Коронавирус в Калининграде, последние новости на 24 мая 2021 года: темпы заражения снова растут

Каждые сутки калининградские лаборатории делают около 2000 тестов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По состоянию на утро 24 мая, в Калининградской области выявлены 33 144 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 31 965 человек, умерли 516, остаются под медицинским наблюдением 2 539.

Минувшая неделя стала худшей за два последних месяца – 440 заразившихся,+6% к позапрошлой неделе. Всего с начала мая в регионе COVID-19 провели 37 644 теста на ковид, выявили 1269 случаев заражения. Ежедневно калининградские лаборатории делают больше 2000 тысяч тестов.

Среди городов области лидирует Калининград. За все время пандемии здесь заразились 19 491 человек – 58% от всех инфицированных в регионе. Следом идут Гурьевский городской округ (2130 случаев) и Черняховский городской округ (1128 заразившихся).

С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 111 жителей других регионов, приехавших в нашу область.