Погода на последнюю неделю мая в Калининграде: дожди и максимум +20

Дыхание лета мы пока не почувствуем. Фото: Александр Подгорчук

Последние дни весны в Калининграде уже три года подряд получаются довольно прохладными. Если в 2018-м май завершался температурами вплоть до +30 градусов, то потом, в 2019-м и 2020-м, воздух прогревался всего до +15…+20. Не станет исключением и уходящий май-2021.

По прогнозу Гидрометцентра России, нас ждет удивительно ровная неделя. В понедельник термометр покажет +19 градусов, во вторник потеплеет до +20, после чего в оставшиеся дни за окном стабильно будет +18.

Дожди, судя по всему, стоит ожидать практически каждый день, но они окажутся довольно слабыми. Атмосферное давление всю неделю будет незначительно колебаться - в пределах 755-761 миллиметра ртутного столба.

Ветер в первой половине недели останется преимущественно южных направлений скоростью 10-14 метров в секунду. Портал rp5.ru прогнозирует небольшое усиление в субботу: ветер подует с северо-востока порывами до 16 метров в секунду.