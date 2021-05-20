Банк «Открытие» и Правительство Алтайского края договорились о развитии сотрудничества

20 мая в Барнауле состоялась рабочая встреча президента – председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова и губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Они обсудили реализацию проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере, по развитию инфраструктуры, цифровых технологий и решений.

Банк «Открытие» готов принять участие в финансировании региональных проектов в образовании, здравоохранении и дорожном хозяйстве на основе механизма государственно-частного партнерства. «У «Открытия» накоплен достаточный опыт реализации таких проектов в разных регионах страны. Мы предложили краевому правительству поддержку в поиске инвесторов, застройщиков, экспертизу этих проектов», - сообщил Михаил Задорнов.

Виктор Томенко в ходе встречи рассказал Михаилу Задорнову о влиянии эпидемиологической ситуации на социально-экономическое развитие региона в прошлом году. «Пришлось преодолевать целый ряд последствий, поддерживать наши предприятия, организации и наиболее пострадавший – малый и средний бизнес. Участие банков, и банка «Открытие» в частности, стало очень важным в получении льготных кредитов и юридическими, и физическими лицами», - отметил глава региона.

Также состоялась встреча Михаила Задорнова с членами Правительства Алтайского края, где была рассмотрена текущая ситуация в российской экономике и прогнозы ее развития. Отмечалось, что важным направлением сотрудничества Правительства Алтайского края с банком является повышение доступности и качества финансовых услуг, реализуются зарплатные проекты для предприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры и муниципальных учреждений. Банк «Открытие» также готов участвовать в организации «Электронной недели на Алтае», организации ИТ-форума, реализации проектов «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление» и других.

21 мая Губернатор края Виктор Томенко и президент банка «Открытие» примут участие в официальном открытии второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Банк «Открытие» выступает генеральным партнером соревнований.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.