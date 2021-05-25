Банк «Открытие» увеличил объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу Санкт-Петербурга более чем в 3,5 раза

Банк «Открытие» увеличил выдачи кредитов малому и среднему бизнесу Санкт-Петербурга в первом квартале 2021 года в 3,79 раза по сравнению с январем-мартом 2020 года.

При этом кредитный портфель банка «Открытие» в сегменте малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге вырос по сравнению с первым кварталом 2020 года на 26%, до уровня в 14,7 млрд рублей. Рост общего портфеля кредитов МСБ банка «Открытие» за год составил 23%.

««Одним из драйверов роста в первом квартале стало активное развитие экспресс-кредитов, оформляемых онлайн – за год объем их выдачи увеличился на 80%. Кроме того, влияние оказал рост кредитования в рамках госпрограмм, в I квартале этого года таких кредитов было выдано на 44% больше, чем за аналогичный период 2020. Клиенты также активно пользуются возобновляемыми кредитными линиями и овердрафтами – которые позволяют зафиксировать ставку на весь срок договора, – комментирует Надежда Ледовская, заместитель управляющего Северо-Западным филиалом банка «Открытие» по обслуживанию малого и среднего бизнеса. – Еще одним ключевым аспектом нашей работы в первые месяцы 2021 года стало то, что все петербургские предприниматели, которым банк «Открытие» оказал поддержку в прошлом году, предложив кредитные каникулы и иные способы реструктуризации кредитных обязательств, вернулись к нормальной работе и продолжили обслуживать свои кредиты в полном соответствии с установленным графиком платежей».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.