не пришла в себя. В меня вселился какой-то страх. А ту съемочную группу я больше не видела, даже не знаю, кто это и как их фамилии.

Я поняла, что мы живем в очень неправильное, грязное и лживое время. Раньше мне так не казалось. Когда в школе училась, завод ЦБК организовал для нас бассейн, я туда ходила. Потом участвовала в концертах, меня хвалили. Я думала: «Как все хорошо, интересно». А сейчас приходить в тот же Дом кино не хочется. Потому что там кроме неприятности ничего не подцепишь. Сразу слышу: «Ой, здравствуйте! Мы тут узнали про вас…»

«Люди уверены, что я притворяюсь»

- Наверное, сильно устали от того, что про вас постоянно сплетничают?

- Конечно! Потому что я знаю, какая я действительно и что мне нравится. Мне интересен был тот период, когда я поступила в мастерскую Михаила Ильича Ромма (советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог - Ред.). Сейчас мастеров старой школы почти не осталось. Но не это главное. У нынешнего поколения нет принципов. В уме только «Заработать денег!». Не важно, каким путем. Сейчас трудно найти порядочного друга, приятеля, приятельницу. Я вообще стараюсь с женщинами не общаться. Женщина – это самая страшная порода, которая рождается на земле. И про себя я тоже так скажу. Мне звонят: «Мы еще вот что про вас услышали…». Я устало говорю: «Хорошо, расскажите, раз уж вы меня разбудили». Да, пусть была какая-то история в моей жизни. Но я не хотела бы это озвучивать.

- Думаете, люди не знают, какая вы настоящая?

- Не хотят знать! Они мне не верят, думают, что я притворяюсь.

- Но что-то же радует?

- Я нашла себе еще одну шляпу. Она такая, с перегибами, очень хорошего качества. И светлая. Обычно у меня шляпы черные, я вообще люблю этот цвет. А форма этой принесла мне настроение. Думаю, теперь надо в ней пойти в магазин. Солнце светит и можно выйти в плаще. Для меня всегда были важны мои костюмы, мой внешний вид, моя талия и мои не кривые ноги. Какое счастье, что у моей мамы были такие же ножки, и она мне их передала! Для актрисы это очень важно. И я поддерживаю себя в форме.

О доме и родных

- У вас уже взрослая внучка…

- Да, 25 лет, она звонит: «Бабушка, я рядом, на машине. Тебе купить мороженого и ягод?». И привозит. Мне это очень необходимо сейчас.

- Она похожа на вас? Видите в ней себя?

- Она умнее в тысячу раз, грамотнее и современнее. Знает цену людям. Говорит мне: «Что ты такая доверчивая?» Внешне похожа на меня. Вот, говорю, и смотрю на ее фотографию. У меня же в доме культ фотографий. Здесь и брат из Пензы, и мой муж Володя Ивашов, и ушедший в иной мир Олежка (сын актрисы - Ред). Все, кого я люблю, и буду любить.

- Какой главный вывод из прожитых лет вы для себя сделали?

- Что я посмотрела «Балладу о солдате» и влюбилась в Ивашова. Любовь моя произошла даже не к Ивашову прямым путем, а именно к Алеше Скворцову (герой артиста в фильме - Ред.). Это пришло не сразу. У меня была одна цель - чтобы меня увидели и ахнули: «Какая вы красивая!». На этом все заканчивалось. Для меня был важен такой муж как Володя, он был очень чистоплотный во всех смыслах. В нем было хорошее родительское воспитание. Когда Володя снялся в «Балладе о солдате», он побывал за рубежом и столько привез всей своей родне, соседям и мне! Вот такой он человек.

- Не боялись упустить его?

- Я была уверена. Маме сообщила: «Я, наверное, скоро выйду замуж. Ты могла его видеть в картине «Баллада о солдате». И мама мне сказала потом: «Очень хороший мальчик». Взрослая мудрая женщина, она меня поддержала. Выбор я сделала очень правильный, а там ведь разные были во ВГИКе. Единственное… Иногда я была не права. Говорила: «Ты меня не любишь, потому что ни разу не попросил за меня у режиссеров, с которыми работаешь».

- У вас осталось чувство вины из-за этого?

- Сейчас, когда его нет… Да. Я могла не только родить сыновей. Сделать больше и лучше в кино! В доме могло быть больше счастливых моментов. Хотя дом я всегда любила и сейчас люблю. Ухаживаю, убираю, жду гостей.

«Мне сейчас стыдно за коллег»

- Вы сформулировали для себя смысл жизни?

- Если бы все вернуть назад, я бы в артистки не пошла. Лучше куда-нибудь, где учат танцу. Когда я училась в школе, танцевала татарский танец. Таким успехом пользовалась!

- У вас ощущение недоработанности в профессии? Но вам грех жаловаться. Список ролей большой, да и народная любовь огромная.

- Любовь людская живет со мной. Я же вижу, как люди реагируют, когда встречают меня в метро. Не было такого, чтобы не высказали глазами радость. Сфотографироваться я никогда не отказываю. Не имею права.

- А когда последний раз были на съемочной площадке?

- Зовут на передачи, в кино – нет. Но я не к каждому и пойду. Не хочу их видеть, себя ассоциировать с ними. Потому что цену себе знаю. Я не хочу никому ничего доказывать. Мне 81 год, вот и все (смеется). Думаю, неужели это мой возраст? Если бы не этот удар по голове, я бы еще и танцевала, а не только читала стихи. Я сегодня калека. Забываю, куда положила телефон, зарядку для него. Что-то произошло в голове. Это удар во всех смыслах слова. Но я постепенно возвращаюсь к той Светлане, которую я знаю. Спасибо докторам. А что не снимаюсь… Материала хорошего нет, все испачкано. Ловлю себя на мысли, что мне стыдно за коллег. У меня телевизор работает только для того, чтобы было ощущение присутствия. Тяжело быть в одиночестве и в тишине. Дети живут далеко, чтобы ко мне доехать после работы и вернуться, им нужно потратить 4 часа. И я стала другим человеком. Раньше бы: «Вы ко мне даже не приезжаете, бессовестные! А если бы я умерла сегодня ночью?» Я ушла от этого. Спокойно могу сама позвонить и сказать: «Привет, ребята! Ну, как вы там сегодня? А я сшила себе платье!»

- Это жизненная позиция – не обижаться на родных?

- Да. Потому что и они изменились по отношению ко мне. Они рады, что я не погибла. И я счастлива, что на день рождения правнука Владимира подарила ему велосипед. Мальчик замечательный. Он может сказать: «Бабушка, какая ты хорошая!». Я в этом нуждаюсь и могу слезу пустить. Это дает мне заряд энергии и веру.

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