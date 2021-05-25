У Калининграда появилась «своя» авиакомпания: когда полетим в Прагу и Барселону

Большинство международных направлений из-за пандемии по-прежнему закрыты, но надежда есть. Фото: Александр КАТЕРУША

Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») стала базовым перевозчиком в Калининградской области. Уже известно, что все лето в Калининграде будут базироваться два самолета этого перевозчика. С осени «Боингов 737-800» в «Храброво» будет уже четыре. Дальше – больше.

- У нас сегодня есть несколько уверенно развивающихся региональных баз: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Симферополь, Казань... С этого лета к такого рода базам присоединяется и Калининград, здесь мы всерьез и надолго, – заявил заместитель генерального директора компании Антон Маттис.

Летом 2020 года Nordwind начала интенсивные полеты из Калининграда в Казань и Челябинск. За то лето перевезли больше 19 тысяч пассажиров. В зимний период цифра составила 15,5 тысячи. В сетке лета 2021 года стоят 9 маршрутов. Планы - выйти на показатель более 200 тысяч пассажиров в общей сложности. Для этого предстоит увеличить частотность полетов и расширить маршрутную сеть.

Число внутренних рейсов продолжает расти. Фото: Александр КАТЕРУША

- Недавно состоялся первый рейс Калининград – Минск. С июля запланировали Волгоград и Воронеж, - сообщил Антон Маттис. - У нас есть планы по развитию международной сети, но они в значительной степени зависят от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом и от того, получим ли мы разрешение на выполнение рейсов. В приоритетном списке у нас находится прямой рейс из Калининграда в Ташкент, Алма-Ату, и, в зависимости от степени открытости границ, в этом же шорт-листе Берлин. Вся программа носит комплексный характер и увязана между развитием частотности на внутренних направлениях и возможности выполнять полеты за рубеж. Приведу пример – на сегодня то расписание, которое есть, позволяет обеспечивать оптимальные стыковки, вплоть до ежедневных, с рейсом в Минск. Но, к сожалению, мы можем летать только один раз в неделю.

На днях губернатор Антон Алиханов пописал обращение об увеличении количества полетов в Минск и власти рассчитывают на положительный исход. Аналогично – с рейсами в Ташкент.

– К существующим внутренним направлениям добавится Оренбург. Из международных направлений мы рассматриваем серьезное увеличение частотности на Минске. Рассчитываем, что нам удастся взлететь в Прагу и Дюссельдорф, - говорит Антон Маттис.

Сегодня у «Северного ветра» есть допуск (его дают на два года) на выполнение рейсов в Кишинев, Каир, Баку, Прагу, Берлин, Дюссельдорф, Будапешт, Брюссель, Вену, Афины, Барселону. Список большой, но все зависит от двух факторо - возможности полететь с точки зрения разрешительной системы и возможности вписать маршрут в маршрутную сеть.

- Прямо сейчас мы готовы немедленно взлететь в Казахстан, Узбекистан и нам интересна Германия как точка входа в Европу из Калининградской области. Но у всех этих рейсов есть разные сопутствующие обстоятельства, - отмечает Антон Маттис. - Казахстан серьезно закрыт, рейсы выполняются только из Москвы. Германия зависит напрямую от состояния выдачи виз. Как только Генеральное консульство Германии начнет выдавать здесь визы, это будет стимулом для нас открыть полеты. Есть ряд стран Европы, которые держат закрытыми границы. Имея допуск, реализовать не можем – возить некого.