«Пенсионеры – главная наша забота»: Алиханов призвал повысить темпы вакцинации от COVID-19

В области от коронавируса привили более 110 тысяч человек Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области от коронавируса привито уже более 110 тысяч человек. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 25 мая, рассказал министр здравоохранения Александр Кравченко.

- Мы готовы работать с трудовыми коллективами, есть запись (на вакцинацию) всеми источниками, которые только возможны. Вакцина эффективная, безопасная, поэтому ждем всех желающих, - сказал глава министерства.

Губернатор Антон Алиханов предложил в случая снижения потока желающих вакцинироваться переходить на «корпоративные схемы».

- Если вдруг у вас, скажем так, истощение обычного потока на прививку, то пора, может быть, пора переходить на корпоративные какие то схемы. Я прошу наше министерство социальной политики и муниципалитеты отрабатывать по категории граждан старшего возраста. Пенсионеры - главная наша забота, чтобы они были привиты, потому что к сожалению, мы уже это не раз отмечали, высокая смертность в старшем возрасте от этой инфекции. Если нужны какие-нибудь дополнительные решения, поручения, вы их сформулируйте и я их дам, - сказал Алиханов.

Кравченко также рассказал о темпах вакцинации от коронавируса сотрудников областного правительства. По его словам, самым организованным оказалось министерство регионального контроля (надзора). «Они полностью вакцинировались вместе с членами семей», отметил министр здравоохранения.

- Коллеги из правительства, обращаю внимание, у нас с поставками (вакцины) все пока не плохо, достаточный запас есть, поэтому милости просим. Понятно у людей старше 65 у нас не так много, но тем не менее, 50 лет и старше - это тоже группа риска, поэтому просьба прививаться активней, - заявил губернатор.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в Калининградской области был выявлен 51 новый случай коронавирусной инфекции в шести муниципалитетах. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрирован 33 251 случай заражения. Выздоровели 32 138 человек выздоровели, умерли 520 человек. Сейчас в области под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции остаются 2 406 человек.