Банк «Открытие» выступил генеральным спонсором фестиваля «Архангельск блюз»

В прошлом году «Архангельск блюз» состоялся в онлайн и собрал огромную аудиторию - 50 000 человек по всему миру. Шестнадцатый по счету фестиваль пройдёт уже в традиционном, «живом» формате. Благодаря интересным командам и музыкантам он обещает быть очень ярким и необычным.

«Все участники фестиваля достойны звания хедлайнера. После такого большого перерыва в выступлениях музыканты будут выкладываться не на 100, а на все 200 процентов, – уверен продюсер фестиваля «Архангельск Блюз», музыкант Тим Дорофеев. – Блюз стал любим, поскольку это демократичная музыка. Если джаз мы называем интеллектуальным, то блюз – больше эмоциональный, он построен на чувствах. Блюзовые концерты поэтому лучше всегда смотреть вживую!»

«В этом году команде Тима Дорофеева тоже было непросто, учитывая до самого последнего момента царившую неопределенность относительно возможности проведения масштабных культурных мероприятий. Банк «Открытие», как надежный партнер фестиваля, безусловно, поддержал решение организаторов вернуться к прежнему формату выступлений, – полагает бизнес-лидер банка «Открытие» в Архангельской области Владимир Клычников. – И жители Архангельской области, и любители блюза по всей стране соскучились по зажигательной живой музыке. Уверен, в этом году фестиваль «Архангельск блюз» вызовет огромный интерес у нашей просвещенной публики и пройдет при полном аншлаге».

Для тех, кто все же не сможет побывать на фестивале, записи концертов будут доступны онлайн на сайте arkhangelsk-jazz.com.

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