Наследие под угрозой: на бывшем вокзале - пожар, три моста - под снос

Здание бывшего вокзала Георгенсвальде горит уже не в первый раз. Фото: Алексей КУЛИШОВ

В Светлогорском районе за минувшую неделю произошли сразу два события, связанных с уничтожением культурного наследия. Во-первых, в воскресенье 23 мая загорелся заброшенный вокзал в Отрадном, а во-вторых, по словам местных активистов, под угрозой сноса находятся несколько железнодорожных мостов довоенной постройки. Снести их якобы собираются железнодорожники. Если все так, то район вскоре может лишиться как минимум четырех интересных туристических объектов.

Очередной пожар на вокзале

Пожар на вокзале, использовавшемся до 2016 года как многоквартирный дом, случился уже не в первый раз. К счастью, здание пострадало не очень сильно. Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» житель Отрадного Алексей Кулишов, живущий буквально в 50 метрах от «заброшки», дым из окон повалил примерно в 17:00.

- Пожар был в квартире на втором этаже, но пожарные поливали и третий этаж, - сообщил Кулишов.

О важности объекта для Отрадного тут же поспешила написать краевед Светлана Быстрова. В своей публикации она попросила министра культуры и туризма Андрея Ермака ответить, есть ли какие-то планы на это здание, и передали ли его музею Брахерта. Однако вопрос повис в воздухе, вернее, в интернете.

Тут стоит напомнить, что жители курорта любили сравнить вокзал в Георгенсвальде (довоенное название Отрадного) с Витебским вокзалом в Санкт-Петербурге, потому что поезд тут приходил прямо на второй этаж здания, после чего пассажиры по ступеням спускались в город. Продержится ли постройка еще несколько лет, похоже, будет зависеть от воли поджигателей.

Три моста под снос?

Что же касается железнодорожных мостов, то шум по поводу их сноса первым поднял еще 18 мая бывший глава администрации Светлогорска Игорь Фаминых. Он заметил скопление тяжелой строительный техники рядом с мостом, расположенным между поселками Отрадное и Лесное.

- Со слов рабочих, это для демонтажа путепровода и прочих инженерных сооружений, которые не используются РЖД, - написал Фаминых. - Сегодня с утра переместились в сторону моста в Филино. Понимаю, что мосты не используются. Понимаю, что не могу объективно оценить их состояние. Но почему мне их так жаль?!

Светлана Быстрова предложила быстрее ехать в Филино, чтобы успеть посмотреть на бывшие железнодорожные мосты в районе Филино.

- Железная дорога (в настоящее время рельсы демонтированы) пересекает Филино с юго-востока на северо-запад, но на территории населенного пункта существуют два железнодорожных моста на расстоянии 160 метров друг от друга, - пишет Быстрова. - Под южным железнодорожным мостом протекает ручей, на котором стоит мельница, северный же используется по назначению - через его арку проезжает транспорт. Появилась информация, что РЖД собирается демонтировать северный мост (как и мост возле Музея леса) в связи с тем, что им затруднительно следить за надлежащим состоянием объектов.

Снесут только один

На вопросы «Комсомолки» о судьбе трех мостов ответил начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Калининградская железная дорога» Александр Першин. По его словам, демонтирована будет только одна переправа.

- В районе населенного пункта Филино есть два моста на подъездном пути от Светлогорска-2 до Янтарного, - заявил Першин. – Как известно, этот путь был закрыт на рубеже 2000-х годов. Впоследствии с соблюдением всех нормативных процедур в 2013 году приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта он был списан. То есть, этого пути не существует, и с 2013 года там постепенно проводился демонтаж верхнего строения пути, чтобы обеспечить сохранность имущества. А сейчас наступила очередь инфраструктурного объекта – одного из мостов в Филино.

Этот 130-летний мост возле Филино уже приговорили… Фото: Александр ПЕРШИН

По словам Першина, точную дату постройки моста никто не знает, однако сама ветка была построена в 1886-1889 годах.

- Ему как минимум 132 года, - продолжает представитель КЖД. – Основу моста составляют железобетонные конструкции, но все мы прекрасно понимаем, что ни железо, ни бетон столько лет не служат.

Першин также заявил, что лично выезжал на место, чтобы убедиться, что мост находится в аварийном состоянии.

- Там трещины, сквозь них уже растут деревья, бетон раскрошился. Мост аварийный, и он безоговорочно должен быть демонтирован во избежание трагических случаев. Что касается моста у поворота на поселок Лесное, то его трогать не будут, - заключил представитель КЖД.