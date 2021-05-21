Юбилей Калининградской области, год 1978-й: Как спасали Королевские ворота

На протяжении почти 60 лет Королевские ворота выглядели совсем не по-королевски. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Война с «фашистским» прошлым в архитектуре началась в бывшем Кёнигсберге сразу по окончании войны. Причем порой сносили даже то из немецкого наследия, что можно было восстановить. Но слишком уж чуждо выглядели эти объекты. И их приговаривали к сносу. А затем нередко возводили на этом месте какую-нибудь «хрущевку».

Иногда, правда, неравнодушным гражданам удавалось отстоять «вражеские руины». Как, например, бывшую кирху Королевы Луизы, в которой теперь располагается театр кукол, или биржу, ставшую Дворцом культуры моряков (ныне – Музей изобразительных искусств). Однако больше, гораздо больше старой архитектуры ушло в небытие…

Книголюбы против чиновников

К середине 70-х и сносить было уже особо нечего, и времена настали не столь суровые. Тем не менее и тогда у многих все еще вызывали раздражение «плохо стоящие» немецкие здания. А прежде всего – Королевские ворота. Даже одно название звучало вызывающе!

В 1960 году это старинное сооружение было признано историческим памятником и взято под охрану государства. На деле никакой заботы не наблюдалось. Напротив, ворота лишь все больше ветшали. И в 1978 году облисполком обратился в Москву с просьбой о снятии с них статуса памятника. Чтобы, значит, можно было наконец демонтировать «занозу».

Как следствие, решили закрыть и книжный магазин № 6, который располагался в воротах. И тут калининградские книголюбы неожиданно восстали. В инстанции стали поступать коллективные письма с возражениями против ликвидации этой точки по продаже книг – единственной на всю округу.

Апрель 1945-го, пленные немцы шагают в лагерь по Литовскому валу. На снимке хорошо видно, насколько крепко досталось Королевским воротам во время штурма. Фото: из книги «Так пал Кенигсберг».

Надо полагать, заодно (или даже в первую очередь?) подписанты таким образом пытались спасти сами ворота. Однако номер не прошел, чиновники не дрогнули: «Здание, в котором расположен в настоящее время книжный магазин № 6, находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит сносу». Правда, тут же утешили. Мол, для магазина уже подобрано другое помещение – на Московском проспекте, 90. Кроме того, в доме, который как раз достраивался в районе слияния улицы Фрунзе и Литовского вала, было обещано открыть магазин «Военная книга».

Руки прочь от памятника!

Можно не сомневаться: если бы все зависело от калининградских властей, то Королевские ворота уже давно остались только на старых фото и картинах. В ту пору у нас еще вовсю правил первый секретарь обкома КПСС Николай Коновалов. Считается, что именно он был главным двигателем по «очищению» Калининграда от любого кёнигсбергского прошлого. Так, в 60-х он продавливал снос остатков Королевского замка. А вообще, по словам тех, кто был в его окружении, не чурался заниматься и мелочами. Скажем, увидит где в городе немецкий люк – заменить на нормальный, советский!

Однако хоть Коновалов и был членом ЦК, в столице он имел ограниченное влияние. При этом времена, повторимся, стояли уже не те – более либеральные. Так что в Министерстве культуры РСФСР и Всероссийском обществе охраны памятников, рассмотрев наш вопрос, постановили: снимать с охраны Королевские ворота – нецелесообразно. Не говоря о том, что они являются частью местного архитектурного ансамбля. Короче, руки прочь!

Кстати, Королевские ворота, к которым сегодня не зарастает туристическая тропа, до 1811 года называли Гумбинненскими (через них шел путь из Кёнигсберга в Гумбиннен, ныне – Гусев). Смена имени связана с выездами прусских королей по этой дороге на воинские учения и смотры. Благодаря чему ворота обрели и новый, более респектабельный облик. В начале их реконструкции первый камень был заложен в 1843-м в присутствии Фридриха Вильгельма IV. Участвовал он и в церемонии освящения ворот в 1850-м. А также – следил за реализацией проекта, требуя, чтобы объект был не только прочным и удобным, но и эстетически выразительным.

Новый поворот в судьбе ворот

Сохраненный в 1978 году статус памятника спасал лишь от сноса. А вообще отношение к Королевским воротам не изменилось. Стояли заброшенными, разрушаясь все больше. Но четверть века спустя судьба им вновь улыбнулась – в 2004-м их «назначили» символом 750-летия Калининграда. И силуэт этого здания стал эмблемой юбилея, который в числе тысяч гостей со всего мира посетили президенты России, Германии и Франции. А внутри открылся музей – историко-культурный центр «Великое посольство» (в память о визите в Кёнигсберг Петра I).

Однако сперва была реставрация, в ходе которой сложнее всех пришлось скульпторам. Их попросили восстановить на фасаде статуи отцов-основателей прусской столицы: короля Оттокара II Пшемысла, герцога Альбрехта и короля Фридриха I. Учитывая повреждения, речь шла скорее о воссоздании. Причем у фигур отсутствовало главное – головы. И лишь приблизительно можно было понять, как они выглядели, – детальных изображений не имелось. Так что во многом реставраторы работали «по наитию». А когда сделали, тут же были вынуждены переделывать. Нашлись-таки крупные снимки еще целых скульптур – и головы там существенно отличались от того, что получилось поначалу…

К слову, в 1978 году за компанию с Королевскими воротами хотели снести и замок Рагнит в Немане. Москва его тогда тоже защитила. Но этим развалинам повезло меньше – только сейчас замок и территорию вокруг него начали наконец приводить в порядок.

НУ И НУ!

Открылась дверь, а на пороге… лось

В июне 1978-го большой переполох случился на улице Железнодорожной в Гусеве.

Дело было вечером, народ потянулся с работы. И вот представьте: заходит человек в свой подъезд, а там – лось!..

Оправившись от испуга, жильцы сперва начали ласково уговаривать сохатого выйти на улицу. Потом на него попробовали кричать. Однако угрозы тоже не подействовали. Тогда на помощь позвали пожарных. Только после того, как по нему ударила тугая холодная струя из брандспойта, лось нехотя покинул подъезд. А затем величаво-медленно зашагал по дороге – в сторону ближайшего леса.

К тому времени лоси уже неоднократно заходили в калининградские поселки и города. Но еще не было такого, чтобы они забирались в дома. Видимо, в подъезд его привлекли вкусные запахи – хозяйки как раз готовили ужин.

А вообще – все-таки не просто так именно лось символ этого города…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

1 января 1978-го у нас заработали первые игровые автоматы – в фойе кинотеатров «Заря» и «Октябрь» (ныне – Дом искусств). «Морской бой» и прочие «аттракционы малых форм» вызвали огромный интерес как у детей, так и у взрослых.

С 1 февраля троллейбусный маршрут № 5 был удлинен от улицы Ялтинской до конца Московского проспекта.

20 февраля появился 10-й трамвайный маршрут: от нынешнего Центрального парка через площадь Победы и по улицам Черняховского, 9 Апреля, Фрунзе – до разворотного кольца на Литовском валу.

16 марта благополучно приземлился космический корабль, на борту которого находились наш земляк Юрий Романенко и Георгий Гречко. В космосе они были с 10 декабря 1977-го.

В марте ансамбль «Арсенал» нашей филармонии получил сразу два высших диплома на всесоюзном джазовом фестивале в Тбилиси, а в ноябре стал лауреатом международного фестиваля в Варшаве. Руководил «Арсеналом» саксофонист Алексей Козлов, один из самых известных отечественных джазменов.

В апреле на всесоюзном конкурсе юных техников диплом I степени получил Андрей Турчин – восьмиклассник школы № 12 Калининграда. На конкурс он представил модель-копию первой ракеты, разработанной Сергеем Королевым в 1932 году.

В июне в Парке культуры и отдыха имени Калинина (ныне – Центральный) заработал детский автогородок, где юные калининградцы в игровой форме могли изучать Правила дорожного движения.

16 июня 1978-го состоялось открытие Дворца спорта «Юность». А 8 июля по соседству с ним открыли памятный знак рыбакам – пионерам океанического лова. Фото: Архив автора

В июле первый в области светофор с кнопкой для пешеходов был установлен на «зебре» на углу Московского проспекта и улицы Грига.

В августе-сентябре у нас снимали фильм «Трое в лодке, не считая собаки».

1 сентября новоселье справила школа № 33. Старое здание решили переоборудовать в первый межшкольный учебно-производственный комбинат.

С 1 сентября в школах РСФСР начался переход на бесплатное пользование учебниками. В 1978 году первыми такие учебники получили первоклассники.

В сентябре на чемпионате мира по мотокроссу победила сборная СССР в составе четырех человек. Одним из обладателей золотой медали стал калининградский гонщик Валерий Корнеев.

4 ноября на Московском проспекте был открыт мемориальный комплекс в честь моряков-балтийцев.