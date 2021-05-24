Банк «Открытие»: 14% жителей Северо-Запада считают, что сборная России по футболу дойдет до финала чемпионата Европы

73% жителей Северо-Западного федерального округа полагают, что футбольная сборная России выйдет из группы чемпионата Европы в плей-офф. 14% и вовсе уверены, что команда Станислава Черчесова дойдет до финала. Таковы результаты опроса*, который банк «Открытие» провел накануне турнира, несколько матчей которого пройдут в Санкт-Петербурге.

Чемпионами Европы футболистов сборной России образца 2021 года видят 7% жителей СЗФО. Для сравнения, в Санкт-Петербурге доля подобного рода оптимистов составляет 8%, а в Москве и Московской области лишь 4%. При этом больше всех в сборную верят в Сибири, где на победу сборной в турнире ставят 13% респондентов.

По мнению 24% опрошенных жителей СЗФО, наша команда выйдет из группы с Бельгией (сильнейшей сборной мира по текущему рейтингу ФИФА), Данией и Финляндией, но проиграет в 1/8 финала. 23% полагают, что сборной удастся дойти до четвертьфинала. 14% видят сборную России в полуфинале, еще 14% – в финале.

При этом, каждый третий житель Северо-Запада заявил, что будет смотреть матчи чемпионата Европы по футболу вне зависимости от места их проведения. Для сравнения, трансляции проходившего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу смотрели 41% жителей региона. Еще 7% респондентов планируют посмотреть как минимум одну из игр чемпионата вживую на стадионе.

*Опрос проведен банком «Открытие» 12-19 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.