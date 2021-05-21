Из-за поправок в закон об ОЭЗ калининградцы могут стать «непереездными»

Похоже, что реально выиграют от всех планируемых нововведений только таможенники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине апреля, выступая на деловой конференции «Бизнес Баттл», губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетовал, что OZON, Wildberries и другие крупные интернет-ритейлеры не торопятся размещать в нашем регионе свои склады.

- Когда я слышу, что (хранить товар) в Москве или на подмосковном складе дешевле, чем в Калининграде из-за таможенных платежей, я начинаю сомневаться в том, что все понимают, о чем мы говорим, - сказал губернатор. - Вы там тоже таможенную очистку проходите, там тоже надо заплатить. Если бы у меня был OZON, консигнационные склады мои были бы здесь, потому что не надо платить таможенные пошлины. Например, в Нестерове построил бы или в Черняховске: привез, разгрузился, хранишь, когда тебе надо - формируешь грузовую базу и дальше вывозишь, растаможивая. Все классно, все хорошо. Они этого не делают.

И, как показали последующие события, в ближайшее время, скорее всего, делать не будут, потому что интернет-торговля в Калининградской области благодаря федеральным законодателям может кануть в Лету.

Продажи только для своих

Что же произошло? 12 мая Госдума приняла в первом чтении подготовленные Минфином РФ поправки в закон об Особой экономической зоне (так называемый 16 ФЗ), согласно которым местные компании не смогут продавать свои товары через онлайн-каналы с доставкой в другие регионы. То есть, условно, приобрести через интернет компьютер в магазине «Сохо» сможет лишь калининградец, или, говоря таможенным языком, физлицо, находящееся в пределах Особой экономической зоны. Жителю Тюмени или Санкт-Петербурга такая опция без дополнительных таможенных платежей будет недоступна.

- Авторы законопроекта заинтересовались тем, что физлица, находящиеся на остальной территории Евразийского экономического союза, могут дистанционно приобрести товар в ОЭЗ и беспошлинно доставить к себе. Поэтому и решили внести в закон положение, что розничная продажа товаров разрешена только физическим лицам, находящимся на территории Особой экономической зоны, - пояснили в Калининградской торгово-промышленной палате.

Однако авторы поправок не учли, что жители «материковой» России с таким же успехом могут купить товар в зарубежном интернет-магазине и опять же без пошлины доставить его себе (если сумма покупки не превышает 200 евро). Но Калининград - это не зарубежная территория, а условия для бизнеса у нас, получается, создаются такие, словно мы живем не в едином экономическом пространстве.

- И ведь никто не подумал о последствиях, - продолжают в торгово-промышленной палате. - Внесение таких изменений в закон приведет к ситуации, когда для покупки товаров в интернет-магазинах потребуется подтвердить фактическое присутствие физического лица на территории Калининградской области (как это сделать, никто не знает), что необоснованно ограничит права граждан Российской Федерации. И попутно сделает невозможной интернет-торговлю в нашем регионе.

И ладно, если бы продажи через интернет не пользовались особой популярностью. Но в последнее время мы наблюдаем диаметрально противоположную картину. Из-за пандемии коронавируса и, как следствие, закрытых границ и прочих ограничений интернет-торговля развивается стремительными темпами. Онлайн покупают технику, одежду, мебель, еду - все что угодно. И, конечно, поправки федеральных законодателей приведут к стагнации ряда производственных и торговых секторов калининградской экономики.

- Стагнация случится из-за снижения спроса на ввозимые в регион товары и производимую из них продукцию. Кроме того, введение поправок приведет к удорожанию реализуемой продукции за счет увеличения издержек продавцов, - считают в торгово-промышленной палате. - При этом даже поверхностный анализ позволяет прогнозировать использование недобросовестными продавцами несложных схем для обхода установленного ограничения.

Без вещей на выход

Проблемы с интернет-торговлей - это не все «радости», которые приготовили нам в федеральном центре. Авторы свежих поправок в закон об ОЭЗ так и не сдвинули с мертвой точки вопрос о вывозе отходов за пределы Калининградской области. По этому поводу есть прямое поручение президента Владимира Путина, а в Минфине предлагают оформить этот вопрос дополнительным поручением правительства. Эксперты считают, что таким образом решение проблемы откладывается в долгий ящик. Хотя оно, это решение, и так там лежит уже довольно долго - не первый год.

Еще одно новшество, которое вряд ли обрадует жителей Калининградской области, связано с транспортировкой имущества. Очередная поправка в закон об ОЭЗ предполагает, что если кто-то (физлицо или юрлицо) при вывозе в Россию не докажет, что товар российский, то его, этот товар, нужно будет обязательно растаможить, оплатить пошлину или поместить до этого на склад временного хранения (СВХ). Грубо говоря, переезжаешь в Крым, будь добр отправить на склад телевизор «Сони», произведенный в Малайзии, польский диван, китайский утюг и так далее. Пусть там это все таможится, пока не растаможится.

- Это кардинально ухудшит наши условия, - уверена вице-президент торгово-промышленной палаты Марина Фицак. - Сейчас таможенники просто отправляют людей собирать документы дальше. Уплачивать платежи и помещать на склад временного хранения, что тоже стоит денег, их никто не заставляет.

По мнению Фицак, эти положения нужно убирать обязательно.

- Военный получил назначение и передислоцируется к новому месту службы, - приводит она пример. - Ни мебель, ни бытовую технику он вывезти отсюда не сможет, если не докажет, что товар российский. Фактически личное имущество калининградцев оказывается за «чертой оседлости» и уехать отсюда можно только с чемоданчиком личных вещей. Или их происхождение тоже будем подтверждать? Эти положения очень плохо соотносятся с понятием единой таможенной территории России.

Вместе с тем Марина Фицак считает, что закон об ОЭЗ менять нужно - жизнь не стоит на месте, и внешняя, и внутренняя конъюнктура меняется. Однако делать это нужно с ювелирной точностью.

- Нельзя губить успешно работающие отрасли. Наша Особая экономическая зона в корне отличается от всех ОЭЗ в России, она «накрывает» всю территорию региона, здесь, в «зоне», живут люди, а не только располагаются промышленные предприятия. Мы крайне озабочены формулировками проекта этого законодательного акта. Иногда одно слово в статье закона может вызвать лавину последствий для экономики. А здесь, в этих поправках, таких слов много.

Хочется надеяться, что ко второму чтению, которое запланировано на 24-25 мая, калининградские поправки будут пересмотрены. Во всяком случае, в Москву уже отправился пакет разумных предложений.