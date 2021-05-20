Простые литовцы тоскуют по СССР

Советские символы можно попытаться запретить, а вот с советским прошлым сделать это будет труднее. Фото: Влад КОМЯКОВ

Шок и трепет

Началось все с социологического исследования, проведенного прошлой осенью компанией Baltijos tyrimai по заказу Вильнюсского института политического анализа. Опрос проводился по специальной выборке: большой портовый город – Клайпеда, самый крупный аграрный район – Кедайняйский муниципалитет, город с высоким процентом русскоязычного населения – Висагинас и место компактного проживания поляков – Шальчининкай. Опросили – причем не по интернету, а вживую – ровно 1 004 жителя страны.

Результаты оказались настолько шокирующими, что официозно-пропагандистский канал Delfi.lt был вынужден посвятить им специальную аналитическую статью. Ее автор – Вайдас Салджюнас пришел к вполне однозначному выводу: респонденты всех возрастов критически воспринимают деятельность Евросоюза, а вот по отношению к России высказываются все более одобрительно!

По мнению социологов, отчасти подобные настроения можно объяснить пандемией коронавируса, которую Литва переживала достаточно тяжело. Неудивительно, что ее граждане убеждены: COVID-19 мало того что выявил несостоятельность системы национального здравоохранения, так вирусом еще и манипулируют в целях управления обществом. Досталось заодно и литовской образовательной системе, которая, по мнению опрошенных, закладывает неправильные ценности. Но самый ужас-ужас у правящей верхушки наверняка вызвали отзывы о внешней политике Литвы и советском прошлом молодого государства.

Что до внешней политики, то люди считают, что как таковой ее просто не существует, а интересы страны полностью подчинены воле ЕС и НАТО. И Литва совершенно напрасно конфликтует с РФ и Белоруссией, ибо пользы от этого никакой, а вот экономический ущерб ощутим – так думают 66% опрошенных.

Back in the USSR?

Это может показаться удивительным, но со времени обретения данным лимитрофом независимости все больше литовцев - сейчас их уже 29% - приходят к выводу о том, что развал СССР не принес им ничего хорошего. Еще бы: 53% участников опроса согласны, что в составе великой страны большинство людей были экономически и социально защищены – не то что сейчас. Как следствие, больше трети респондентов уверены, что «советский» период принес Литве больше пользы, чем вреда. А 37% благодарны советской власти за то, что та освободила республику от нацистов. И настоящим кошмаром для властных кругов наверняка является тот факт, что столько же опрошенных явно симпатизируют президенту РФ, считая, что Владимир Путин сделал Россию сильнее.

«Просоветские» настроения, по мнению завкафедрой Российского экономического университета имени Плеханова Андрея Кошкина, объясняются просто. Эксперт напоминает, что республики советской Прибалтики – еще недавно сугубо аграрные регионы, едва сводившие концы с концами, выполняли в СССР такую же роль «витрины социализма», как ГДР для соцлагеря в целом.

Действительно, теперь-то известно, насколько огромные средства вкладывались в прибалтов, для которых строились заводы, морские порты, железные дороги и прочая инфраструктура. При этом, как напоминает историк и писатель Александр Мясников, бережно сохранялась национальная культура:

- Литовская литература, музыка, театр — актеры были безумно востребованы, а сейчас все пропало.

Кроме того, после с развала СССР Литва, как и многие государства постсоветского пространства, столкнулась с безработицей, страхом за свою семью и будущее, неопределенностью и неуверенностью в завтрашнем дне. Отсюда и удивительная ностальгия по «проклятому прошлому».

Вместо резюме

Теперь литовцы все больше разочаровываются в Западе, перед которым когда-то преклонялись. Четверть опрошенных по заказу ВИПА считают, что Евросоюз разрушает традиционные христианские ценности, более 30% - что НАТО забирает деньги, которые стоило бы потратить на социальные нужды внутри государства. Вместе с тем переоценивать эти веяния не стоит.

«Известно, что политические элиты Литвы из всех прибалтийских государств настроены наиболее жестко в плане продолжения евроинтеграции и продолжения того пути, который они выбрали и навязали литовскому обществу, - комментирует старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин. - Сюда обязательно входит конфронтация с Россией».

Так что наблюдающиеся изменения настроений в литовском обществе отнюдь не значат, что в ближайшем обозримом будущем что-либо изменится во внешней политике этого государства. С русофобской Литвой нам с вами сосуществовать еще очень и очень долго.