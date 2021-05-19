Светлана Светличная - о последствиях травмы: «Я сегодня калека, что-то произошло в голове»

Светлана Афанасьевна не забывает Калининградскую область. Этот снимок был сделан во время визита актрисы на фестиваль «Короче». Фото: Александр КАТЕРУША

Накануне очередного дня рождения Светланы Светличной некоторые СМИ написали, что 81-летняя Заслуженная артистка РСФСР чуть ли не умирает в депрессии. Оказалось, это совсем не так. «Комсомолке» Светлана Афанасьевна рассказала о том, как живет и воспринимает жизнь сейчас.

«Кричала на всю Москву»

Около года назад со Светличной случилась беда.

- Мне как-то звонят: «Мы приехали! Стоим у вашего подъезда». А я ни с кем не договаривалась. Они: «Мы бы хотели, чтобы вы рассказали нам об актере Владиславе Дворжецком». Этим они меня заставили согласиться. Для меня Влад был человечище. Уникальный артист с невероятной внешностью. А глазища какие! Он оттуда, где Гагарин летал… Так что я согласилась. Мне предложили стул, я присела, а за спиной у меня налаживали какое-то оборудование. Когда интервью подходило к концу, на меня грохнулся столб, который держал осветительную лампу. То ли они его не закрепили, то ли порыв ветра был сильный… Я думала, что не выживу. Кричала на всю Москву, даже в роддоме такую боль не испытывала. Мне казалось, что мою голову разбило на части. Только что кровь не текла - я еще подумала «Хорошо, а то платье пришлось бы выбрасывать».

И хотя с того момента прошел почти год, я до сих пор не пришла в себя. В меня вселился какой-то страх. А ту съемочную группу я больше не видела, даже не знаю, кто это и как их фамилии.

Я поняла, что мы живем в очень неправильное, грязное и лживое время. Раньше мне так не казалось. Когда в школе училась, завод ЦБК организовал для нас бассейн, я туда ходила. Потом участвовала в концертах, меня хвалили. Я думала: «Как все хорошо, интересно». А сейчас приходить в тот же Дом кино не хочется. Потому что там кроме неприятности ничего не подцепишь. Сразу слышу: «Ой, здравствуйте! Мы тут узнали про вас…»

«Люди уверены, что я притворяюсь»

- Наверное, сильно устали от того, что про вас постоянно сплетничают?

- Конечно! Потому что я знаю, какая я действительно и что мне нравится. Мне интересен был тот период, когда я поступила в мастерскую Михаила Ильича Ромма (советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог - Ред.). Сейчас мастеров старой школы почти не осталось. Но не это главное. У нынешнего поколения нет принципов. В уме только «Заработать денег!». Не важно, каким путем. Сейчас трудно найти порядочного друга, приятеля, приятельницу. Я вообще стараюсь с женщинами не общаться. Женщина – это самая страшная порода, которая рождается на земле. И про себя я тоже так скажу. Мне звонят: «Мы еще вот что про вас услышали…». Я устало говорю: «Хорошо, расскажите, раз уж вы меня разбудили». Да, пусть была какая-то история в моей жизни. Но я не хотела бы это озвучивать.

- Думаете, люди не знают, какая вы настоящая?

- Не хотят знать! Они мне не верят, думают, что я притворяюсь.

- Но что-то же радует?

- Я нашла себе еще одну шляпу. Она такая, с перегибами, очень хорошего качества. И светлая. Обычно у меня шляпы черные, я вообще люблю этот цвет. А форма этой принесла мне настроение. Думаю, теперь надо в ней пойти в магазин. Солнце светит и можно выйти в плаще. Для меня всегда были важны мои костюмы, мой внешний вид, моя талия и мои не кривые ноги. Какое счастье, что у моей мамы были такие же ножки, и она мне их передала! Для актрисы это очень важно. И я поддерживаю себя в форме.

О доме и родных

- У вас уже взрослая внучка…

- Да, 25 лет, она звонит: «Бабушка, я рядом, на машине. Тебе купить мороженого и ягод?». И привозит. Мне это очень необходимо сейчас.

- Она похожа на вас? Видите в ней себя?

- Она умнее в тысячу раз, грамотнее и современнее. Знает цену людям. Говорит мне: «Что ты такая доверчивая?» Внешне похожа на меня. Вот, говорю, и смотрю на ее фотографию. У меня же в доме культ фотографий. Здесь и брат из Пензы, и мой муж Володя Ивашов, и ушедший в иной мир Олежка (сын актрисы - Ред). Все, кого я люблю, и буду любить.

- Какой главный вывод из прожитых лет вы для себя сделали?

- Что я посмотрела «Балладу о солдате» и влюбилась в Ивашова. Любовь моя произошла даже не к Ивашову прямым путем, а именно к Алеше Скворцову (герой артиста в фильме - Ред.). Это пришло не сразу. У меня была одна цель - чтобы меня увидели и ахнули: «Какая вы красивая!». На этом все заканчивалось. Для меня был важен такой муж как Володя, он был очень чистоплотный во всех смыслах. В нем было хорошее родительское воспитание. Когда Володя снялся в «Балладе о солдате», он побывал за рубежом и столько привез всей своей родне, соседям и мне! Вот такой он человек.

- Не боялись упустить его?

- Я была уверена. Маме сообщила: «Я, наверное, скоро выйду замуж. Ты могла его видеть в картине «Баллада о солдате». И мама мне сказала потом: «Очень хороший мальчик». Взрослая мудрая женщина, она меня поддержала. Выбор я сделала очень правильный, а там ведь разные были во ВГИКе. Единственное… Иногда я была не права. Говорила: «Ты меня не любишь, потому что ни разу не попросил за меня у режиссеров, с которыми работаешь».

- У вас осталось чувство вины из-за этого?

- Сейчас, когда его нет… Да. Я могла не только родить сыновей. Сделать больше и лучше в кино! В доме могло быть больше счастливых моментов. Хотя дом я всегда любила и сейчас люблю. Ухаживаю, убираю, жду гостей.

«Мне сейчас стыдно за коллег»

- Вы сформулировали для себя смысл жизни?

- Если бы все вернуть назад, я бы в артистки не пошла. Лучше куда-нибудь, где учат танцу. Когда я училась в школе, танцевала татарский танец. Таким успехом пользовалась!

- У вас ощущение недоработанности в профессии? Но вам грех жаловаться. Список ролей большой, да и народная любовь огромная.

- Любовь людская живет со мной. Я же вижу, как люди реагируют, когда встречают меня в метро. Не было такого, чтобы не высказали глазами радость. Сфотографироваться я никогда не отказываю. Не имею права.

- А когда последний раз были на съемочной площадке?

- Зовут на передачи, в кино – нет. Но я не к каждому и пойду. Не хочу их видеть, себя ассоциировать с ними. Потому что цену себе знаю. Я не хочу никому ничего доказывать. Мне 81 год, вот и все (смеется). Думаю, неужели это мой возраст? Если бы не этот удар по голове, я бы еще и танцевала, а не только читала стихи. Я сегодня калека. Забываю, куда положила телефон, зарядку для него. Что-то произошло в голове. Это удар во всех смыслах слова. Но я постепенно возвращаюсь к той Светлане, которую я знаю. Спасибо докторам. А что не снимаюсь… Материала хорошего нет, все испачкано. Ловлю себя на мысли, что мне стыдно за коллег. У меня телевизор работает только для того, чтобы было ощущение присутствия. Тяжело быть в одиночестве и в тишине. Дети живут далеко, чтобы ко мне доехать после работы и вернуться, им нужно потратить 4 часа. И я стала другим человеком. Раньше бы: «Вы ко мне даже не приезжаете, бессовестные! А если бы я умерла сегодня ночью?» Я ушла от этого. Спокойно могу сама позвонить и сказать: «Привет, ребята! Ну, как вы там сегодня? А я сшила себе платье!»

- Это жизненная позиция – не обижаться на родных?

- Да. Потому что и они изменились по отношению ко мне. Они рады, что я не погибла. И я счастлива, что на день рождения правнука Владимира подарила ему велосипед. Мальчик замечательный. Он может сказать: «Бабушка, какая ты хорошая!». Я в этом нуждаюсь и могу слезу пустить. Это дает мне заряд энергии и веру.

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