Готовы не все: как получить кешбэк за отдых ребенка в калининградских лагерях

Из 104 лагерей 100 уже получили заключение Роспотребнадзора о возможности открытия. Фото: Евгения ГУСЕВА

С этого года в России вводится система возврата денег, потраченных на отдых в детских лагерях. На карту «Мир» родителям вернется 50% потраченных денег (но не более 20 тысяч рублей). Будет работать система и в Калининградской области.

- Мы стартуем с 1-2 июня, я просила сегодня, чтобы на пятницу мы сделали выезд по всем загородным лагерям, чтобы лично убедиться в готовности к обеспечению летнего отдыха, - заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова . – Из 104 лагерей 100 уже получили заключение Роспотребнадзора о возможности открытия. Оставшиеся 4 лагеря будут доведены до готовности «в ручном режиме».

Говоря о возврате средств от стоимости путевок в детские лагеря Калининградской области, глава администрации отметила, что кешбэк не будет работать в лагерях дневного пребывания.

- Так как решение было принято на федеральном уровне достаточно быстро, то в настоящий момент в ручном режиме дотачиваются все нюансы, - добавила Дятлова. – Сегодня вечером на специальном сайте мы должны увидеть все лагеря, о которых говорим. Начиная с завтрашнего дня, можно будет заказывать путевки. А те родители, которые приобрели их заранее, тоже смогут вернуть денежные средства, но уже после 15 июня. Для них будет действовать отдельный механизм, о котором мы проинформируем жителей отдельно.

Елена Дятлова заметила, что дала распоряжение разработать внятную пошаговую инструкцию, которая поможет разобраться в оформлении путевки с кешбэком. Что же касается тех, кто еще не заказал путевки, то сделать это можно на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря».

Отметим, что отправить ребенка в детский лагерь можно в течение всего лета и с возможностью вернуться до 15 сентября. Таким образом, программой детского туристического кешбэка охвачена вся летняя оздоровительная кампания. Стартовала она по всей России в ночь на 25 мая, но, как отметила, Елена Дятлова, пока можно выбрать путевки не во все калининградские лагеря. Родителям стоит запомнить, что количество поездок на одного ребенка не ограничено, и поехать детям можно на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют.