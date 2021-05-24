Из зоопарка Калининграда выселят жирафа и поставят искусственные скалы

Один из жирафов, скорее всего, отправится в Казань. Фото: Александр Подгорчук

Зоопарку Кёнигсберга-Калининграда исполнилось 125 лет. Этой дате и был посвящен эфир передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда». Гостем студии стала директор зоопарка Светлана Соколова.

Про Антона

Недавно из датского города Ольборга в Калининградский зоопарк привезли орангутана по имени Антон. Из этого же зоопарка несколько лет назад привозили орангутана Бенджамина. Увы, полтора года назад он умер от хронического заболевания.

- Насколько они разные! - говорит Светлана Соколова. - Бенджамин был общительный, активный, деликатный. Антон моложе, он родился в зоопарке Ольборга, никогда его не покидал. И он до сих пор хандрит. Устроил себе лежку на втором уровне, притащил туда одеяло, днем там отсыпается, вечером спускается. Хорошее достижение - смогли убедить его переходить в соседнюю клетку, чтобы убирать вольер.

Светлана Соколова. Фото: Александр КАТЕРУША

Антону предстоит построить отношения с самкой орангутана Ноной и ее ребенком. Надеемся, что все будет хорошо!

Кого ждем

В Калининградский зоопарк в этом году приедут новые животные. В основном - небольшого размера.

Из Варшавы надеются привезти броненосца, из Германии - нанду (это птицы, напоминающие страусов), ждут гуанако (это из рода лам), из Каунаса приедет тюлень.

- У нас задача номер один - отправить нашего молодого жирафа. Он становится половозрелым, и у него начнутся конфликты с отцом. Пока предполагаем, что он уедет в зооботсад Казани, - поделилась планами Светлана Соколова.

Про деньги

В Калининградском зоопарке появится новый вольер для сурикатов. Ограждением ему будут служить искусственные скалы. Удовольствие дорогое.

- Стоить это будет порядка 1,5 млн рублей. Сумма для зоопарка достаточно серьезная, - отмечает Светлана Соколова.

Часть денег подарили в честь 125-летия. Подарки зоопарк продолжает принимать. Пожертвовать можно любую сумму, хоть 100 рублей. Всего у зоопарка и его животных сейчас около 100 опекунов - и люди, и организации.

Стратегической задачей номер один Светлана Соколова назвала попадание в Федеральную целевую программу развития Калининградской области.

- Стоимость реконструкции всего зоопарка оценивается приблизительно в 5 млрд рублей. Ни город, ни область такие деньги, конечно, не потянут, - объясняет директор. - За эти деньги можно новый зоопарк построить, но у нас - уникальный. В России всего три исторических зоопарка. По старшинству идет Московский, потом Ленинградский. Но только в нашем, Кёнигсбергском зоопарке сохранилось около 20 исторических зданий и сооружений. Поэтому я не вижу необходимости строить новый зоопарк.

Про слона

- Нужно готовиться к тому, что слониха Преголя - это последний слон в Калининградском зоопарке, - предупреждает Светлана Соколова. - Вольер очень плох, он маленький. Сейчас по современным требованиям должно содержаться не менее 4 слоних в одной группе. Соответственно, это должно быть около гектара территории под современный слоновник. У нас такого места нет. А если мы хотим, чтобы еще был слон, то это отдельное помещение, отдельный слоновник.

Про тренинги

В зоопарке появился специалист по медицинским тренингам, который ходит... со свистком.

- Свисток подает знак начала и окончания тренинга. На прошлой неделе я видела, как тренируют нашу слониху Преголю. Я была чрезвычайно удивлена, когда буквально по свистку она бросила летний вольер и чуть ли не бегом побежала во внутреннее помещение, чтобы приступить к своему тренингу, - говорит Светлана Соколова.

Сейчас на тренинг взяли возрастных животных: у кого-то проблемы с ногами, у кого-то - с когтями, а кому-то надо делать рентген.

- Нашего бегемота мы тренируем, чтобы он подходил, открывал пасть и держал открытой столько, сколько нужно, поскольку у него проблемы с зубами. Теперь он только видит, что люди идут к нему со свистком и сейчас начнется тренировка, сам подходит к забору, кладет морду и, как собака, ждет. Это так трогательно! Чрезвычайно мило…

В зоопарке подчеркивают, что тренинг - это не дрессировка и ничего общего с цирком не имеет.

- Существование зоопарков может оправдывать только одно - если они участвуют в природоохранных программах и сохранении видов. Тренинг - это приучение на положительное подкрепление животного доверять своим киперам (людям, которые за ним ухаживают) и выполнять то, что от него хотят. Орангутаны позволяют у себя брать мазки из ушей и носа, самку орангутана Нону мы уже приучаем делать УЗИ, приучаем их к уколам, - говорит директор зоопарка.

Благодаря тренингам тапиры уже сдают кровь, а тигр Тайфун позволяет стричь себе когти.