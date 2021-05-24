Матч за Суперкубок России-2021 пройдет в Калининграде

За свою короткую историю калининградская арена успела принять немало матчей с громкой афишей. Фото: Александр Подгорчук

Сегодня Российская Премьер-лига определилась с местом проведения матча за Суперкубок-2021. Встречу примет стадион «Калининград» - самая западная арена страны. Как сообщает пресс-служба РПЛ, претендентами также были стадион «Лужники» в Москве, «Волгоград Арена» и «Мордовия Арена» в Саранске.

Суперкубок разыграют чемпион минувшего сезона РПЛ «Зенит» и победитель Кубка России «Локомотив». Матч состоится в субботу, 17 июля.

Стадион построен на острове между двумя рукавами реки Преголя. Фото: Александр Подгорчук

Стадион «Калининград» был построен к чемпионату мира 2018 года и способен вместить 35 тысяч болельщиков. Во время мундиаля арена принимала игры сборных Нигерии, Хорватии, Англии, Бельгии, Испании, Марокко, Швейцарии и Сербии. В октябре того же 2018 года в Калининграде состоялся матч сборных России и Швеции в группе Лиги наций УЕФА. В сентябре 2019-го российская сборная провела на арене встречу с Казахстаном в рамках отбора на чемпионат Европы.

- Специалисты нашей арены проводят плановую реновацию поля и завершат все необходимые работы в июне. Инфраструктура стадиона готова к матчам такого масштаба, и мы рассчитываем, что все 70% зрительских мест будут реализованы, - отметила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

Стадион находится на Октябрьском острове между двумя рукавами реки Преголи. Перед строительством на площадку завезли более 1,6 миллиона кубометров песка, а в основание забили 30 000 свай. Сегодня рядом с ареной строится культурно-образовательный центр, куда войдут филиалы Большого театра и Третьяковской галереи, а также Высшая школа музыкального и театрального искусства.