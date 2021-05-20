Кино, Агутин и фейерверк: в мэрии Калининграда обнародовали программу Дня города-2021

Праздник впервые пройдет на острове у стен стадиона «Калининград». Фото: Александр Подгорчук

В этом году праздник будет двойным - власти совместили День города и 75-летие Калининградской области. Детали программы на сегодняшнем заседании комиссии горсовета раскрыла исполняющая обязанности председателя комитета по соцполитике Наталья Горбунова.

Гуляния стартуют в пятницу, 2 июля. В Центральном парке культуры и отдыха состоится чествование ветеранов строительной и рыбоперерабатывающей отраслей, пройдет концерт местных творческих коллективов. Практически одновременно откроются площадки на берегу Летнего озера, улице Левитана, в Чкаловске и микрорайоне имени Космодемьянского. На улице Можайской торжественно откроют городскую модельную библиотеку, под эстакадным мостом - скейт-парк, состоящий из 11 элементов.

В субботу, 3 июля, центром празднования станет Октябрьский остров. Здесь пройдут соревнования по различным видам спорта. Главную сцену разместят рядом со стадионом «Калининград». В программе - награждение почетных граждан Калининграда и области, выступление Леонида Агутина и фейерверк.

В воскресенье, 4 июля, всех приглашают на традиционную пешеходную зону, которая протянется от площади Победы до Центрального парка. На 15 площадках будут проходить выступления творческих коллективов, показывать кино под открытым небом, продавать уличную еду и поделки ремесленников и т.д.

Наталья Горбунова предупредила, что празднование по полной программе пройдет только в том случае, если будет получено разрешение Роспотребнадзора.