Банк «Открытие» выставил на продажу особняк на улице Куйбышева

Банк «Открытие» выставил на торги особняк на улице Куйбышева по стартовой цене в 108,7 млн руб. Аукцион по продаже здания состоится 17 июня, при этом сделка предполагает договор с банком в качестве арендатора на срок до 15 месяцев.

Продажа здания по адресу улица Куйбышева, 11 связана с планами «Открытия» организовать переезд действующего в особняке банковского офиса в новую локацию. Банк готов платить новому собственнику аренду в размере 1,5 млн рублей в месяц, рассчитывая, что переезд на новое место займет чуть больше года.

Общая площадь объекта, состоящего из двух нежилых помещений, составляет 2,5 тысячи кв. м. Здание расположено в районе жилой застройки с хорошим пешеходным трафиком.

Заявки на торги принимаются до 16 июня 2021 года на электронной площадке Росэлторга https://www.roseltorg.ru/procedure/COM18052100022.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.