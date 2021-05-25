Глава администрации Калининграда: Сегодня мы не сильно гуманны к велосипедистам

Кроме постоянных в городе появятся и временные велодорожки. Фото: Иван МАРКОВ

Борьба с хаосом

Во вторник 25 мая глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время оперативного совещания отчитала своих подчиненных за отсутствие разметки на городских велодорожках. Затем она заявила, что, наконец, появилась необходимость соединить уже имеющиеся велодорожки и велополосы друг с другом.

- Моя задача сейчас сделать так, чтобы построенные велодорожки были соединены, - сообщила Дятлова журналистам. – Это разные точечные решения, но в каждом конкретном месте. Например, Чкаловск и Сельма. Дальше у нас есть Верхнее озеро и Нижнее озеро. По Верхнему озеру проехал, а куда дальше ехать? У нас в планах есть продолжение по Литовскому валу, но как с условной улицы Береговой добраться до Литовского вала? Это же хаотичное движение.

Дятлова добавила, что дала поручение своим коллегам придумать хотя бы временные решения.

- Если мы не можем создать постоянные дорожки, мы должны сделать временные, хотя бы разметкой сегодня и сейчас. Это не требует много денег, но это будет правильно, - заключила глава администрации.

Елена Дятлова вспомнила, что еще при прошлом губернаторе строительство 13-километровой велодорожки в направлении Чкаловска она курировала лично. Тогда же был изменен проект 6-полосной магистрали для размещения рядом с ней велополосы. Сейчас же Елена Дятлова решила уделить пристальное внимание инфраструктуре, которой пользуется все больше и больше людей. В частности, к концу весны следующего года она потребует от городских дорожников отчета по содержанию имеющихся велодорожек и по разметке на них.

- Мы традиционно открываем в мае фонтаны, я уверена в том, что мы также в мае месяце будем говорить о готовности к общему туристическому сезону, говорить о том, что мы подготовили наши велодорожки, - заявила глава администрации.

Расширение «малыми победами»

В скором времени сеть велосипедных дорожек Калининграда расширят.

- Сложно говорить о цельной программе, сегодня мы не готовы ее выложить, но мы над этим работаем, - уточнила Елена Дятлова. - Мы посмотрели так называемую тепловую карту одного мобильного приложения, где видно наиболее интенсивное движение велосипедистов. Дальше нужно пройти ногами и посмотреть, можем ли мы в тех местах, где сегодня уже сложился велосипедный трафик, сделать дорожки. Не нужно чего-то придумывать. Велодвижение в городе сегодня существует, и тепловая карта показывает, где это происходит.

Пока в Калининграде велоинфраструктура будет расширяться «малыми победами» и временными решениями, а потом при реконструкции улиц она будет закреплена.

- Сегодня в поселке Александра Космодемьянского будет предусмотрено наличие велодорожки на улице Карташова, - добавила Дятлова. – Я сама в городе редко езжу на велосипеде, потому что мне лично бывает страшно. Сегодня мы не сильно гуманны к велосипедистам. Жизненным пространством с велосипедистами пока не готовы делиться ни автомобилисты, ни пешеходы.